TVE retira este jueves 'La promesa' y 'Valle Salvaje' por el Tour de Francia

Por Fidel Conejero |

Nueva alteración en la programación de las tardes de La 1. Apenas unos días después de modificar por completo su parrilla para emitir la celebración de la Selección Española tras conquistar el Mundial de Fútbol, RTVE vuelve a introducir importantes cambios en su oferta vespertina. En esta ocasión, el motivo será la retransmisión del Tour de Francia 2026, que obligará a la cadena pública a prescindir durante un día de 'Valle Salvaje' y 'La promesa' y a retrasar el inicio de 'Directo al grano'.

Según la programación anunciada por RTVE, la retransmisión de la etapa de montaña del Tour arrancará a las 15:50 horas, ocupando la franja que normalmente corresponde al magacín presentado habitualmente por Gonzalo Miró y Marta Flich. La cobertura ciclista, que llega a los Alpes con la etapa Voiron - Orcières Merlette, se prolongará hasta las 17:20 horas, momento en el que la cadena retomará su programación habitual, aunque con un importante reajuste de horarios.

Petra y su hermana Tomasa, cara a cara en una escena de 'La promesa'

'Directo al grano' cambia de horario por el Tour

La retransmisión delobligará a RTVE a modificar el inicio de su programación vespertina. El primer espacio afectado será, que dejará temporalmente suhoras para, una vez concluya la cobertura de la etapa ciclista. De este modo, el espacio conducido actualmente por Gonzalo Miró y Martín Barreiro y enlazará directamente con, que conservará su emisión a partir de las 19:35 horas.

Este reajuste provocará, por tanto, la desaparición de las dos series diarias de La 1. Habitualmente, 'Valle Salvaje' ocupa la franja de las 17:45 horas y da paso a 'La promesa' a las 18:35 horas. Sin embargo, ninguna de las dos producciones figura en la programación del jueves, por lo que volverán a quedarse sin emisión para dejar paso al reajuste tras la cobertura deportiva.

No es la primera vez que RTVE modifica su programación durante las últimas semanas por motivos deportivos. A lo largo del Mundial de Fútbol, La 1 ya retiró en varias ocasiones 'Valle Salvaje' y 'La promesa' de su parrilla para ampliar la cobertura previa de los partidos de la Selección Española o emitir los encuentros del campeonato. Ahora, una vez finalizada la cita mundialista, es el Tour de Francia el que obliga a la cadena pública a volver a prescindir de sus dos series diarias.