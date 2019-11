Riley Keough protagonizará 'Daisy Jones and the Six' de Amazon

Amazon ha encontrado su Daisy Jones. Riley Keough interpretará a la cantante protagonista en 'Daisy Jones and the Six', una miniserie dramática musical creada por Scott Neustadter y Michael Weber y producida por la actriz Reese Witherspoon y Will Graham ('The Man in the High Castle').

Riley Keough

Este supondrá el segundo papel protagonista en una serie de la nieta de Elvis Presley. La actriz y modelo protagonizó la primera temporada de 'The Girlfriend Experience', la antología de Starz producida por Steven Soderberg, por cuyo trabajo obtuvo una nominación a los Globos de Oro. Sus créditos cinematográficos incluyen "American Honey", "Mad Max: Fury Road", "The Lodge", "Under the Silver Lake" y "The House That Jack Built".

Niki Caro ("La casa de la esperanza") se ha unido al proyecto y asumirá las funciones de productora ejecutiva. Además, se espera que la directora y guionista se encargue de dirigir múltiples episodios, incluido el piloto, tal y como ya hizo anteriormente en 'Anne with and E'.

Así será 'Daisy Jones and the Six'

Basada en la novela homónima de Taylor Jenkins Reid, la serie de doce episodios se centra en el ascenso y la caída de una banda de rock ficticia en la década de los setenta. Nacida en una familia privilegiada pero ignorada por sus egoístas padres, Daisy Jones (Keough) es una cantante y compositora enérgica que madura y alcanza el estrellato en el contexto de la escena musical de Los Ángeles en la década de los setenta. La ficción, que pretende capturar la esencia de la época, tendrá un estilo de falso documental e incluirá entrevistas tras los escenarios de la banda.