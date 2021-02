Risto Mejide sale en defensa de Isabel Díaz Ayuso: "Para nosotros, merece un aplauso"

Durante la tarde del pasado 8 de febrero, 'Todo es mentira' comenzaba con una noticia que, en palabras de Risto Mejide, les había hecho "parar máquinas". "Nosotros nos hemos podido meter mucho con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid", iniciaba su discurso el presentador. "Pero creemos que ahora está diciendo algo con mucho sentido", continuó para sorpresa de su audiencia.

Risto Mejide defiende a Isabel Díaz Ayuso en 'Todo es mentira'

"El jueves pasado, la presidenta hizo algo que para nosotros merece un aplauso y merece atención", explicaba Mejide. "Llevamos semanas defendiendo la liberalización de las vacunas, que puedan fabricarlas en cualquier lugar del mundo". El presentador hacía referencia a la actual problemática con la falta de vacunas contra la covid-19 en nuestro país. Desde el programa han pedido repetidamente que las licencias para su fabricación fueran liberalizadas para poder mejorar la llegada de suministros a los hospitales y centros de salud del país.

Ayuso habría hecho referencia a la posibilidad de realizar esta liberalización desde el gobierno central, preguntándose por qué no se hacía. Mejide, visiblemente emocionado, manifestó que era necesario agradecer a la presidenta que hiciera esta pregunta. "Cuando se trata de salvar vidas, no hay política que valga. Esto no va de colores, va de salvar vidas. Quien no lo entienda ya no es nuestro problema", finalizaba su discurso el presentador.

También defendió a Cristina Cifuentes

Isabel Díaz Ayuso no es la única personalidad relacionada con el Partido Popular a la que ha defendido recientemente Risto Mejide de forma pública. El pasado 7 de febrero, el presentador se pronunciaba en su cuenta de Twitter sobre el proceso judicial al que se enfrenta actualmente Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, por la falsificación de las notas de su máster. "Tengo que decir que creo firmemente en la inocencia e integridad de Cristina Cifuentes. Espero que así lo ratifique la justicia. Y si no, mi amistad seguirá intacta. Faltaría más", decía Mejide.