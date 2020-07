¿Quiénes han triunfado más de 'OT 2017'?

El 23 de octubre de 2017, Televisión Española estrenó ‘OT 2017’, formato que la entidad pública recuperaba seis años después de que Telecinco emitiera la octava edición. Un talent show cuya historia arrancó en La 1 en 2001, con una edición icónica de cifras de audiencia récords, en la que Rosa López fue la ganadora y representante de España en Eurovisión 2002.

Los dieciséis concursantes de 'OT 2017'

Aunque lejos de las grandes audiencias que dejó tras de sí aquella edición debut, ‘OT 2017’ recuperó el espíritu fan gracias a sus dieciséis concursantes, quienes lograron encontrar su hueco entre una audiencia que llegó a estar muy pendiente del canal 24 horas que Televisión Española habilitó en YouTube, algo de lo que carecía por entonces aquella primera edición. Un éxito del talent show que tuvo un importante impacto en sus concursantes y se convirtió en un auténtico fenómeno social en España, hasta que concluyó el 5 de febrero de 2018, tras 105 días de concurso, con la victoria de Amaia Romero ante 4 millones de espectadores y un 30,8% de share.

Más de dos años después, y con dos ediciones estrenadas tras ese primer fenómeno, los ahora exconcursantes de ‘OT 2017’ han ido encontrando sus respectivos huecos en el mundo de la música en mayor o menor medida. Por ese motivo, en FormulaTV recopilamos algunos de los triunfos más destacados de las distintas trayectorias de los que fueron los dieciséis concursantes de esta famosa edición, cuyos participantes llegaron incluso a traspasar las fronteras españolas.

1 Aitana Ocaña

Aitana, en una foto promocional de ‘La Voz Kids’ tras fichar como asesora

Tras obtener su segundo puesto en la final de ‘OT 2017’, Aitana Ocaña se convirtió rápidamente en una de las artistas con más impacto de la edición, hasta el punto de que ha colaborado con artistas como David Bisbal, Luis Fonsi, Lele Pons, C Tangana, Cali y el Dandee, Morat o Rein. Desde sus inicios, la barcelonesa ha superado los cinco millones y medio de oyentes mensuales en Spotify y ha alcanzado más de 363 millones de visualizaciones en YouTube. Su carrera post-OT contó con un importante trampolín: el rotundo éxito de “Lo malo”, tema que interpretaba junto a Ana Guerra y que optó a representar a España en Eurovisión 2018. Con dicha canción, ambas artistas realizaron una gira por distintos programas, conciertos y festivales, con una canción que se convirtió en Disco de Oro en su primer mes de lanzamiento.

“Lo malo” también fue una de las cincuenta canciones más virales del mundo en Spotify y la segunda más escuchada en España, acumulando de esa forma hasta cinco Discos de Platino, el primero de ellos dos meses después de su publicación. Un logro increíble que situó a Aitana y a Ana Guerra en el puesto número uno del Top 100 canciones de 2018, elaborado por Promusicae, además de que el videoclip superó el millón de reproducciones en YouTube en doce horas, tras su publicación en abril de ese mismo año. Asimismo, Ocaña y Guerra optaron distintos premios, entre los que figura Canción del Año en Los40 Music Awards de 2018, mientras que obtuvieron el galardón a Artista revelación en dicha cita musical.

Con su álbum “Spoiler” y hasta once sencillos, Aitana se ha convertido en la primera cantante de la historia que situó cuatro canciones como “lead artist” en solitario en el Top 10 de Spotify de nuestro país. La barcelonesa también cuenta con cuatro temas como parte del Top 100 de canciones de 2019 de Promusicae, todos ellos con al menos un Disco de Platino: “Vas a quedarte”, mejor debut histórico en Spotify España con 672.000 streaming y puesto 37 del con dos Discos de Platino; “Presiento”, tema interpretado con Morat, 42º lugar con un par de Discos de Platino; “Me quedo”, canción colaboración con Lola Índigo, con el que se situaron en la 92º posición; y “Teléfono”, que descendió al puesto 100 en la lista de 2019 después de ocupar el noveno lugar un año antes, cuando consiguió tres Discos de Platino a los que se sumó uno más el pasado año.

A finales de 2018, Aitana presentó su primer EP, “Tráiler”, con el que consiguió 2.129.139 de streams en menos de tres días, el segundo mejor estreno de un EP/álbum en la historia de Spotify España. Un éxito que le otorgó la categoría de Disco de Oro una semana después y el puesto 17 del Top 100 de discos más vendidos en España en 2018 de Promusicae. En 2019, el EP de Ocaña descendió al 27º lugar en la misma lista, tras alcanzar el Disco de Platino. Además, tres temas de la barcelonesa protagonizaron grandes debuts en Spotify: “Teléfono”, mejor lanzamiento de la historia de Spotify España con 613.862 reproducciones; “Mejor que tú”, tercer mejor debut histórico con 351.790 streams; “Popcorn”, en el cuarto lugar con 331.008; y “Stupid”, en el quinto puesto con 296.878. A ello se une que “Spoiler” fue Disco de Oro en su primer año, tras publicarse en junio de 2019, y alcanzó el puesto 5 del Top 100 de álbumes más vendidos en España, más los múltiples premios a los que Aitana ha optado hasta el momento, entre los que figura el galardón a Mejor artista del año en los Premios Dial 2020.

