'La promesa' y 'Valle Salvaje' tampoco se emitirán el viernes por el Tour de Francia

Las tardes de La 1 finalizarán la semana marcadas por el Tour de Francia. Después de modificar su programación del jueves para dar cabida a la ronda gala, RTVE repetirá la operación un día después. La retransmisión de la decimonovena etapa volverá a obligar a la cadena pública a prescindir de 'Valle Salvaje' y 'La promesa', que tampoco se emitirán este viernes 24 de julio.
Según la programación publicada por RTVE, la cobertura de la etapa arrancará a las 15:50 horas y se prolongará hasta las 17:30 horas. Como consecuencia, 'Directo al grano' retrasará nuevamente su inicio y comenzará justo al término de la retransmisión ciclista, que en esta cubrirá la etapa de montaña entre Gap y Alpe d'Huez.
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'Directo al grano' vuelve a retrasar su inicio
Tras el espacio presentado por Gonzalo Miró y Martín Barreiro, La 1 recuperará la normalidad con 'Malas lenguas', previsto para las 19:35 horas, y 'Aquí la Tierra', que mantendrá su horario habitual a las 20:25 horas.
Esta es la tercera jornada de esta semana en la que los espectadores de 'La promesa' y 'Valle Salvaje' ven alterada la emisión de las series. Después de las modificaciones del lunes provocadas por la celebración del Mundial conquistado por la Selección Española y de los cambios del jueves derivados del Tour de Francia, RTVE vuelve a reorganizar su programación vespertina para dar prioridad a la retransmisión deportiva.
La ronda gala afronta ya su recta final y concluirá este domingo 26 de julio con la tradicional llegada a los Campos Elíseos de París, por lo que la cadena recuperará previsiblemente su programación habitual a partir de la próxima semana.