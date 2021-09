Los estrenos de nuevas series no son las únicas producciones que llegan con el inicio de la temporada televisiva. Las ficciones ya consolidadas también regresan con nuevas tandas de episodios para continuar deleitando a sus fieles seguidores. Las plataformas de vídeo bajo demanda se preparan para este acontecimiento, pero las principales cadenas estadounidense también calientan motores y ya tienen programadas sus respectivas parillas de cara al curso televisivo que comienza con la llegada del mes de septiembre.

De este modo, las cadenas ABC, NBC, FOX, The CW y CBS ya han dado a conocer los días en los que volverán sus principales ficciones, estrenos que se producirán en los próximos días. Además, también han confirmado otros regresos que llegarán a lo largo del actual curso televisivo y han anunciado las cancelaciones definitivas. Para que te mantengas al tanto de cuándo comienzan las nuevas temporadas de series como 'Anatomía de Grey', 'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales' o 'New Amsterdam', a continuación, recopilamos las fechas de estreno de las nuevas tandas de capítulos de las ficciones que forman parte de las principales cadenas estadounidenses.

1 Regresos ABC

ABC estrena la quinta temporada de 'The Good Doctor'

La cadena ABC vuelve a confiar en algunas de sus series más aclamadas para continuar construyendo su parrilla en la nueva temporada televisiva. De esta forma, contará con la presencia de clásicos como 'Anatomía de Grey', que estrenará su decimoctava temporada marcada por la vuelta de la actriz Kate Walsh, responsable de interpretar a la mítica doctora Addison Montgomery. También volverán a entrar en acción los bomberos de 'Estación 19', el spin-off encabezado por Jaina Lee Ortiz que ya alcanza su quinta temporada en antena y que surgió a raíz de la ficción protagonizada por Ellen Pompeo . La medicina seguirá siendo protagonista gracias a 'The Good Doctor', que regresa con su quinta tanda de episodios y la notable ausencia de la actriz Antonia Thomas.

El thriller y el drama tendrán su representación de la mano de los regresos de 'The Rookie', 'Big Sky' y 'A Million Little Things'. La comedia también estará presente en la nueva temporada de la cadena ABC gracias a series como 'Los Goldberg', que seguirá mostrando las aventuras de esta la particular familia que da nombre a la ficción. Igualmente, tampoco faltarán los protagonistas de 'Los Conner', el spin-off de 'Roseanne' que ha logrado asentarse y llega a su cuarta temporada. En este terreno también podremos divertirnos con los nuevos capítulos de 'Black-ish', aunque su octava temporada será la última y todavía no dispone de una fecha concreta de estreno.

- 'Los Goldberg' (Temporada 9) – 22 septiembre

- 'Los Conner' (Temporada 4) - 22 septiembre

- 'A Million Little Things' (Temporada 4) - 22 septiembre

- 'The Rookie' (Temporada 4) – 26 septiembre

- 'The Good Doctor' (Temporada 5) – 27 septiembre

- 'Anatomía de Grey' (Temporada 18) – 30 septiembre

- 'Estación 19' (Temporada 5) - 30 septiembre

- 'Big Sky' (Temporada 2) - 30 septiembre

- 'Black-ish' (Temporada 8) – Sin fecha

2 Regresos NBC

NBC estrena la temporada 10 de 'Chicago Fire'

Un año más, en la nueva temporada de la cadena NBC estarán presentes sus franquicias más aclamadas. De este modo, 'Chicago Fire', 'Chicago P.D.' y 'Chicago Med' seguirán contando las peripecias de bomberos, policías y médicos. Además, después de que el año pasado no pudieron realizar ningún crossover por culpa de los protocolos y las medidas de seguridad establecidas por la pandemia, es de esperar que en los nuevos episodios vuelva a producirse la interacción entre los personajes de las tres ficciones. Asimismo, Mariska Hargitay continuará metiéndose en la piel de la detective Olivia Benson en 'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales'. Mientras que también retomará su papel Christopher Meloni, que volverá a ser Elliot Stabler en la segunda temporada de 'Ley y Orden: Crimen organizado'.