Más allá de su carrera musical, Aitana se convirtió en imagen de Stradivarius en 2018 e incluso publicó un libro, “La tinta de mis ojos”, en octubre del mismo año. Su talento musical la llevó incluso a trabajar en el cine, ámbito en el que la barcelonesa interpretó el tema principal de la película “La gran aventura de Los Lunnis y el Libro Mágico” y la versión en español de “Un mundo ideal”, canción de la película live-action “Aladdín”. Asimismo, la artista visitó numerosos programas de televisión en solitario como parte de la promoción de sus distintos trabajos, a lo que se suma su más reciente fichaje como asesora de David Bisbal en la sexta edición de ‘La Voz Kids' en España, la segunda en Antena 3, que se dio a conocer a principios de 2020.

2 Lola Índigo (Mimi Doblas)

Lola Índigo durante su actuación en la gala final de ‘OT 2020’

A pesar de ocupar el puesto 16 en la clasificación de ‘OT 2017’ al ser la primera expulsada, Mimi Doblas ha demostrado que algo así no determina la carrera de un artista. Desde que lanzara su primer sencillo, “Ya no quiero ná”, en julio de 2018 con el seudónimo de Lola Índigo, la cantante ha sumado hasta la fecha más de tres millones de oyentes mensuales en Spotify y hasta 212 millones de visualizaciones en YouTube con un álbum y trece singles. Su primer trabajo tras el concurso alcanzó la categoría de triple Disco de Platino, el primero de ellos en siete semanas, lo que la convirtió en una de las certificaciones más rápidas del año en España. El segundo llegó en su primer año, período en el que “Ya no quiero ná” se coló en el Top 100 de canciones de 2018 de Promusicae, con el 34º puesto, y obtuvo el Premio Yudeo a Mejor Grabación en Solitario.

El primer single de Lola Índigo logró superar los nueve millones de reproducciones en Spotify en un mes, lo que la situó en la lista de los cincuenta temas más virales del mundo, siendo la tercera en esa misma lista en España. En cuanto al lanzamiento del videoclip, “Ya no quiero ná” acumuló más 18 millones de reproducciones en su primer mes, y actualmente supera los 82 millones. Tras ese primer pelotazo, la artista ha lanzado otros muchos trabajos, entre los que destacan el éxito de “Mujer bruja”, su segundo sencillo junto a Mala Rodríguez, con el que consiguió dos Discos de Platino en 2019 y se coló en el 33º lugar del Top 100 de canciones de ese año de Promusicae; o “Lola Bunny”, canción con Don Patricio, Disco de Platino en su año debut y que se situó en el puesto 88 del Top 100 canciones de 2019 tras cinco meses desde su lanzamiento a finales de julio.

En mayo de 2019, Lola Índigo lanzó su primer álbum, “Akelarre”, que no solo dio inicio al “Akelarre Tour”, sino que también ocupó el puesto 33 en el Top 100 de álbumes vendidos en España en 2019. Un mes antes, la cantante fue la encargada de interpretar el tema principal de la película “Lo dejo cuando quieras”, “El humo”; mientras que a principios de año lanzó el single “Fuerte”, el que fuera su cuarto sencillo además de tema insignia de ‘Fama a bailar 2019’, formato en el que la cantante también ejerció de asesora artística de los concursantes. De hecho, el éxito de Lola Índigo ha conseguido no solo que haya sido invitada a programas como ‘La resistencia’, ‘La mejor canción jamás cantada’, ‘El hormiguero’ u ‘OT 2020’, donde actuó en la gala final; sino que incluso fue concursante de ‘Tu cara me suena 7’, donde quedó en cuarto lugar en la clasificación final.

A lo largo de su trayectoria profesional, Lola Índigo ha colaborado con múltiples artistas, como Juan Magán, De la Guetto y Yera; Cupido y Alizz; o Lalo Ebratt y Rauw Alejandro. Asimismo, trabajó con Morat, Lalo Ebratt y Natalia Lacunza en la canción de Coca-Cola “Sensación de vivir” y, de hecho, uno de sus posibles próximos lanzamientos sería “Santería”, tema que la madrileña estaría preparando con Danna Paola y Denise Rosenthal, tal y como anunció a finales de junio de 2020. A ello se añaden sus múltiples intervenciones en festivales, entre los que figura el Share Festival Barcelona previsto para 2021, donde también actuarán artistas como Alba Reche o Don Patricio. Hitos de una exitosa carrera por la que la cantante ha recibido varios reconocimientos, entre ellos, el premio a Artista del Año en España en los MTV EMAs a finales de 2019 o la misma categoría en Los40 Music Awards, entre otras nominaciones como Mejor Nuevo Artista en los Urban Music Awards de Los 40 Colombia.

3 Ana Guerra

Ana Guerra en el videoclip "Listo va", tema interpretado junto a Lérica

Tras concluir su paso por ‘OT 2017’ como quinta clasificada, Ana Guerra contó con el enorme éxito de “Lo malo”, tema interpretado junto a Aitana, como gran punto de partida para su carrera musical, más allá del impacto que generó su participación en el talent show. Con un álbum y doce sencillos, Guerra ha sumado hasta 1,2 millones de oyentes mensuales en Spotify, mientras que en YouTube ha superado las 103 millones de visualizaciones. Tras el éxito de su interpretación de “El remedio” en ‘OT 2017’ y el posterior lanzamiento de una nueva versión tras el concurso, la artista lanzó su primer sencillo, “Ni la hora”, seis meses después de que concluyera la edición.

Dicha canción original era interpretada por Ana Guerra junto al cantante Juan Magán, se colocó en el número 2 de las listas de ventas y logró tres Discos de Platino. En tan solo dos meses, el tema superó los 35 millones de reproducciones en Spotify y YouTube e incluso se escuchó en diecisiete países de Europa y Latinoamérica. Además, el videoclip acumuló casi dos millones de visitas en cuarenta y ocho horas. Cifras fruto del éxito de la canción, que convirtió a Guerra en la primera concursante de ‘OT 2017’ en conseguir un Disco de Platino en solitario, al que sumó uno más, con los que ocupó el puesto 17 del Top 100 de canciones de 2018 de Promusicae.

