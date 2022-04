'Sálvame' contó el día de su décimo tercer aniversario con la intervención por videollamada de Rocío Carrasco, desde Sevilla. Además de responder a las cuestiones sobre la entrevista de Olga Moreno y el inminente juicio con Antonio David Flores por alzamiento de bienes, la madrileña también tuvo que hacer frente a las preguntas sobre las declaraciones que su hija Rocío Flores había hecho esa misma mañana, entre las que había criticado a su padre, algo que Carrasco no se creyó en absoluto.

Rocío Carrasco se enfrenta a las preguntas sobre Rocío Flores en 'Sálvame'

"Cuando he tenido que cantarle las cuarenta a mi padre, he sido la primera que lo ha hecho y lo he dicho siempre. Cuando mi padre se ha equivocado y ha hecho las cosas muy mal, he sido la primera persona que se lo he dicho", aseguraba Flores, en 'El programa de Ana Rosa', donde además recalcaba que "yo no justifico ninguna actitud injustificable". "Está claro que lo que ha hecho, lo ha hecho mal", añadía la colaboradora. Unas palabras ante las que Carrasco recordó que "yo dije hace tiempo que sobre ella no iba a decir nada ni a comentar nada y que, en todo lo que dependiera de mí, la iba a dejar al margen de todo esto".

"Lo único que digo es: no te lo creas", declaró la madrileña, quien aclaró que "para que todo el mundo me entienda: esas declaraciones duran cinco minutos" y quiso dejar claro que "no soy quién para decir lo que hay que hacer". "Viendo ahora como saca las uñas por su padre e incluso da su sitio a Marta Riesco más que a Olga Moreno, yo lo tenía claro antes: por desgracia es inviable una conversación con una chica que, desde pequeña, ha sido educada para ensalzar una figura de manera equivocada", observó entonces María Patiño, sobre Flores. "¿Cómo va a ser viable algo, por ínfimo que sea, con una persona que sigue ejerciendo sobre mí violencia vicaria y que sigue ejerciendo sobre mí muchos tipos de violencia? No puede ser", planteó Carrasco, para después añadir que "esto es como los venenos: todo contacto puede ser nocivo para la salud".

Rocío Carrasco de su hijo: "Eso es un tema aparte que en su momento se sabrá y lo hablaré y lo contaré. Hay un procedimiento que me ha puesto el ser utilizando al niño".

Lo que le duele su enano ???? #APOYOROCÍO27A #yoveosálvame pic.twitter.com/WpPyrRq84D — 4 De Septiembre (@4septiembre2015) April 27, 2022

"El tema de David se sabrá en su momento"

Durante la conversación con el equipo de 'Sálvame', Pipi Estrada también quiso tener presente al hijo menor de Carrasco: "¿a ti te preocupa la situación en la que queda tu hijo David? Porque David es la gran víctima de todo esto". "Ese es un tema aparte que en su momento se sabrá y lo contaré", respondía la invitada. La primogénita de Rocío Jurado recordó entonces que "hay un procedimiento que me ha puesto el ser, utilizando al niño para que lo haga", para después responder al colaborador: "¿si me preocupa? ¿A qué madre no le va a preocupar esa situación?". "Pero espero que más pronto que tarde se pueda saber realmente lo que pasa ahí", remató la madrileña.