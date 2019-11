Los realities de YouTube: 6 programas de telerrealidad protagonizados por youtubers

Los programas de telerrealidad son todo un éxito, y si no que se lo digan a Telecinco. Tal es su popularidad que van más allá de formatos, temáticas y tipos de concursantes. Los realities también se han mezclado con YouTube de muchas maneras diferentes. Los youtubers Aless Gibaja, Verdeliss o El Cejas han sido concursantes de 'GH VIP' y Oto Vans participó en 'Supervivientes'. Además, Gestmusic está preparando ya 'Top Gamers Academy', su 'Operación Triunfo' de videojuegos que contará con la participación de ElRubius, Willyrex y TheGrefg. Pero, al margen de estos formatos de televisión que han tenido a youtubers participando, también existen realities que se han emitido en la propia plataforma. Desde FormulaTV hemos querido recopilar seis de estos programas de telerrealidad emitidos en YouTube.

1 'Gran Youtuber'

Logo de 'Gran Youtuber'

Parece bastante obvio que 'Gran Youtuber' es la contraparte de 'Gran Hermano' en YouTube. De hecho, cuando se anunció la tercera y última edición emitida en 2016 se generó bastante polémica porque a los usuarios de las redes no les gustó que lo que a veces se llama "telebasura" llegara a la plataforma de vídeos. Pero no es así, pues aunque se basa en el programa de telerrealidad, su formato no es igual.

'Gran Youtuber' está organizado por los propios concursantes y es básicamente una convivencia de varios influencers en una casa rural durante varios días. Han participado algunos youtubers conocidos como Alberto TM, Stone is my name, Zeus Santorini, Albanta o Chim y ha tenido tres ediciones: 2014, 2015 y 2016. La última de ellas contó con 22 concursantes que tenían que compartir casa durante 10 días, nominarse y superar retos, pero ninguno de ellos es expulsado. Como en el programa de televisión, también hay un ganador que es elegido entre todos los youtubers en base a sus vivencias.

2 'GH Sims'

Logo de la tercera temporada de 'GH Sims'

Pero, sin duda, si hay un espacio en YouTube que se parece a 'Gran Hermano' es 'GH Sims'. En este programa hay amoríos, peleas, discusiones, traiciones, nominaciones y expulsiones, pero todo protagonizado por personajes del juego "Los Sims". El artífice de este proyecto es el youtuber Uy Albert!, quien construye la casa dentro del videojuego, introduce a los personajes en ella y los maneja. Este concurso ha tenido cinco ediciones, la última de ellas por parejas, imitando a 'GH Dúo'.

El programa cuenta con varios youtubers, cada uno de los cuales ha diseñado un personaje, tanto su físico como su personalidad y su historia. Cada semana, ellos mandan a Albert las acciones que quieren que sus Sims hagan y él las realiza en el juego y las edita. Por lo tanto, las galas se centran en los influencers viendo vídeos de lo que ha sucedido esa semana en la casa. Los participantes, algunos de los cuales han sido Andrea Compton o Carolina Iglesias, no dicen cuál es su personaje para no influenciar a los espectadores porque, al contrario que en 'Gran Youtuber', la audiencia es la que vota, mediante encuestas, quién quiere que sean los nominados y quién el expulsado. Y, desde hace varias ediciones, el ganador se anuncia en una gran final en una sala de cine con público en directo.

3 '¡Mira qué youtuber baila!'

Roenlared, Abi Power, Uy Albert, Fran Coem, CarlotaVlogs y Albanta en 'MQYB'

Y, de nuevo, Uy Albert! es el artífice de otro reality: '¡Mira qué youtuber baila!'. El título del programa deja claro qué tipo de formato es, pues imita a '¡Mira quién baila!'. En él, el influencer, que además fue concursante de 'Fama a bailar 3', enseña una coreografía a cada youtuber para grabar un videoclip profesional que cuenta con la producción de Cuatro en raya. De este formato solo hubo una edición en 2016 en la que participaron Roenlared, Abi Power, Fran Coem, CarlotaVlogs y Albanta. El programa se saldó con la victoria de Roenlared elegida por los espectadores con sus votos.

4 'Lip Sync Tube'

Logo de 'Lip Sync Tube'

'Lip Sync Tube' es un programa basado en el formato estadounidense 'Lip Sync Battle' popularizado por Jimmy Fallon. Uy Albert! vuelve a estar detrás de este espacio en el que dos youtubers se enfrentan en una batalla musical en la que han de bailar y mover los labios al ritmo de la canción. Solo ha habido una edición, emitida en 2017, en la que las actuaciones se realizaban sobre un escenario con público en directo. Los participantes fueron Rubén Errebeene, Carla Laubalo, Rebeca Terán, Chusitafashionfever, iLeoVlogs y JPelirrojo, que resultó ganador. Además, el jurado estuvo compuesto por expertos de la danza: Toniemcee, Roenlared y Rafa Méndez.

5 'Far Cry el reality'

Willyrex, Perxitaa, Rubius, Alexby, Mangel y Luzu en la segunda edición de 'Far Cry el reality'

'Far Cry el reality' pone a prueba a seis youtubers con diferentes retos que han de superar. Ubisoft organizó este programa a modo de publicidad de "Far Cry 4" para que estos influencers se sometieran a diferentes desafíos propios de un entrenamiento militar y así vivir en sus carnes la historia del propio videojuego. ElRubius, Willyrex, Alexby, MangelRogel, Luzu y sTaXx fueron los participantes de la primera edición de 2014, mientras que en la segunda temporada, con el lanzamiento de "Far Cry 5" en 2018, a sTaXx lo sustituyó Perxitaa.

6 'Chicos y chicas'

Captura de la primera temporada de 'Chicos y chicas'

'Chicos y chicas' es un formato que imita a 'Mujeres y hombres y viceversa', aunque no es del todo similar. Al contrario que los anteriores, este reality es algo más casero y no tuvo demasiada repercusión. De hecho, gran parte de la popularidad que consiguió fue gracias a varios vídeos que AuronPlay subió comentando el programa. Está protagonizado por adolescentes anónimos que acuden, como en el espacio presentado por Toñi Moreno, a encontrar pareja.

Asesores del amor, preguntas del público, discusiones y muchos líos de pareja es lo que abunda en 'Chicos y chicas'. El formato comenzó a publicarse en 2014 y tuvo una segunda temporada en 2015 realizada con mejores medios. Aun así, los episodios completos no se pueden encontrar en YouTube, por lo que es un programa que ya parece haber sido abandonado.