'La promesa' y 'Valle Salvaje' vuelven a desaparecer de La 1 por el España - Bélgica

Por Fidel Conejero |

La clasificación de España para los cuartos de final del Mundial 2026 vuelve a alterar la programación habitual de La 1. RTVE ha decidido suprimir este viernes 10 de julio las emisiones previstas de 'Valle Salvaje' y 'La promesa' para reforzar la cobertura del decisivo encuentro frente a Bélgica, que arrancará a las 21:00 horas.

Tras el 'Telediario 1', La 1 recuperará la emisión de 'Directo al grano', que volverá a ocupar su horario habitual después de haber sido sustituido en anteriores jornadas por el Tour de Francia. A continuación, a las 18:30 horas, 'Camino a NY' tomará el relevo para ofrecer una amplia cobertura de la previa del España - Bélgica, enlazando después con el previo oficial del encuentro, previsto para las 20:45 horas. De este modo, la cadena dedicará más de dos horas consecutivas a acompañar a la Selección Española antes del decisivo choque de cuartos de final.

De este modo, 'Valle Salvaje', que habitualmente se emite a las 17:45 horas, y 'La promesa', programada a las 18:35 horas, volverán a quedarse sin capítulo y tampoco se emitirán ni 'Malas lenguas' ni 'Aquí la Tierra'. Será la tercera suspensión de la semana para ambas ficciones, después de que La 1 ya alterara su programación el lunes para ofrecer la amplia cobertura previa del Portugal - España y el martes con motivo de la retransmisión del Argentina - Egipto de octavos de final. Una nueva modificación que vuelve a dejar sin emisión a las dos series diarias de la cadena pública.

Alonso y Cristóbal en una escena de 'La promesa'

El postpartido y 'La revuelta' competirán con 'Tu cara me suena'

La cobertura especial continuará desde las 20:45 horas con la previa del España - Bélgica y la retransmisión del encuentro a partir de las 21:00 horas. Una vez finalice el partido, 'Camino a NY' regresará a la parrilla para analizar todo lo ocurrido en el Estadio Los Angeles, mientras que 'La revuelta' retrasará su emisión hasta la medianoche, aproximadamente.

Esto provocará que tanto el especial posterior al partido como el programa de David Broncano coincidan con buena parte de la segunda semifinal en directo de 'Tu cara me suena', uno de los formatos más fuertes de Antena 3. La cadena de Atresmedia ha decidido mantener la gala pese a la presencia de la Selección Española en los cuartos de final, aunque todavía queda por ver hasta qué punto el desarrollo del partido, especialmente si hay prórroga o penaltis, condicionará el enfrentamiento televisivo de la noche.