'La resistencia': Cristina Pedroche despide temporada desvelando sexo, dinero y con mensaje a Pablo Motos

'La resistencia' cerró el jueves su tercera temporada con una divertida entrevista a Cristina Pedroche. La colaboradora de 'El hormiguero' y 'Zapeando' habló de "su" Rayo Vallecano, el barrio que le unió a David Broncano durante años y, por supuesto, respondió a las clásicas preguntas del programa de #0.

Cristina Pedroche y David Broncano, en 'La resistencia'

Para empezar, Pedroche reconoció que Pablo Motos también era fan de 'La resistencia'. "Alguna vez que hemos hablado de este programa y dice que le gusta mucho, que eres muy majo". Broncano no se lo pensó dos veces y planteó llamar al presentador de Antena 3. "No le voy a llamar, que va a pensar que es algo grave. ¿Quién llama sin mandar un audio o algo?", reclamó la invitada, dejando claro que ella solo descolgaba sin preaviso a su madre y su marido, el chef Dabiz Muñoz: "Son los únicos que tienen vía libre". Acabaron enviando el audio, pero Motos no pudo devolverles la llamada: "Mándale un saludo a todo el mundo, pero entro en el ensayo ahora mismo", se leía en su mensaje.

Para responder a la pregunta del dinero, Pedroche puso como ejemplo el presupuesto del Rayo Vallecano, aunque con matices. "En el banco algo hay, soy muy ahorradora, aunque la gente piensa que gano más de lo que de verdad ingreso. El presupuesto del Rayo Vallecano, pues doce veces menos". El programa buscó en internet y apuntó la cifra de 19 millones de euros, pero ella creía que eran 12 millones. "Tengo algo menos de un millón de euros, pero con muchas deudas", acabó confesando.

Parejas casadas

Acerca de las relaciones sexuales en el último mes, la invitada puso como excusa la rutina y el trabajo. "Ya sabéis lo que se dice de las parejas casadas, que cada vez va a menos", reconoció sobre su conocida relación con Dabiz Muñoz: "Nosotros como tres o cuatro veces a la semana", acabó por reconocer Pedroche.