Por Adrián López Carcelén |

Sarah Santaolalla se ha convertido en los últimos meses en una máquina de generar titulares. Sus frecuentes intervenciones en programas de TVE como 'Malas lenguas' o 'Mañaneros 360' y su enfrentamiento legal con Vito Quiles ha provocado que la colaboradora se colme de elogios o críticas dependiendo del sector ideológico.

El martes 14 de abril la tertuliana reapareció en un programa de Mediaset España, 'Todo es mentira', tras el tenso enfrentamiento que protagonizó junto a Antonio Naranjo en 'En boca de todos'. Desde su salida del programa a golpe de comunicado, Sarah Santaolalla no había vuelto a pisar ningún otro espacio del grupo de comunicación.

Sarah Santaolalla abandonó 'En boca de todos' tras una gran bronca con Antonio Naranjo

De vuelta a 'Todo es mentira'

Es cierto que Sarah Santaolalla ya era colaboradora recurrente del programa de Risto Mejide antes de su gran bronca y salida de 'En boca de todos'. De esta forma, la relación entre la tertuliana y Vodevil TV, productora de 'Todo es mentira', parece no haberse visto dañada por su espantada del programa que presenta Nacho Abad.

Risto Mejide es el presentador de 'Todo es mentira'

De hecho, durante la emisión de 'Todo es mentira',. Fue cuando hablaban sobre Vito Quiles cuando Mejide anunció: "Vamos a sacar el elefante en la habitación y vamos a ponerlo encima". La tertuliana respondió de forma cómplice al conductor del espacio y advirtió: "".

"Ya sabes que aquí eres libre de marcharte y volver cuando quieras", fue la respuesta del presentador. Santaolalla asintió y admitió: "Lo sé, es completamente distinto". En este sentido, cabe recordar que en el comunicado que la tertuliana difundió tras su salida de 'En boca de todos', la televisiva aseguró: "Nos vemos en la pantalla, pero en otras más dignas".