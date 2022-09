Regé-Jean Page y Glen Powell protagonizarán la serie de Butch y Sundance de Amazon

Regé-Jean Page no piensa volver a 'Los Bridgerton', pero su regreso a la televisión está cada vez más cerca. Como ha adelantado The Hollywood Reporter, el actor londinense está cerca de saltar a Amazon con una serie sobre Butch Cassidy y el Sundance Kid, la pareja de pistoleros que acometió sus robos entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. El otro pilar del proyecto será Glen Powell ("Top Gun: Maverick"), que completará el tándem protagonista.

Regé-Jean Page y Glen Powell

Ambos intérpretes estarán estrechamente implicados en el desarrollo creativo del proyecto, ya que también ejercerán de productores ejecutivos. La serie, que todavía no cuenta con un título oficial,. Por el momento, se desconoce cuál será su trama, aunque el citado medio señala que, al estilo de ' The Man in the High Castle ' y ' Para toda la humanidad '.

Otros dos adalides del proyecto serán Joe y Anthony Russo, que vuelven a asociarse con Amazon mientras tratan de sacar adelante la ambiciosa 'Citadel'. Los directores de "Vengadores: Endgame" han sido los principales propulsores de la ficción a través de su productora, AGBO, aunque el desarrollo de los guiones radicará en otra pareja creativa, Kaz y Ryan Firpo, que firmarán los libretos tras haber participado en "Eternals".

La nueva versión de un clásico

Al igual que 'Citadel', este nuevo título está siendo planteado como una franquicia que puede dar pie a múltiples spin-offs. Sin embargo, la ficción matriz se encuentra todavía en una etapa embrionaria, aunque la implicación de Page y Powell como Cassidy y Sundance, respectivamente, supone un importante paso adelante. Ambos beberán del trabajo de Paul Newman y Robert Redford, que ya dieron vida a esos roles en "Dos hombres y un destino", la aclamada película de George Roy Hill estrenada en 1969.