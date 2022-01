Las tramas surgidas en las villas de 'La isla de las tentaciones 4' siguen sorprendiendo a los espectadores. En las playas de República Dominicana, hemos visto carreras, gritos, lágrimas, suegras y hasta un trío por primera vez en la historia del reality. Sin embargo, poco se sabía de la reacción de Nico Aubert tras enterarse del encuentro sexual que protagonizó una de sus tentadoras.

Nico, Sabela, Álvaro y Rosana, participantes de 'La isla de las tentaciones'

La novena entrega de 'El debate de las tentaciones' emitió imágenes inéditas de lo ocurrido antes y después de que Álvaro Boix, Sabela y Rosana compartiesen algo más palabras bajo las sábanas. Lo que no sabíamos era que la mallorquina estuvo besándose con Nico en su habitación minutos antes de cambiar de alcoba: "¿Tú has aceptado que me liara con ella y luego contigo?", llegó a decirle Aubert con cierto tono de reproche.

Tras una breve conversación que no llegó a ninguna conclusión, el participante se tumbó en su cama. Tiempo después y ya habiéndose producido el trío, Nico acudió a la habitación de Álvaro Boix: "Bro... ¿Qué tal la Rosana?", quiso conocer antes de preguntar insistentemente: "¿Te la has follado?". Sin embargo, la conversación de mal gusto iba in crescendo: "Se la ha follado ella, me la he follado yo... Y nos ha follado a los tres", confirmó el entonces novio de Rosario Cerdán.

Las risas, que no falten

Lo curioso es que este particular terceto no paró de reírse durante toda la conversación. De hecho, Nico quiso compartir su particular predicción: "Estaba segurísimo. Digo, 'esta tía se ha quedado con unas ganas de hacer un trío...'", aseveró. Finalmente, Álvaro le comunicó que él no quería nada con Rosana, pero que la situación se tornó de esa manera. ¿Terminará el residente en Castellón abandonando solo 'La isla de las tentaciones'?