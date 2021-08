Después de un mes de vacaciones, el miércoles 25 de agosto ha sido la fecha escogida por Rocío Carrasco para regresar a 'Sálvame'. La defensora de la audiencia ha querido contar cómo se encontraba tras el tsunami que ha causado la emisión de su docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'; además de hacer frente a la polémica sobre el diario de Rocío Juradosu madre.

Rocío Carrasco y sus hijos Rocío y David Flores

"Me he dado cuenta de la solidaridad de la gente. Durante mucho tiempo, pensaba que todo el mundo era malo hasta que demostraba que era bueno. Me he dado cuenta que estaba equivocada", reconocía en su entrada a plató. Laura Fa ha aprovechado para preguntarle si había recibido alguna llamada de su familia durante estas vacaciones. "Yo sigo teniendo a la misma gente que tenía antes. A los otros que te refieres, ni la he tenido, ni la he esperado ni la quiero", haciendo alusión a la familia Mohedano y a José Ortega Cano.

Sin embargo, la hija de Rocío Jurado ha reconocido que, aunque no ha recibido una llamada por parte de sus hijos, deja la puerta abierta a un futuro reencuentro. "Tengo la esperanza de que en algún momento, en el tiempo, suceda. La vida es larga si Dios quiere". No obstante, alegaba que "no es el momento" e incidía en que no pone a sus dos hijos en el mismo nivel: "Vamos a dejarlo ahí".

El diario no es lo más importante que encuentra

"Existen unos escritos, que no sé por qué se le ha llamado "diario". Son unas reflexiones sobre su vida", reconocía en directo. Y apuntaba: "Los escritos no es lo más importante que yo encuentro". Además, la defensora de la audiencia ha desmentido las palabras de José Ortega Cano, que durante su entrevista en 'Viva el verano', dejó en el aire la existencia sobre los escritos de la cantante: "Lo habrán llamado a filas", reconocía Carrasco ante los numerosos cambios de versión del torero y aclaraba que la familia mediática como Rosa Benito, Amador Mohedano o el propio Ortega Cano "no necesitan leer nada porque lo han vivido".