Durante la tarde del 10 de julio de 2021, 'Viva la vida' emitió un resumen de lo que supuso el primer día de Rocío Carrasco en 'Sálvame' y los colaboradores del programa dieron su sincera opinión sobre el debut de la hija de Rocío Jurado como defensora de la audiencia. Una de las personas que se encargó de dar su impresión al respecto fue Terelu Campos, íntima amiga de la protagonista de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Terelu Campos y Rocío Carrasco

"Yo la vi nerviosa cuando entró, luego en la charla con Jorge Javier Vázquez la vi cómoda", comenzó exponiendo la colaboradora de 'Viva la vida'. "Luego, la vi muy incómoda y me sentí mal en ese encontronazo con Matamoros, la vi sufrir", confesó a continuación la hija de María Teresa Campos, mostrándose apurada por la situación que vivieron. "La vi guapísima", añadía la televisiva, deshaciéndose en halagos hacia su amiga.

"No me gustó nada el enfrentamiento que tuvo con Kiko Matamoros, me pareció muy violento", agregaba Isabel Rábago, sumándose a la opinión de Campos. "Se ha quitado una losa de encima. Cuando tú eres vapuleada como madre, al final, que tú decidas hablar y que muchas personas te entiendan, no deja de ser un alivio", explicaba también la hermana de Carmen Borrego.

¿Ocupando su lugar?

El resto de colaboradores de 'Viva la vida' han comentado que vieron a Rocío Carrasco mucho más relajada que en la docuserie. "El cortijo que él ha usado durante tantos años, ella entra por esa puerta diciendo: 'Querido ex, lo que tú has utilizado para machacarme, ya no te pertenece'", explicaba también Enrique del Pozo, recalcando lo empoderada que se mostraba la madrileña al entrar en el plató de 'Sálvame'.