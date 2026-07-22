'La promesa' y 'Valle Salvaje' tampoco se emitirán el viernes por el Tour de Francia

Por Fidel Conejero |

Las tardes de La 1 finalizarán la semana marcadas por el Tour de Francia. Después de modificar su programación del jueves para dar cabida a la ronda gala, RTVE repetirá la operación un día después. La retransmisión de la decimonovena etapa volverá a obligar a la cadena pública a prescindir de 'Valle Salvaje' y 'La promesa', que tampoco se emitirán este viernes 24 de julio.

Según la programación publicada por RTVE, la cobertura de la etapa arrancará a las 15:50 horas y se prolongará hasta las 17:30 horas. Como consecuencia, 'Directo al grano' retrasará nuevamente su inicio y comenzará justo al término de la retransmisión ciclista, que en esta cubrirá la etapa de montaña entre Gap y Alpe d'Huez.

Julieta y Manuel en una escena de 'La promesa'

'Directo al grano' vuelve a retrasar su inicio

El reajuste deja sin hueco nuevamente a las dos series diarias de La 1. Habitualmente,ocupa la franja de las 17:45 horas y da paso aa las 18:35 horas. Sin embargo, la emisión especial del Tour y el retraso deprovocan que ambas desaparezcan nuevamente de la parrilla.

Tras el espacio presentado por Gonzalo Miró y Martín Barreiro, La 1 recuperará la normalidad con 'Malas lenguas', previsto para las 19:35 horas, y 'Aquí la Tierra', que mantendrá su horario habitual a las 20:25 horas.

Esta es la tercera jornada de esta semana en la que los espectadores de 'La promesa' y 'Valle Salvaje' ven alterada la emisión de las series. Después de las modificaciones del lunes provocadas por la celebración del Mundial conquistado por la Selección Española y de los cambios del jueves derivados del Tour de Francia, RTVE vuelve a reorganizar su programación vespertina para dar prioridad a la retransmisión deportiva.

La ronda gala afronta ya su recta final y concluirá este domingo 26 de julio con la tradicional llegada a los Campos Elíseos de París, por lo que la cadena recuperará previsiblemente su programación habitual a partir de la próxima semana.