Nicolas Cage se transforma en 'Spider-Noir' en el teaser de la serie de Prime Video, que ya tiene fecha

Prime Video ha revelado el primer teaser oficial de 'Spider-Noir', la esperada serie que protagonizará Nicolas Cage y se estrenará el 27 de mayo. Ambientada en el Nueva York de los años 30, la trama de la ficción seguirá a un envejecido detective privado que deberá enfrentarse a su pasado siendo, a su vez, el único superhéroe de la ciudad. La serie contará con 8 episodios y estará disponible tanto en blanco y negro como en color.

Tras fracasos en taquilla como 'Morbius' o 'Madame Web', Amazon busca revitalizar el universo arácnido con una apuesta más estilizada y narrativamente atractiva. El teaser, de estética noir que recuerda mucho a las películas de detectives, nos enseña el primer vistazo de Nicolas Cage como Spider-Noir, un Spider-Man sombrío, con su gabardina y sombrero, mientras observa la ciudad desde lo alto de un edificio, cuando le muerde una araña y le transforma en el superhéroe.

Desarrollada por Oren Uziel y Steve Lightfoot, con producción ejecutiva de Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal, la serie contará con actores como Brendan Gleeson, Lamorne Morris y Li Jun Li. Cage suma un nuevo capítulo a su excéntrico legado, un capítulo oscuro, sombrío e hipnótico tras haber prestado su voz al mismo personaje en 'Spider-Man: Un nuevo universo'.