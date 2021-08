En 2016, nacía la productora Hello Sunshine de la mano de la actriz Reese Witherspoon y su socio Seth Rodsky. Una compañía que, tras cinco años de recorrido, ha sido objeto de uno de las mayores negociaciones de la historia de Hollwood, después de que la estadounidense haya logrado venderla por 900 millones de dólares (758 millones de euros) a una filial aún sin nombre, propiedad del fondo de private equity Blackstone.

Reese Witherspoon al frente de sus compañeras de reparto de 'Big Little Lies'

Más allá de la beneficiosa venta de la productora, recogida por The Wall Street Journal, Witherspoon ha llegado al acuerdo de seguir presente en el consejo de administración de la compañía, junto a su actual CEO, Sarah Harden, al igual que mantendrá un paquete de acciones de la empresa. En el comunicado emitido para dar a conocer la noticia, la intérprete hizo gala de los buenos resultados obtenidos por Hello Sunshine, productora que fue fundada en su momento con el objetivo de "cambiar la forma en la que las mujeres aparecen en los medios". Según Witherspoon, su acuerdo con Blackstone permitirá a la productora "contar historias sobre las vidas de las mujeres aún más entretenidas, impactantes y esclarecedoras". Algo que podría resultar curioso ahora que los nuevos responsables de la compañía serán, con la irrupción de esta venta, dos hombres: los antiguos ejecutivos de Disney Kevin Mayer y Tom Staggs.

"Hello Sunshine encaja perfectamente con nuestra visión de una empresa de las futuras generaciones dedicada al entretenimiento, la tecnología y el comercio", manifestaron Mayer y Staggs en un comunicado, en el que también recogían su intención de "empoderar a los creadores con innovación y capital para inspirar, entretener y deleitar al público global con contenido, experiencia y productos atractivos". "Nuestra plataforma fomentará una cultura única y amistosa para los creadores, que dará a los talentos los recursos que necesiten para crear y capitalizar su mejor trabajo", añadía el texto, en el que, además, manifestaban su deseo de respaldar a "a Reese, Sarah y su equipo de talla mundial mientras continúan produciendo e identificando contenido dinámico y atractivo en los próximos años".

Un recorrido con series destacadas

"No podría estar más emocionada por lo que esto significa para nuestro futuro. Me comprometo a seguir creando oportunidades para que los cineastas, autores y creadores de todos los orígenes y experiencias cuenten sus historias a su manera y lleguen a más audiencias, que verán que sus historias son importantes", añadió además la actriz, ante este acuerdo que ha llamado la atención de muchos no solo por la cantidad de venta, sino también por el hecho de que la compañía empezó a dar beneficios el pasado año.

Dichos beneficios proceden del trabajo realizado a lo largo de los cinco años de recorrido de Hello Sunshine, en los que la compañía de Witherspoon ha estado detrás de títulos como 'Big Little Lies', en la que la propia Witherspoon trabajó como parte del reparto principal. La estadounidense también desempeño dicha tarea en 'The Morning Show' o 'Little Fires Everywhere', ambas también ficciones a cargo de su productora, al igual que 'Truth Be Told', a las que se sumarán nuevos proyectos, algunos de ellos actualmente en marcha, en el futuro.