A finales de ese mismo año, Ana Guerra colaboró con Aitana, Agoney, Mimi y Raoul Vázquez en la canción “El mundo entero”, como promoción de Coca-Cola, que incluyó un videoclip con los exconcursantes. El proyecto salió a la luz dos semanas después de que Guerra publicara su segundo sencillo en solitario, “Bajito”, que alcanzó la categoría de Disco de Oro. Su videoclip contó con la participación de Javier Calvo, Javier Ambrossi y Dulceida y llegó a sumar medio millón de reproducciones en YouTube en pocas horas. En cuanto a su álbum, “Reflexión”, publicado a principios de 2019, su fama lo situó en el puesto 35 del Top 100 de álbumes más vendidos en España ese mismo año.

En lo que llevamos de 2020, Guerra ha publicado hasta cuatro trabajos: “Robarte el corazón”, “Tarde o temprano”; “Dos segundos”, tema de Huecco que la artista interpreta junto a él y "Listo va", tema con Lérica que la canaria publicó el 24 julio y que, en apenas un día, superó las 250.000 visualizaciones en YouTube. Además, la canaria ya está trabajando desde hace un tiempo en el que será su segundo disco y que, según confesó en una entrevista a FormulaTV, espera publicar a finales de año. A lo largo de su carrera profesional, Guerra ha tenido la oportunidad de actuar y trabajar con distintos artistas como Pablo López, Diego Martín o David Bustamante, con quien de hecho grabó la canción “Desde que te vi”, tema incluido en el disco del cántabro “Héroes en tiempos de guerra”. Asimismo, en 2019 la artista realizó una gira por España junto a su excompañero de concurso, Cepeda, bajo el nombre “imaginBank 2019”.

Más allá de la música, Guerra publicó en 2019 su libro “Con una sonrisa” y fue la intérprete de la cabecera de la serie de Televisión Española ‘Fugitiva’. Además de pasar por distintos programas de la pequeña pantalla desde su salida de la Academia, la canaria ha demostrado su versatilidad participando en programas como ‘Homo Zapping’, ‘Pasapalabra’ o ‘Juego de niños’. Ana demostró su talento como imitadora al acompañar a Lola Índigo en ‘Tu cara me suena’, donde ambas interpretaron el tema de Becky G y Natti Natasha, “Sin pijama”; e incluso fue víctima de una inocentada en el especial ‘Gala inocente, inocente’ en 2018.

4 Cepeda

Cepeda en la portada de su single “Gentleman”

Quien se convirtió en el noveno clasificado de ‘OT 2017’, Cepeda, ha logrado crear una gran comunidad en torno a su faceta como artista, al reunir hasta cerca de 800.000 oyentes mensuales en Spotify y superar los 50 millones de visualizaciones en YouTube. Desde su salida del concurso de Televisión Española, el gallego ha compartido dos álbumes y ocho sencillos, el último de ellos publicado el 24 de julio de 2020, “Si tú existieras”, cuyo videoclip ha acumulado más de 250.000 reproducciones en YouTube. Dicho single, además, se une a tres trabajos más lanzados este mismo año: “Gentleman”, “Tal como eres” y “Bipolar”, interpretado junto a Pol 3.14.

Su primer sencillo, “Esta vez”, se remonta a junio de 2018, pocos meses después de que concluyera ‘OT 2017’, con el que Cepeda debutó en el número 1 de las listas de ventas en España e incluso alcanzó dicho puesto en iTunes en varios países a las pocas horas de ser lanzado. Un exitoso debut que lo convirtió en el primer concursante masculino de la edición en situarse en el primer puesto de las listas, superando a artistas como Becky G o Rosalía. En YouTube, el videoclip superó los diez millones de reproducciones en menos de dos meses y el tema logró la categoría de Disco de Platino. De hecho, Mediaset seleccionó dicho primer single de Cepeda como parte de la promoción de ‘Sin tetas no hay paraíso’ en su vuelta a Divinity en 2018.

A finales de junio de ese mismo año, el gallego publicó su primer álbum, “Principios”, que logró mantenerse en el número 1 de las listas de venta en España durante cinco semanas. Tal fue su éxito, que logró convertirse en Disco de Oro en su semana debut, categoría a la que sumó un Disco de Platino. El álbum también se situó en el puesto 11 del Top 100 de álbumes en streaming en 2018 y el puesto 26 del Top 100 de ventas en España en 2019, ambas elaboradas por Promusicae. Asimismo, a lo largo de los últimos años, Cepeda ha tenido ocasión de trabajar con distintos artistas, como la ganadora de ‘La Voz Kids’ de 2014, María Parrado, con la que interpretó el tema “No creo en nada”; Antonio José o India Martínez, con los que trabajó a la hora de cantar dos temas de su reedición del disco “Principios”, titulado “Nuestros principios”.

A dichos artistas se sumarán David Otero o Funambulista, con quienes ha trabajado Cepeda en dos temas de su próximo disco, “Con los pies en el suelo”, aún pendiente de fecha de estreno. En este nuevo álbum, el gallego incluirá hasta doce canciones, entre ellas los singles ya publicados “Gentleman” y “Si tú existieras”. Asimismo, Cepeda ha tenido ocasión de trabajar con sus excompañeros en varias ocasiones: acudió a la XXII edición de los Premios Dial en 2018 junto a Agoney, Nerea Rodríguez, Amaia, Alfred García, Miriam Rodríguez y Roi Méndez; con estos dos últimos artistas y Ana Guerra (con quien realizó una gira por España en 2019), participó en un concierto en Andorra el mismo año; e incluso fue telonero de Queen y Adam Lambert en Barcelona junto a Roi y Miriam. Un tanto aparte de su trayectoria musical, Cepeda ha tenido ocasión de intervenir en varios programas de televisión a lo largo de este tiempo, entre los que se incluye su visita en 2018 a ‘Tu cara me suena’, en una gala en la que el entonces concursante Manu Sánchez tuvo ocasión de imitarlo.

