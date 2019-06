'Punky Brewster' tendrá una secuela protagonizada por Soleil Moon Frye

Otra comedia clásica prepara su vuelta. Según informa Deadline, Universal Content Productions (UCP) trabaja en una secuela de la sictom de los ochenta 'Punky Brewster' que, como no podría ser de otra manera, volvería a estar protagonizada por una ahora crecidita Soleil Moon Frye, que retomaría el icónico papel con el que saltó a la fama treinta años después.

Soleil Moon Frye

La secuela de la ficción de NBC, que está siendo escrita por Steve y Jim Armogida, responsables de la serie juvenil 'School of Rock', se volverá a centrar en Punky, que ahora es una madre soltera con tres hijos que intenta encarrilar su vida, que ve como se cruza en su camino una chica que le recuerda mucho a ella cuando era pequeña.

El proyecto, que aún no tiene ninguna cadena vinculada, es la primera serie de media hora y la primera comedia multicámara desarrollada por el estudio y, de seguir adelante, se uniría a producciones como 'Homecoming', 'The Umbrella Academy', 'The Act', 'Mr. Robot', 'Dirty John', 'The Purge', 'The Sinner' o 'The Magicians'.

Un icono de los ochenta

La 'Punky Brewster' original, que catapultó a la fama a su joven protagonista, se emitió durante cuatro temporadas en total, dos en NBC y el resto en cadenas sindicadas. En este tiempo consiguió tres nominaciones a los premios Emmy, dos de ellas en la categoría de Mejor Programa Infantil. Frye volvió a interpretar a Punky en 'It's Punky Brewster', un spin-off animado que duró dos temporadas y se emitió entre 1985 y 1986.

Tras su fulgurante debut televisivo en 'Punky Brewster', Frye continuó su carrera apareciendo como estrella invitada en series como 'Aquellos maravillosos años', 'Salvados por la campana', 'Friends' o 'Sabrina, cosas de brujas', y puso voz a personajes animados de 'The Ren & Stimpy Show', 'Robot Chicken' o 'Bratz'. También ha publicado dos libros, "Happy Caos" y "Let's Get This Party Started".