Tampoco faltará a su cita 'New Amsterdam', que estrena temporada con la incorporación de los intérpretes Sandra Mae Frank, Chloe Freeman y Michelle Forbes. Además, podremos disfrutar de la novena temporada de 'The Blacklist', que encara su regreso con la ausencia de la actriz Megan Boone, encargada de dar vida a uno de los personajes principales. Asimismo, aunque todavía no tienen fecha concreta y sus regresos se esperan más de cara a la primera mitad del año que viene, 'Kenan', 'Mr. Mayor', 'Transplant' y 'Young Rock' también volverán a la pequeña pantalla con nuevos episodios tras estrenarse con gran acierto la temporada anterior. Igualmente, a mitad de temporada llegará la sexta y última tanda de capítulos de 'This Is Us', despidiéndose definitivamente de los espectadores como una de las ficciones más seguidas y mejor valoradas de la cadena.

- 'New Amsterdam' (Temporada 4) – 21 septiembre

- 'Chicago Med' (Temporada 7) – 22 septiembre

- 'Chicago Fire' (Temporada 10) – 22 septiembre

- 'Chicago P.D.' (Temporada 9) – 22 septiembre

- 'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales' (Temporada 23) - 23 septiembre

- 'Law & Order: Organized Crime' (Temporada 2) – 23 septiembre

- 'The Blacklist' (Temporada 9) – 21 octubre

- 'Kenan' (Temporada 2) – Sin fecha

- 'Mr. Mayor' (Temporada 2) – Sin fecha

- 'This Is Us' (Temporada 6) – Sin fecha

- 'Transplant' (Temporada 2) – Sin fecha

- 'Young Rock' (Temporada 2) – Sin fecha

3 Regresos CBS

CBS estrena la cuarta temporada de 'FBI'

La cadena CBS también apuesta por sus franquicias una temporada más como uno de sus principales reclamos. Así pues, 'FBI' y su spin-off, 'FBI: Most Wanted', tendrán nuevos capítulos para seguir consolidándose. A ellas se sumará el estreno de 'FBI: International', una nueva ficción que llega para aumentar este universo creado por Dick Wolf. Igualmente, 'NCIS' y 'NCIS: Los Ángeles', contarán con nuevas temporadas a la que se sumará el estreno de 'NCIS: Hawai'i'.

Asimismo, la acción y el drama continuarán en la parrilla de CBS como el género mayoritario gracias a los regresos de series como 'S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson', 'Bull', 'Blue Bloods', 'The Equalizer', 'SEAL Team' o 'Magnum', que han demostrado funcionar a la perfección. No obstante, la comedia también tendrá su espacio con la vuelta de 'El joven Sheldon', el spin-off de la mítica 'The Big Bang Theory' que se ha convertido en la gallina de los huevos de oro de la cadena. Tampoco faltará 'The Neighborhood' o el estreno de las segundas temporadas de 'B Positive', 'Bob Hearts Abishola' y 'United States of Al', que fueron renovadas tras sus acertados estreno el curso televisivo anterior para generar un sólido bloque para los fanáticos de la comedia.

- 'The Neighborhood' (Temporada 4) – 20 septiembre

- 'NCIS' (Temporada 9) – 20 septiembre

- 'Bob Hearts Abishola' (Temporada 3) – 20 septiembre

- 'FBI' (Temporada 4) – 21 septiembre

- 'FBI: Most Wanted' (Temporada 3) – 21 septiembre

- 'S.W.A.T.' (Temporada 5) – 1 octubre

- 'Blue Bloods' (Temporada 12) – 1 octubre

- 'Magnum' (Temporada 4) – 1 octubre

- 'El joven Sheldon' (Temporada 5) – 7 octubre

- 'United States of Al' (Temporada 2) – 7 octubre

- 'B Positive' (Temporada 2) – 7 octubre

- 'Bull' (Temporada 6) – 7 octubre

- 'The Equalilzer' (Temporada 2) – 10 octubre

- 'NCIS: Los Ángeles' (Temporada 13) – 10 octubre

- 'SEAL Team' (Temporada 5) – 10 octubre

4 Regresos FOX

FOX estrena la quinta temporada de '9-1-1'

Los regresos de la cadena FOX comenzarán con el estreno de la quinta temporada de '9-1-1'. Asimismo, en algún momento del curso televisivo, también llegarán los nuevos episodios de '9-1-1: Lone Star', spin-off que ha logrado hacerse un hueco en antena para dar origen a la franquicia creada por Ryan Murphy. Del mismo modo, 'The Resident', el drama médico encabezado por Matt Czuchry y Emily VanCamp, alcanzará su quinta temporada en emisión. Igualmente, 'Call Me Kat', la comedia protagonizada por Mayim Bialik, volverá con nuevos capítulos tras ser renovada por una segunda temporada de la que todavía no se ha anunciado la fecha concreta de su estreno.