5 Amaia Romero

Amaia, emocionada tras rendir homenaje a Marisol en los Goya 2020

La ganadora de ‘OT 2017’, Amaia Romero, optó por avanzar en su carrera musical a su propio ritmo y fue, de hecho, una de las exconcursantes que más tardó en publicar sus esperados trabajos: el primer atisbo de su música salió a la luz en diciembre de 2018, como un adelanto de su primer álbum, bajo el título de “Un nuevo lugar”. Con un disco publicado desde entonces y cinco sencillos, la pamplonesa ha reunido más de 400.000 oyentes mensuales en Spotify y ha superado los 16 millones de visualizaciones en YouTube, en una carrera profesional tras el talent show que contó con el gran tirón de “Tu canción”, tema con el que Amaia representó a España en Eurovisión 2018 junto a Alfred García.

Aunque la experiencia no fue precisamente memorable para la artista, tal y como ella ha reconocido en varias ocasiones, la canción logró cosechar un gran éxito y alcanzó la categoría de Disco de Platino, con la que se situó en el puesto 75 del Top 100 de canciones de 2018. Desde entonces, los fans de Amaia han podido disfrutar de su talento y de su voz en distintos eventos, entre los que se incluyen sus actuaciones en el Teatro Real de Madrid junto a The Free Fall Band en julio de 2018; en los Goya 2019, junto a Rozalén y Judit Neddermann; o en la edición de 2020, en la que realizó un emotivo homenaje a Pepa Flores con motivo del Goya de Honor que le otorgaron.

Su fama y talento ha conducido a Amaia a actuar junto a múltiples artistas, como Love of Lesbian, grupo que la invitó a participar en uno de sus conciertos en su 20º aniversario; la banda argentina 107 Faunos; o Carolina Durante, con quienes interpretó el tema “Perdona (ahora sí que sí)”. La pamplonesa incluso prestó su voz para la campaña “Women of the World”, del grupo británico U2, en la que cantaba junto a Bono, y también interpretó “Tan pequeñica y sincera”, jota aragonesa de Marisol, canción que se incluyó al final del quinto episodio de la tercera temporada de ‘Paquita Salas’.

No fue hasta mayo de 2019 cuando Amaia publicó su primer single en solitario, “El relámpago”, mientras que su primer álbum, “Pero no pasa nada”, se publicó a finales de septiembre. En su debut, el disco se colocó en primer lugar en las listas de ventas y streaming durante su semana de estreno y, con apenas tres meses de recorrido, logró colarse en el Top 100 de álbumes más vendidos del año en España, ocupando el puesto 42. Entre los últimos proyectos que han salido a la luz de la pamplonesa, se encuentra el documental “Una vuelta al sol”, exclusivo de Amazon Prime, que se estrenó en mayo de 2020. Cincuenta minutos en los que la artista, con Marc Pujolar como director, nos muestra el proceso de creación de su primer disco en un año en el que viajó de Nueva York a Buenos Aires mientras compaginaba su carrera profesional con sus estudios de piano.

6 Alfred García

Alfred García en la alfombra roja de LOS40 Music Awards 2019

Alfred, quien concluyó su paso por ‘OT 2017’ en el cuarto puesto, ha desarrollado desde entonces una carrera musical que incluye tres álbumes, creados en torno al primero de ellos, “1016”, y dos sencillos, con los que Alfred ha llegado a superar hasta los 450.000 oyentes mensuales en Spotify, al igual que ha acumulado más de diecisiete millones de reproducciones en YouTube. Tras su salida de la Academia, el artista contaba no solo con el “tirón” del concurso, sino también con el éxito de “Tu canción” que interpretó con Amaia en Eurovisión 2018. Una ocasión por la que el dúo participó en un especial emitido en Televisión Española bajo el título ‘Amaia, Alfred y amigos’, al que acudieron artistas invitados como Love of Lesbian, Judit Nedermann, Mel Semé, Zahara, Belize o Manel Navarro. Además, el barcelonés tuvo la oportunidad de colaborar con los primeros en su álbum debut, al igual que con Carlos Sadness, Pavvla y su excompañera de concurso Amaia.

“Que nos sigan las luces” fue el primer sencillo de Alfred, en junio de 2018, después de optar con él a representar a España en Eurovisión 2018. El tema compuesto por Nil Moliner superó los seis millones de reproducciones en poco tiempo y alcanzó su primer Disco de Oro en apenas dos meses, el primero en solitario del artista tras el éxito de “Tu canción”. En cuanto al primer disco del barcelonés, “1016”, logró el Disco de Oro en su cuarta semana en el mercado. Su éxito le brindó también la categoría de Platino, ocupando el puesto 24 del Top 100 de disco más vendidos de España en 2018 tras ser lanzado a mediados de diciembre de ese año, mientras que en 2019 descendió tan solo al puesto 29.

Alfred se convirtió entonces en el primer artista masculino español en obtener todo un récord de streamings en Spotify en su primer día en el mercado, al alcanzar la cifra de 1.563.827 reproducciones. Asimismo, fue el primer cantante español en colocar 16 canciones en el Top 200 de Spotify España, 15 de ellas en el Top 100, en su debut. Un exitoso estreno que llegó apenas unos días después de que Alfred publicara su primer sencillo compuesto por él mismo, “De la tierra hasta Marte”, tema que alcanzó la categoría de Disco de Oro dos meses después de su lanzamiento.

