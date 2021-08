Desde que se empezó a hablar de que Rocío Jurado plasmaba algunos de sus pensamientos en papel, parte de la familia Mohedano aseguraba que no era cierto, ya que no habían visto nunca a la artista escribiendo ningún tipo de diario. No obstante, el que fuera su marido se contradijo en su entrevista en 'Viva el verano', y tras afirmar la existencia de unos escritos, el extorero llamó al día siguiente a 'Viva la vida' para señalar que era una broma y que no sabía de ningún documento.

Rocío Carrasco y Rosa Benito

Por otra parte, Rocío Carrasco visitaba el plató de 'Sálvame naranja' el 25 de agosto de 2021 y fue entonces cuando confirmó, de nuevo, la existencia de esos papeles. "Existen unos escritos, que yo no sé por qué se le ha llamado diario, y son reflexiones sobre su vida, unas anotaciones y vivencias escritas", explicaba la colaboradora del formato producido por La Fábrica de la Tele.

"No me gusta decir cosas que no sé, pero por experiencia mía propia, creo que alguien cogió el teléfono y le llamó al orden", decía Carrasco, refiriéndose a la rectificación que protagonizó José Ortega Cano tras su charla con Toñi Moreno. "Él no sabe dónde están las reflexiones, eso es mentira", aseveraba, confirmando que el viudo de Rocío Jurado había dado esa contestación a propósito en Telecinco.

En comparación a su familia

"A su hermano, a su hermana, a sus cuñados y a su marido, no les hace falta saber lo que pone ahí porque lo han vivido", decía la mujer de Fidel Albiac, dejando sin palabras a los colaboradores de 'Sálvame'. "Rosa Benito habrá tenido sus cosas, pero Rosa es más cascarón de huevo. ¿Sabes cuando los niños juegan y uno no la liga nunca? Pues eso. Rosa no siendo de mi sangre, conmigo ha sido diferente. En estos últimos tiempos, desde que desapareció mi madre, se ha portado mejor que parte de mi familia", afirmaba, rompiendo una lanza a favor de la colaboradora de 'Ya es mediodía'.