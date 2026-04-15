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Todo es mentira
2019 - Act
España
Entretenimiento
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Sarah Santaolalla se ha convertido en los últimos meses en una máquina de generar titulares. Sus frecuentes intervenciones en programas de TVE como 'Malas lenguas' o 'Mañaneros 360' y su enfrentamiento legal con Vito Quiles ha provocado que la colaboradora se colme de elogios o críticas dependiendo del sector ideológico.
El martes 14 de abril la tertuliana reapareció en un programa de Mediaset España, 'Todo es mentira', tras el tenso enfrentamiento que protagonizó junto a Antonio Naranjo en 'En boca de todos'. Desde su salida del programa a golpe de comunicado, Sarah Santaolalla no había vuelto a pisar ningún otro espacio del grupo de comunicación.
De vuelta a 'Todo es mentira'
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Es cierto que Sarah Santaolalla ya era colaboradora recurrente del programa de Risto Mejide antes de su gran bronca y salida de 'En boca de todos'. De esta forma, la relación entre la tertuliana y Vodevil TV, productora de 'Todo es mentira', parece no haberse visto dañada por su espantada del programa que presenta Nacho Abad.
"Ya sabes que aquí eres libre de marcharte y volver cuando quieras", fue la respuesta del presentador. Santaolalla asintió y admitió: "Lo sé, es completamente distinto". En este sentido, cabe recordar que en el comunicado que la tertuliana difundió tras su salida de 'En boca de todos', la televisiva aseguró: "Nos vemos en la pantalla, pero en otras más dignas".