A lo largo de su carrera, Alfred ha tenido ocasión de actuar con distintos artistas, como Sidonie, David Bisbal o Natalia Lacunza, e incluso ha intervenido en diversos programas de televisión, entre los que se encuentran algunos como ‘La mejor canción jamás cantada’, formato en el que el barcelonés se alzó con la victoria en la primera gala gracias a su interpretación del tema “La chica de ayer”. Su éxito le ha llevado a actuar en América Latina, donde debutó en el verano de 2019 en Buenos Aires. Además de participar en distintos festivales y contar con su propia gira, el artista también publicó su libro “Otra luz” en 2019 y, para gestionar su carrera profesional, tanto como cantante, como productor y compositor, creó la empresa Salvar a los Pingüinos en marzo de 2020.

Su último lanzamiento fue el álbum especial “1016 en directo: Fin de la gira”, el 17 de julio de 2020, grabado durante su último concierto del “1016 Tour”, en Barcelona. Allí compartió escenario con artistas como Rayden, Dani Fernández, Bely Basarte o Txarango para interpretar temas propios, incluidos en esta edición especial con contenido exclusivo. Una ocasión en la que Alfred volvió a demostrar su compromiso con las causas benéficas, dado que, tal y como anunció en su cuenta de Instagram, los beneficios de esta publicación se destinarían a la iniciativa #YoMeCorono, dedicada a la investigación del tratamiento y la vacuna contra el coronavirus.

7 Miriam Rodríguez

Miriam en la portada de “La dirección de tu suerte", su segundo disco

La que fuera la tercera concursante más votada en la final de ‘OT 2017’, Miriam Rodríguez, ha desarrollado una gran carrera musical que incluye dos álbumes y hasta cinco sencillos. Trabajos con los que la coruñesa ha conseguido reunir más de 200.000 oyentes mensuales en Spotify y ha superado los 31 millones de reproducciones en YouTube. Su primer trabajo en solitario tras el concurso llegó a finales de abril de 2018, con el título “Hay algo en mí”, inspirado en la serie ‘Vis a vis’, que Fox España empleó como parte de la promoción de la misma en la tercera temporada. De hecho, el fanatismo manifiesto de la coruñesa por la célebre serie, favoreció, con el apoyo de sus fans, que realizara un cameo en la cuarta temporada.

En cuanto al estreno de “Cicatrices”, su álbum debut, se produjo a finales de noviembre, un mes después de que la artista publicara su dueto con Pablo López, “No!”, colocándose en el tercer puesto de las listas en sus primeras semanas. Un éxito con Disco de Oro y gira por más de cuarenta ciudades, con el que Miriam figuró en el Top 100 de álbumes más vendidos de 2018 elaborado por Promusicae, en el puesto 32, mientras que un año después ocupó el 45º lugar. En lo que va de 2020, la coruñesa ha publicado dos sencillos, “Desperté” y “No sé quién soy”, lanzados en febrero y marzo, además de su segundo álbum, “La dirección de tu suerte”, que salió a la venta en abril, ocupando el décimo puesto en las listas de streaming. En él, se incluían dichos sencillos, junto a ocho canciones más, entre las que figura “No vuelvas”. Un tema cuyo videoclip, protagonizado por la propia Miriam y el humorista y actor Dani Martínez, debutó en YouTube el 9 de julio y superó el medio millón de visualizaciones en su primera semana.

Además de su carrera musical, Miriam Rodríguez también ha tenido ocasión de trabajar en televisión, no solo como invitada en programas como ‘Fama a bailar’ o ‘MasterChef Celebrity’, sino también formando parte de la lista de participantes de ‘Trabajo temporal’. En dicho formato, la coruñesa tuvo la oportunidad de ejercer como especialista de cine junto a su excompañero de concurso Roi, programa que se emitió en el verano de 2019, meses después de que se confirmara el fichaje de Miriam como asesora de Pablo López en la primera edición de ‘La Voz’ en Antena 3. Un formato en el que la artista repetirá por segunda vez después de que, a finales de 2019, se confirmara que ejercería como “quinta coach” del concurso, papel que se podría ver en exclusiva en Atresplayer PREMIUM y por el que Miriam contaría con su propio equipo, al margen de los coaches principales.

8 Roi Méndez

Roi Méndez en una imagen promocional de su disco “Mi lógico desorden”

Roi Méndez concluyó su paso por ‘Operación triunfo’ ostentando el séptimo puesto en la clasificación. Desde entonces, el coruñés ha logrado reunir hasta más de 250.000 oyentes mensuales, además de acumular más de 11,3 millones de visualizaciones en YouTube. Todo ello gracias a una carrera musical en la que se incluyen un álbum y tres sencillos, el último de ellos publicado a finales de mayo de 2020, “Aviones de papel”, tema que Roi ya había compartido con sus fans durante su gira en solitario “Mi lógico desorden” y que canta junto al grupo Sinsinati.

En junio de 2018, el artista lanzó su primer sencillo, “Por una vez más”, que se situó en el número 1 en las listas de venta digital en su día de estreno. De hecho, fue la canción digital más vendida de la semana, mientras que en YouTube superó las 450.000 reproducciones en apenas dos días. Ya a principios de marzo de 2019, Roi publicó “Plumas”, un adelanto de su primer álbum, “Mi lógico desorden”, que salió hacia finales del mismo mes. El estreno de su disco debut se situó en el segundo lugar en las listas de ventas, colándose en el Top 100 de álbumes más vendidos en España en 2019, en el puesto 96, y dando pie a su primera gira en solitario. Lamentablemente, su segunda gira, “Aviones de papel”, que ya incluía varios conciertos en marzo de 2020, tuvo que aplazar sus citas a causa de la crisis del Covid-19, pospuestas hasta los meses entre septiembre y noviembre de este año.

