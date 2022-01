La noche del jueves 20 de enero, Telecinco emitió una tardía entrega de 'Secret Story: Última hora' a cargo de Carlos Sobera, quien se colaba en la casa de los secretos junto a una desconocida escondida bajo una máscara del programa. Su identidad, sin embargo, no tardó en salir a la luz: se trataba de Lidia Torrent, compañera de Sobera en 'First Dates', quien se sumaba al equipo del programa.

El entusiasmo de Sobera al desvelar la identidad de su compañera del programa de citas de Cuatro fue más que evidente y la buena sintonía entre ellos fue más que evidente. "Qué bueno que estés aquí", celebraba el presentador, ante lo que Torrent reconocía que "me hace mucha ilusión formar parte de este equipo y de esta aventura". "Oficialmente, te unes al equipo de presentadores de 'Secret Story'", comunicó entonces el vasco, quien destacó de la versión de anónimos del reality que era "más diferente, más emotiva". Asimismo, Sobera hizo referencia a la experiencia de Torrent en 'First Dates' y el amor que destila el programa de citas, para defender de su nueva compañera que "vas a poder opinar mucho de las carpetas".

"Estaremos codo con codo tú y yo, cada semana, con el 'Última hora' para contar todo lo que pasa en la casa", concretó Torrent, entusiasmada con esta nueva etapa profesional, en la que toma el relevo de Lara Álvarez quien, tras su implicación en el anterior 'Secret Story', probablemente esté calentando motores de cara a la próxima edición de 'Supervivientes'. No obstante, las opiniones de los espectadores estuvieron bastante divididas en redes: algunos celebraron la incorporación de una cara nueva al mundo de los realities de Telecinco, mientras hubo quienes criticaron la aparente falta de energía por su parte o echaron de menos otros rostros de la cadena como Nagore Robles; y otros, más cautos, apostaron por dar tiempo a la nueva presentadora.

Lydia Torrent, me encanta. La renovación de presentadores está siendo top ???????????? #SecretUH1

Lidia Torrent me parece un fichaje buenísimo ???????? #SecretUH1

Lidia nueva presentadora del programa, me gusta esta chica y me gusta que apuesten por caras nuevas #SecretUH1 #Secret20E

Yo soy pro Lara no me gusta Lidia...una razón más para no seguir esta edición ????#CrisLu20E #SecretUH1