El miércoles 27 de abril, 'Sálvame' celebró su décimo tercer aniversario estrenando cabecera y grafismos, al igual que contó con la intervención de distintos rostros que habían formado parte de su historia. Entre ellos, estaba Rocío Carrasco, quien se encontraba en Sevilla con motivo de la celebración de un segundo concierto "Mujeres cantan a Rocío Jurado" el próximo 11 de mayo, en Sevilla. En dicha intervención, la madrileña respondió a las preguntas no solo acerca de las declaraciones de Olga Moreno sobre ella en su entrevista, sino también acerca del juicio por alzamiento de bienes, aún pendiente, contra Antonio David Flores.

Jorge Javier habla con Rocío Carrasco en 'Sálvame'

"Olga dice que 'Rocío Carrasco y Fidel estarán muy contentos de nuestra separación'. ¿Te ha producido alegría la separación de Olga y del Penas?", planteó Jorge Javier Vázquez. "Como tú comprenderás, ni fu, ni fa. Lo único que sé es que el que avisa no es traidor. Y yo lo avisé", confesó Carrasco, tras lo cual admitió que no se había leído la entrevista no solo por su compromiso en Sevilla, sino que "no la hubiera leído ni aunque hubiera estado en Madrid". Vázquez quiso saber si "te da pena Olga", ante lo que la madrileña se limitó a manifestar que "espero y deseo que se dé cuenta de las cosas antes de que le lleguen a pasar". "Yo lo he dicho hace mucho tiempo y lo sigo diciendo: el modus operandi es el mismo y el personaje no cambia", advirtió la madrileña. Asimismo, cuando le preguntaron si veía como una víctima a Moreno, Carrasco señaló que "creo que quedó muy claro cuál era mi visión y mi concepto por experiencias vividas y hechos reales".

A la hora de abordar el proceso judicial por alzamiento de bienes, Carrasco desveló que "esperamos que nos digan el día del juicio más pronto que tarde, creo que no debe de pasar de junio" y señaló sobre Moreno que, "de momento, está fuera del procedimiento como imputada o sospechosa de nada. Y el Ser se enfrenta a pena de prisión, no es moco de pavo". Ante el matiz de la invitada sobre el hecho de que, por ahora, la sevillana no estaba implicada, Carrasco aclaró que, "a expensas de ese procedimiento, tal vez se pueda derivar la responsabilidad y acusar a otra persona". "¿Cómo crees que está cobrando, de qué vive?", preguntó Kiko Hernández durante la entrevista. "Ni lo sé, ni me importa. Pero lo tendrá que demostrar a los que sí les importa y lo tienen que saber realmente. Y se lo tendrá que explicar y, sobre todo, convencer. Algo que, en este momento, es complicado", contestó Carrasco

"Estoy esperando la denuncia"

La madrileña también se enfrentó a la cuestión sobre el hecho de que Moreno y Flores no se divorciaran pudiera responder "a esa estrategia de la espera del juicio". "A mí no me gusta ni afirmar ni decir cosas que no puedo demostrar. Y eso es algo que no puedo demostrar. Pero si me preguntas mi opinión, creo que obedece a algún tipo de estrategia", opinó la madrileña. Al ser preguntada, además, sobre la posibilidad de que, en la segunda parte de la entrevista, Moreno "se abrirá en canal para poner verde al que ha sido su marido", Carrasco descartó dicha posibilidad con un "nunca jamás. Bueno, eso es mucho tiempo. Por lo menos, de momento". Para cerrar la entrevista, Vázquez quiso saber si "te ha denunciado el Penas por la docuserie", momento en el que la invitada confesó que "no": "está denunciando a todo el mundo y yo estoy esperando. Por más esfuerzo que hago, no hay manera".