Roi también ha tenido la oportunidad de participar en diversos programas de televisión desde su salida de la Academia, entre los que figuran ‘Late Motiv’ o ‘Torres en la cocina’, formatos a los que acudió junto a Cepeda. El cantante también intervino en la segunda temporada de ‘Paquita Salas’; colaboró con Ricky Merino en ‘OTVisión’, programa semanal sobre Eurovisión que se emitió en Playz en 2018 y, desde ese mismo año, es colaborador del programa de radio “Yu, no te pierdas nada”. Al coruñés también se le pudo ver en ‘Roast Battle’, a finales de 2019, formato humorístico en el que se enfrentó a ritmo del rap a Miki Núñez, al igual que fue uno de los encargados de despedir el año en TVG junto a Sabela Ramil y el veterano presentador Xosé Ramón Gayoso. Una de sus últimas apariciones hasta la fecha, se dio en marzo de 2020, cuando fue uno de los invitados de ‘Tu cara me suena 8’, donde imitó a The Police.

9 Agoney

Agoney en la portada de “Libertad”, su primer álbum

Agoney, sexto clasificado de ‘OT 2017’, cuenta con un total de cinco sencillos lanzados desde que concluyó el concurso. Trabajos con los que el tinerfeño ha logrado rondar cifras en torno a los 300.000 oyentes mensuales en Spotify, además de más de siete millones de visualizaciones en YouTube. En agosto de 2018, el artista lanzó su primer sencillo, “Quizás”, con el que se situó en el número 18 en las listas de ventas, sumando más de 200.000 streams en Spotify a nivel global, además de 750.000 reproducciones en YouTube en su primer día.

A finales de agosto, Agoney publicó “Black”, su segundo sencillo, mientras que los tres últimos singles del artista hasta la fecha, han salido a lo largo de 2020: “Libertad”, canción preludio que da nombre al que será su primer disco y que compartió a principios de abril; “Strangers”, tema publicado a mediados de junio, interpretado junto a Brian Cross; y “MÁS”, lanzado apenas tres días después. Tres “adelantos” del que será el primer álbum del tinerfeño, que saldrá a la venta el 28 de agosto, más de dos años después de que concluyera su paso por ‘OT 2017’, tiempo que Agoney ha aprovechado para dedicarlo a ese primer disco en el que se incluirán “Libertad”, “MÁS” y “Quizás”, junto a otros seis temas inéditos “muy diferentes entre sí”, tal y como el artista reconoció en una entrevista con FormulaTV el 21 de julio.

Más allá de su carrera musical, Agoney ha intervenido en múltiples eventos relacionados con el activismo LGBT+. Su primera intervención al respecto tras el concurso se dio en el Orgullo de Madrid 2018 junto a los Javis y su excompañera Marina Jade, al igual que fue uno de los artistas invitados en la edición de 2019 y formó parte de la lista de cantantes que versionaron el tema de Fangoria, “Piensa en positivo”, junto a otros como Pablo Clavel, Ricky Merino, Sara Pérez o Kika Lorace, entre otros. Además, el tinerfeño actuó en el evento online del Global Pride 2020, al igual que Ruth Lorenzo, y participó en el Pride! BCN 2020. En televisión, el artista participó en ‘Trabajo temporal’ junto a Nerea Rodríguez, en 2018, donde ejercieron como camareros, mientras que fue invitado de ‘Tu cara me suena 7’, formato en el que imitó a Freddie Mercury.

10 Nerea Rodríguez

Nerea Rodriguez, concursante de ‘Tu cara me suena 8’

Nerea Rodríguez concluyó su paso por ‘Operación triunfo’ en octavo lugar y, desde entonces, ha publicado hasta cinco sencillos y un EP, “Diciembre”, en el que se incluyen cuatro canciones, tres de ellas inéditas hasta la publicación. Gracias a ellos, la barcelonesa ha conseguido reunir a más de 110.000 oyentes mensuales en Spotify y ha superado los cuatro millones de visualizaciones en YouTube hasta la fecha. Desde su salida de la Academia, han sido muchos los trabajos relacionados con la música que ha ejercido Nerea, empezando por el teatro, donde ha trabajado en el musical “La llamada”, obra creada por los Javis, interpretando el papel de María Casado.

A ello se sumó, en 2019, la participación de Nerea en el musical “Aladdín” en Barcelona, donde era la encargada de dar vida a la princesa Jasmine. La barcelonesa también ha tenido la oportunidad de trabajar en el cine, actuando como actriz de doblaje en “UglyDolls: Extraordinariamente feos”; en “Playmobil: La película”, para la que también interpretó la canción principal; y en “Terra Willy: Planeta desconocido”, película en la que coincidió con Raoul Vázquez, con quien interpretó el tema principal, “Por ti”. Además, Nerea también ha participado en diversos formatos televisivos, como ‘Trabajo temporal’, ‘Pasapalabra’ o ‘La mejor canción jamás cantada’. Entre ellos, no obstante, destaca sobre todo su participación como concursante de ’Tu cara me suena 8’, donde ganó en dos de las once galas emitidas hasta que la edición se vio aplazada a la temporada de otoño 2020 a causa de la crisis del Covid-19.