La animación se ha convertido en seña de identidad de FOX, por lo que seguirá formando parte de su programación con una noche entera dedicada a este género. Destaca la duradera presencia de 'Los Simpson', que estrena su 33ª temporada como una de las series más longevas de la historia de la pequeña pantalla. 'Padre de familia' y 'Bob's Burgers' también regresan completamente consolidadas después de más de diez años de emisión. Por su parte, 'The Great North' se ha ganado el beneplácito de continuar con una segunda temporada tras su aceptable acogida en su estreno la temporada anterior. Y aunque no tienen fecha concreta, 'Duncanville' y 'HouseBroken' también tendrán nuevos episodios este curso televisivo.

- '9-1-1' (Temporada 5) - 20 septiembre

- 'The Resident' (Temporada 5) – 21 septiembre

- 'Los Simpson' (Temporada 33) - 26 septiembre

- 'Bob's Burgers' (Temporada 12) - 26 septiembre

- 'Padre de familia' (Temporada 19) - 26 septiembre

- 'The Great North' (Temporada 2) – 26 septiembre

- '9-1-1: Lone Star' (Temporada 3) - Sin fecha

- 'Call Me Kat' (Temporada 2) – Sin fecha

- 'Duncanville' (Temporada 3) – Sin fecha

- 'Housebroken' (Temporada 2) – Sin fecha

5 Regresos The CW

The CW estrena la octava temporada de 'The Flash'

Nuestros superhéroes favoritos de The CW regresarán a la parrilla de la cadena un año más con nuevos episodios. La veterana 'The Flash' encara su octava temporada mientras que 'Legends of Tomorrow' alcanza la séptima, siendo ambas las que más tiempo llevan en antena. Los chicos y las chicas de 'Riverdale' también tendrán más episodios de estreno en una temporada en la que seguirán su camino en la vida adulta. Además, 'Walker', reboot de 'Walker, Texas Ranger' protagonizado por Jared Padalecki, se convirtió en el mejor estreno de la temporada anterior y tendrá una segunda tanda de capítulos.

Sin fecha concreta, pero con su regreso confirmado a lo largo de la temporada, se encuentran ficciones como 'Superman & Lois', renovada por una segunda tanda de episodios tras su estupendo recibimiento. En la misma situación están otras series como 'Stargirl', 'Dinasty' o 'Kung Fu'. Asimismo, 'Embrujadas (2018)', el remake de la mítica 'Embrujadas', también ha logrado consolidarse en la parrilla de The CW y regresará con una cuarta temporada que no contará con la presencia de una de sus protagonistas. La actriz Madeleine Mantock, encargada de interpretar a Macy Vaughn, era la responsable de anunciar la noticia de su abandono.

- 'Nancy Drew' (Temporada 3) – 8 octubre

- 'Legends of Tomorrow' (Temporada 7) – 13 octubre

- 'Batwoman' (Temporada 3) – 13 octubre

- 'Legacies' (Temporada 4) - 14 octubre

- 'All American' (Temporada 4) – 25 octubre

- 'Walker' (Temporada 2) – 28 octubre

- 'The Flash' (Temporada 8) – 16 noviembre

- 'Riverdale' (Temporada 6) - 16 noviembre

- 'Charmed' (Temporada 4) – Sin fecha

- 'Stargirl' (Temporada 3) – Sin fecha

- 'Superman & Lois' (Temporada 2) – Sin fecha

- 'Kung Fu' (Temporada 2) – Sin fecha

- 'Dinasty' (Temporada 5) – Sin fecha

- 'In the Dark' (Temporada 4) – Sin fecha

- 'Roswell, New Mexico' (Temporada 4) – Sin fecha