'La promesa' y 'Valle Salvaje' desaparecen este lunes por el Portugal - España del Mundial

Por Fidel Conejero |

La 1 volverá a modificar su programación este lunes 6 de julio con motivo del Mundial 2026. La cadena pública ofrecerá el esperado encuentro de octavos de final entre Portugal y España, una cita que obligará a suspender buena parte de su programación habitual de tarde para dar prioridad a la cobertura del campeonato.

Como ya ha ocurrido en anteriores jornadas desde el inicio del campeonato, las principales afectadas volverán a ser las series diarias 'Valle Salvaje' y 'La promesa', que no emitirán un nuevo capítulo. Tampoco formarán parte de la parrilla 'Malas lenguas' y 'Aquí la Tierra', que dejarán su espacio a la retransmisión deportiva.

El Portugal - España vuelve a revolucionar la tarde de La 1

La programación arrancará con normalidad con el 'Telediario 1' a las 14:55 horas, seguido de 'Teledeporte directo al Mundial'. A diferencia de jornadas anteriores, La 1 conectará después con el Tour de Francia 2026, que dio el pistoletazo de salida este sábado 4 de julio y cuya retransmisión ocupará la franja comprendida entre las 15:50 y las 17:05 horas.

Una vez finalice el ciclismo,tomará el relevo desde lashasta las. Posteriormente,ofrecerá la última hora del Mundial en un amplio previo de más de dos horas antes de dar paso al choque entre, cuya retransmisión comenzará a las

Lamine Yamal en el Mundial 2026

'La promesa' y 'Valle Salvaje' tendrán que esperar al martes

La modificación de la parrilla supone que los seguidores de las dos ficciones diarias de La 1 deberán esperar al martes para continuar con sus respectivas tramas. En una jornada habitual, la cadena emitiría 'Valle Salvaje', 'La promesa', 'Malas lenguas' y 'Aquí la Tierra', pero todos ellos cederán su hueco al Mundial 2026. De hecho, aunque el balón no echará a rodar hasta las 21:00 horas, RTVE comenzará la cobertura del encuentro mucho antes con una extensa previa que ocupará buena parte de la tarde, reafirmando la apuesta de la cadena por la selección española en una de las citas más importantes del campeonato.