Por Fidel Conejero |

Los seguidores de 'La promesa' y 'Valle Salvaje' volverán a quedarse sin nuevos capítulos este martes 14 de julio. RTVE ha modificado la programación de tarde de La 1 para dar prioridad a la retransmisión del Tour de Francia 2026 y reforzar la cobertura de la semifinal del Mundial de fútbol entre Francia y España, dejando fuera de la parrilla las dos ficciones diarias.

Aunque en un primer momento la cadena había previsto mantener buena parte de su programación habitual tras la etapa ciclista, finalmente ha reorganizado la tarde para ampliar el espacio dedicado a la Selección Española. El resultado es una parrilla completamente centrada en la actualidad deportiva, en la que tampoco tendrá cabida 'Malas lenguas', que desaparece de la programación prevista inicialmente.

Alonso de Luján y Máximo de Buenaventura en una escena de 'La promesa'

RTVE reorganiza toda la tarde para dar prioridad al deporte

Según la programación facilitada por RTVE,emitirá ely, a continuación, un nuevo bloque de. A lascomenzará la retransmisión de la, con un recorrido entre

Una vez finalice la etapa, la cadena dará paso a 'Directo al grano', que arrancará a las 17:20 horas y verá reducido su horario habitual para finalizar a las 18:30 horas. A partir de ese momento comenzará una se prolongará durante más de dos horas hasta enlazar directamente con el previo oficial del encuentro entre Francia y España, previsto para las 20:45 horas.

Esta reorganización deja sin espacio a 'Valle Salvaje', cuya emisión suele comenzar alrededor de las 17:45 horas, y a 'La promesa', programada habitualmente a continuación. Además, respecto a la primera programación publicada por RTVE, también desaparece 'Malas lenguas', que inicialmente estaba previsto entre 'Directo al grano' y el avance del 'Telediario 2'.

La modificación confirma la apuesta de RTVE por los grandes acontecimientos deportivos. La cadena enlazará el Tour de Francia con la programación especial previa al Francia - España, sacrificando para ello buena parte de su oferta habitual de tarde.

Así, 'La promesa' y 'Valle Salvaje' volverán a quedarse sin emisión este martes. Las dos producciones diarias de Bambú Producciones encadenan una nueva interrupción en un mes de julio marcado por los continuos cambios de programación de La 1 para dar prioridad a las retransmisiones deportivas.