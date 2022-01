El miércoles 19 de enero, Telecinco emitió una nueva gala de 'Secret Story: La casa de los secretos 2' a cargo de Carlos Sobera. Además de celebrar las nominaciones, el presentador dio a conocer algo que, por suerte, no suele ser habitual, el hecho de que Virginia Sanz había tenido que recibir una triste noticia en sus primeros días de concurso: su abuela había fallecido.

Virginia, emocionada en 'Secret Story' al ver imágenes de su difunta abuela

"Ya sabéis que los concursantes no reciben ningún tipo de información del exterior, pero lamentablemente, nos vimos obligados a comunicar a Virginia una triste noticia", explicó Sobera, para dar paso a un vídeo en el que se podía ver a la concursante tras conocer lo ocurrido. "Me han dado una muy mala noticia, pero estoy bien, estoy asimilándolo", comunicó Sanz, ante sus compañeros Elena Olmo y Alberto Maroto, quienes se apresuraron a abrazarla. "Mi abuela, a la que he cuidado siempre y que vive con nosotros, tenía alzheimer", confesó entonces Sanz.

"Lloro de felicidad, porque es triste no poder vivir esos momentos, pero también, ya no iba a poder vivirlos, porque la enfermedad estaba mucho más avanzada", compartió la concursante, en el Cubo, antes de romper a llorar. Sanz, además, pudo hablar de su abuela con sus compañeros: "he vivido con ella todo lo que tenía que vivir, he disfrutado todo lo que tenía que disfrutar, no me quedo con nada. Estoy supercontenta de lo que he vivido con ella", recalcaba Sanz, quien desveló que "ha muerto rápido, sin sufrir, y mi familia está bien".

"Te mandamos un beso muy fuerte"

"Estos dos últimos años han sido los más intensos y de los que me llevo más recuerdos, de toda mi vida", confesaba la concursante, en la soledad del Cubo, donde pidió al equipo del programa que le pusieran algún vídeo de los que tenía con su abuela, porque "mi forma de despedirla es viéndola bien". La organización respondió a su petición, momento en el que Sanz rompió a llorar antes de confesar que "me encanta, me río muchísimo con lo que he vivido con ella". Un mal momento por el que la concursante recibió los ánimos de Sobera, desde el plató, cuando acudió al Cubo a nominar. "Te mandamos un beso muy fuerte y un abrazo de parte de todo el equipo. Seguro que tenías una abuela fantástica", manifestó el presentador, ante la agradecida Sanz. "Sí, muchas gracias", respondía la concursante, ya sonriente.