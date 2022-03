La cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' trajo consigo a diferentes parejas que no dejaron de sorprender a los espectadores. Mentiras, traiciones, gritos y peleas abundaban en cada una de las galas, mientras que las miras de muchos se centraban en Darío Sellés y las cuestionables actitudes de Sandra Férriz. Tiempo después de que el reality terminase, el alicantino confirma su ruptura definitiva.

Darío Sellés y Sandra Férriz

Férriz impuso una condición de cara a ese viaje a República Dominicana: su novio debía ocultar la infidelidad que conocía. De hecho, el formato de Cuarzo Producciones reprochó sin titubeos a Sandra por engañar a la organización. Un día antes de cruzar el charco, pasó la noche con su exnovio: "Ella me pidió que no contara nada", sentenció Darío. También es digno de recuerdo todo lo que ocurrió en Villa Paraíso, con la murciana volviendo a serle infiel.

Aunque salieron juntos tras el reencuentro de 'La isla de las tentaciones', el exparticipante comunicó que no podía seguir en una relación como esa. Darío no conseguía olvidarse de lo que Sandra le hizo delante de toda España, motivo por el que no se sentía al 100% como para proseguir con ese proyecto común de vida. De la misma forma, desveló desde su canal de Mtmad que estuvo un par de días junto a ella mientras dudaba si cortar la relación o seguir intentándolo.

Así fue la reacción de Sandra Férriz

El carácter de Sandra es conocido por todos y, en muchas ocasiones, bastante escurridizo (recordemos que llegó a culpar a Darío de que ella le fuese infiel). La actitud de Sellés denotaba mucho cariño y ganas de que las cosas fuesen bien entre ellos, aunque llegó a confesar que no fue del todo clara: "Se ve que le dijo a mi madre que yo le había dejado por WhatsApp", sentenció. La decisión del alicantino se resume perfectamente con una reflexión: "Ni avanzas ni dejas avanzar".