La segunda edición de 'Secret Story: La casa de los secretos' emitió una nueva gala el miércoles 19 de enero en Telecinco, con Carlos Sobera como presentador. Fue entonces cuando se celebraron las nominaciones, además de que se mostraron imágenes de la convivencia entre los concursantes, entre las que se pudo ver una enorme disputa entre Nissy Lahr y Carmen Nadales a causa del tiempo en la ducha, conflicto que terminó incluso enfrentando a la primera con su hermana, Laila Lahr.

Carmen salta ante los reproches de Nissy en 'Secret Story'

Mientras Nadales se estaba duchando, Elena Olmo confesó sus sospechas de que la cordobesa ya habría consumido los cinco minutos de tiempo que cada uno tenía para ducharse, con el fin de que todos tuvieran agua caliente, a raíz de todas las cosas lo que había hecho mientras Nadales estaba dentro de la ducha. Lahr se mostró totalmente de acuerdo y tachó a la cordobesa de actuar con "egoísmo de mierda", convencida de que llevaba dentro hasta quince minutos. "Que no llevo tanto, ¿qué me estáis contando", estalló Nadales, aún en la ducha, iniciando una disputa a gritos con Lahr a través de la puerta. "¿Tú eres tonta o te lo haces", lanzó la cordobesa, al salir de la ducha, encarándose con la marroquí. "¡Tonta eres tú! ¡Y egoísta!", estalló la melliza, envolviéndose en una nueva disputa antes de encerrarse en la ducha de un portazo.

"Tu hermana se pasa veinte pueblos. Me parece vergonzoso", manifestó Nadales, en cuanto Laila llegó al baño, provocando que Lahr insistiera en que había tardado "quince minutos" en salir de la ducha. "Eres más falsa, tía", acusó la cordobesa, quien respondió incluso con un "egoísta tu madre", cuando Lahr insistió en tacharla como tal. Una referencia a la familia de la marroquí que la alteró aún más y de la que Nadales se disculpó de inmediato, sin que bajara la tensión entre ellas. "¡Qué te calles la boca, payasa!", gritó la cordobesa, ante las acusaciones de su compañera, a la que acusó de estar "marcando un show". "¡No te me acerques!", estalló Lahr, en viva voz, en una discusión en la que Nadales también la llamó "idiota", provocando que interviniera Laila. "¡No te pases!", estalló la melliza en defensa de su hermana, quien describió a la cordobesa como una "asalvajada", en el Cubo.

"No me vale tu perdón"

Nissy sigue discutiendo con Carmen tras ducharse en 'Secret Story'

Tiempo después de que ocurriese la bronca, ambas concursantes tuvieron un cara a cara en el que Lahr quiso dejarle las cosas claras a Nadales: "tu comportamiento no me gusta para nada. Me he sentido acorralada por ti". "Que saques a mi madre cuando estamos en caliente, me parece una falta de respeto, porque a la familia no se la toca", reprochó la marroquí, a quien "no me vale tu perdón, ni lo quiero". "Me parece que eres muy impulsiva y quieres ser el centro de atención. Eres una persona egoísta", insistió Lahr, quien se enfrentó a su hermana después de que esta charlase con Nadales. Mientras, Lahr recibió el reproche de Rafa Martínez, cuando este le manifestó que "no tienes razón en como te has puesto".

"Tranquilízate de una puta vez, ya me estás tocando la moral", soltó Laila, al encararse con su hermana tras escuchar como seguía protestando con algunos de sus compañeros. "Cálmate ya, porque es mi concurso también, no estás sola. Tenemos la inmunidad, pero no nos va a durar toda la vida", le instó Laila, quien acusó a su hermana de hacer una montaña de un grano de arena. Una acusación que no sentó nada bien a Lahr, puesto que cuando su melliza acudió a hablar de lo ocurrido tiempo después, reconoció que "no me ha sentado bien lo que me has dicho". "Cada uno es como es. ¿No puedo expresarme como soy? ¿Tengo que ser falsa?", cuestionó Lahr, en medio de una tensión entre las hermanas que se desvaneció tras las disculpas de Laila y un beso que compartieron ambas para firmar la paz.