11 Raoul Vázquez

Raoul Vázquez en ‘La mejor canción jamás cantada’

El décimo puesto de ‘OT 2017’ fue para Raoul Vázquez, quien hasta la fecha ha publicado tres sencillos, “Tus monstruos”, dueto con Belén Aguilera; “Por ti” y “Estaré ahí”, tema cuyo videoclip alcanzó las 200.000 reproducciones en YouTube en su primer día. Con ellos, el artista ha conseguido más de 150.000 oyentes mensuales en Spotify y más de millón y medio de reproducciones en YouTube. Tras su paso por el talent show de Televisión Española, uno de los primeros compromisos musicales que adquirió el barcelonés fue en el Coca-Cola Musica Experience Fan Edition de octubre de 2018, donde fue uno de los artistas invitados.

Desde entonces, Raoul ha podido participar en muchos trabajos y eventos musicales. Entre ellos, figuran algunos en los que ha coincidido con sus excompañeros de concurso, como son el caso de su implicación en la canción de “El mundo entero” para Coca-Cola, junto a Aitana, Ana, Agoney y Mimi; el ‘OT Fest’ de 2019, donde actuó con otros exconcursantes de su edición y de ‘OT 2018’, como Natalia Lacunza, María Escarmiento, Miki Núñez, Alba Reche o Julia Medina; o la tercera edición del Carrefest Talent junto a sus excompañeras Mimi y Nerea.

El barcelonés ha tenido también ocasión de colaborar con Nerea en múltiples proyectos: ejerciendo como actores de doblaje en la película “Terra Willy: Planeta desconocido”; en la obra de teatro “La llamada”, donde el artista daba vida al personaje de Dios; o en formatos como ’La mejor canción jamás cantada’ o ‘Tu cara me suena 8’, en el que la pareja imitó a Camila Cabello y Shawn Mendes interpretando su famoso “Señorita”. Asimismo, ambos exconcursantes de ‘OT 2017’ participaron, junto a Ricky Merino, en la gira #3Tour celebrada a principios de 2020, en la que actuaron en Barcelona, Bilbao, Madrid y Málaga.

12 Mireya Bravo

Mireya en el videoclip de su single “Cuanto tú te vas”

Mireya Bravo concluyó su estancia en la Academia de ‘OT 2017’ en el undécimo lugar, tras lo cual, algo más de cinco meses después de que concluyera el talent show, publicó su álbum debut, “Tu reflejo”. Gracias a ello y al lanzamiento de su primer y reciente single, la malagueña ha congregado más de cuarenta mil oyentes mensuales en Spotify, además de que ha superado los tres millones de reproducciones en YouTube hasta la fecha.

Su primer disco, publicado en junio de 2018, contó con once canciones que lo situaron entre los primeros puestos de las listas de ventas en su primera semana, hasta posicionarse en segundo lugar, y dio lugar a la primera gira en solitario de Bravo en el verano de ese mismo año. Entre los temas de Mireya, destacó especialmente “Corazón partío”, que se colocó en tercera posición en las listas de canciones más escuchadas a los pocos minutos de su publicación y, en todo este tiempo desde entonces, roza los dos millones y medio de visualizaciones en YouTube.

Desde dicho lanzamiento, sin embargo, Mireya se alejó un tanto del ámbito público hasta 2020, exceptuando su colaboración con Boja Rubio y el DJ José de las Heras en el tema “Descontrolar”, publicado a principios de 2019. A principios de julio de este año, la malagueña dio inicio a una nueva etapa de su carrera con el lanzamiento de su sencillo “Cuanto tú te vas”. Su videoclip, con la participación de Miguel Ángel Olivares y la propia artista, ha acumulado más de cien mil reproducciones en tres semanas, después de que el single debutara en el segundo puesto de canciones más vendidas de la categoría pop al conseguir más de 27.000 streams en Spotify en sus tres primeras semanas.

13 Ricky Merino

Ricky Merino, presentador de ‘¡A cantar!’ en Netflix

Ricky Merino, quien fuera el duodécimo concursante en la clasificación final de ‘OT 2017’, cuenta en su carrera musical con cuatro sencillos y un maxisingle. Desde su participación en el concurso, el mallorquín ha conseguido hasta setenta y cuatro mil oyentes mensuales en Spotify, sumando cerca de dos millones y medio de visualizaciones en su cuenta de YouTube. Su primer sencillo, “Miénteme”, debutó en noviembre de 2018 en el número 1 de las listas de ventas de las plataformas digitales. Dicho tema era una adaptación al castellano del tema “Lie To Me”, compuesto por él mismo antes de ingresar en la Academia, cuyo videoclip contó con la participación de Raoul, Nerea o Itziar Castro e incluso fue censurado brevemente en YouTube por su sensual enfoque.

Un año más tarde, el mallorquín celebró su primer aniversario con un maxisingle con el mismo nombre que su primer trabajo, que incluía la canción original, en acústico y un remix, junto a la versión en inglés. Dicha publicación salió al mercado después de que, a principios de junio de 2019, el artista compartiera su segundo sencillo, “A mi manera”. Ya en 2020, Ricky sacó sus dos últimos trabajos hasta la fecha: “Perfecto”, publicado en febrero; y “Bestia”, tema interpretado junto a Danny Romero que salió al mercado el 10 de julio y que, en dos semanas, superó las 130.000 visualizaciones en YouTube tras ocupar el puesto número uno de ventas en iTunes el día de su estreno.

