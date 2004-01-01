Amazon Prime Video |

Prime Video ha publicado el tráiler y ha anunciado la fecha de estreno de su nueva ficción española, 'Day One'. La serie, protagonizada por Álex González, estará disponible el 13 de marzo en la plataforma de streaming. Además, también se podrá seguir a través de 3Cat en catalán, con el título 'Dia u'. Producida por Zebra Producciones, NewCo Audiovisual y Documentales en Canarias SL, está compuesta por 6 episodios de 45 minutos y ha sido dirigida por Marta Pahissa y Víctor Cuadrado.

La serie sigue la historia de Ulises Albet, un genio de la informática que se alejó del mundo tecnológico tras el fallecimiento de su hermana. Diez años después, una misteriosa llamada de su antiguo socio y mejor amigo, Samuel Barrera, le obligará a personarse en el Mobile World Congress. Samuel le advierte que el mundo está en apuros, por lo que Ulises tendrá que enfrentarse a su pasado y a la pregunta fundamental: ¿hasta dónde podemos llegar sin aquello que nos hace humanos?

Más allá de González, la ficción está protagonizada por Alba Planas y Asier Etxeandia. El reparto lo completan Renata Notni, Iván Massagué, Jordi Mollà y Melina Matthews, entre otros. Rodada en Barcelona, 'Day One' convierte a la capital catalana en un personaje más de la historia, un escenario donde la tecnología y la humanidad colisionan.