Además de su trayectoria musical, Merino ha logrado demostrar sus grandes dotes como presentador ya incluso tras su salida de ‘OT 2017’. Por entonces, el artista debutó ante las cámaras como reportero del programa de Playz ‘Goya golfos’, celebrado en torno a la gala de los Premios Goya 2018, donde trabajó junto a los influencers Antón Lofer y Andrea Compton. Poco después, colaboró con su compañero Roi en ‘OTVisión’, formato especial sobre Eurovisión 2018 emitido en la plataforma online de Televisión Española, tras lo cual el mallorquín fue uno de los enviados especiales del certamen europeo. Un año después, Ricky se convirtió en uno de los miembros del jurado profesional español de Eurovisión 2019, junto a Sole Giménez, David Feito, Elena Gómez y Raúl Gómez.

Antes del certamen, Ricky se convirtió en colaborador de ‘Zapeando’, formato en el que comentaba la primera edición de ‘La Voz’ en Antena 3, después de haber ejercido como copresentador de ‘El chat de OT’ junto a Noemí Galera en ‘OT 2018’. El artista repitió dicho papel, ya en solitario, en la siguiente edición, demostrando su talento como presentador. Algo que Netflix decidió aprovechar para su concurso musical ‘¡A cantar!’, que se estrenó el 24 de julio en 190 países de todo el mundo, con el mallorquín al frente. Una carrera en ascenso ante las cámaras de la pequeña pantalla, que incluye la participación de Merino en distintos formatos como ‘La mejor canción jamás cantada’, ‘Entre ovejas’ o ‘Tu cara me suena’, donde sorprendió a la audiencia con su increíble imitación de Lola Índigo, su excompañera de la Academia y, por entonces, concursante del talent show de Antena 3. Asimismo, Ricky ha estado implicado en eventos relacionados con el activismo LGBT+, los más recientes, el Pride! BCN 2020 y el MADO del mismo año, en el que interpretó el himno oficial, “Piensa en positivo”, junto a otros artistas.

14 Juan Antonio Cortés

Juan Antonio anuncia que va a ser padre junto a su mujer Rosa Zaira

Juan Antonio Cortés quedó en décimo quinto puesto tras concluir su paso por la Academia y, desde entonces, ha publicado dos sencillos: “No te echo de menos”, en septiembre de 2018; y “Dímelo”, en agosto de 2019. Con ellos, el bilbaíno ha conseguido más de quince mil oyentes mensuales, al igual que ha sobrepasado la cifra del millón de visualizaciones en YouTube únicamente con el videoclip de su primer single.

Además, el artista también trabajó con el mexicano Carlos Macías para interpretar la canción “Juntando flores”, publicada en julio de 2018. Una ocasión muy especial para el bilbaíno, quien de hecho demostró su talento cantando uno de los temas de Macías en su casting final, antes de ingresar en ‘OT 2017’. Sin embargo, una de las mayores alegrías de Juan Antonio llegó en febrero de 2020, momento en el que anunció el embarazo de su pareja, Rosa Zaira, quien finalmente dio a luz al primer hijo de ambos el 22 de julio. De hecho, el propio Cortés fue el encargado de compartir su alegría, a través de Twitter, tras convertirse en padre. Una gran noticia por la que recibió las entusiastas felicitaciones de sus seguidores y de algunos de sus excompañeros de ‘OT 2017’.

15 Marina Jade

Marina Jade en una imagen promocional de “Solas tú y yo”

Desde que obtuvo el décimo tercer lugar en la clasificación de ‘OT 2017’, Marina Jade ha congregado hasta cerca de cinco mil oyentes mensuales en Spotify, además de superar los 1,3 millones de reproducciones en YouTube. Cifras que la artista ha logrado tras publicar dos sencillos: “Drinking like I’m Sober”, en septiembre de 2018, tema compuesto por Ruth Lorenzo que acumula más de 1,2 millones de visualizaciones; y “Solas tú y yo”, canción publicada a principios de 2020, cuyo videoclip se estrenó en exclusiva en FormulaTV y está protagonizado por la propia sevillana y Ana Márquez.

Este último single, fue un primer avance de su próximo trabajo discográfico, que la artista tenía previsto presentar en una gira establecida para el mes de mayo de 2020, con paradas en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia. Lamentablemente, el evento tuvo que ser pospuesto a causa de la crisis del Covid-19 y, en principio, se ha retrasado hasta el mes de octubre. Aparte de su carrera musical, Marina siempre ha estado muy involucrada en el activismo LGBT+, razón por la que, tras concluir ‘Operación triunfo’, fue elegida como pregonera en el Orgullo de Madrid en 2018, junto a los Javis y Agoney.

16 Thalía Garrido

Thalía Garrido en una imagen promocional de sus últimos conciertos

Tras concluir su paso por ‘OT 2017’ en décimo cuarto lugar, Thalía Garrido publicó su primer y único single hasta la fecha en noviembre de 2018, con el que, junto a las canciones interpretadas durante su paso por el concurso, la artista ha congregado hasta más de siete mil oyentes mensuales y más de medio millón de visualizaciones en YouTube. A pesar de participar en eventos y conciertos fuera de la televisión, la cacereña tuvo la mala suerte de sufrir un hackeo de sus redes sociales en octubre de 2018, a lo que siguió el hecho de que el lanzamiento de su primer single tras ‘OT 2017’ quedara injustamente eclipsado después de su filtración.

El videoclip de dicho tema, titulado “Quien quiero ser”, se emitió en MTV Holanda unos días antes de su lanzamiento oficial. En consecuencia, el debut no contó con el apoyo esperado y, tras ello, la relación entre Thalía y Universal llegó a su fin. Desde entonces, la artista estuvo casi un año completamente desaparecida de la vida pública, hasta que, en septiembre de 2019, anunció dos conciertos en sus redes sociales para finales de ese mismo año: uno en la Sala Búho Real de Madrid y otro en La Sala de Sevilla.