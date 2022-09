Rocío Flores rompe su silencio ante los ataques que recibe de los fans de Rocío Carrasco

Son muy escasas las referencias de Rocío Flores a su madre, Rocío Carrasco, menos aún desde que se emitió su primera docuserie, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Sin embargo, en esta ocasión ha estallado haciendo público un mensaje dirigido a quienes la acosan en redes sociales para defender a su madre.

Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa'

La joven ha compartido en sus historias de Instagram una conversación con, entre los cuales defiende a Rocío Carrasco. Al parecer, esta persona lleva meses enviando esta clase de mensajes y(color del feminismo y contra la violencia de género), pero no es la única, a juzgar por el mensaje posterior que

"No me ofende un corazón morado, es de lo mejor que recibo. Ya son las barbaridades que recibo a diario y que no pase nada", decía, refiriéndose a lo que sí le ofende. "Soy mujer pero ante todo soy una persona con valores. Qué pena de sociedad", escribe. Se trata de una conducta, la del acoso, que la propia Rocío Carrasco no apoya: ha dejado claro en numerosas ocasiones que no quiere que su hija reciba ningún odio ni ataque, al considerarla también víctima de las manipulaciones de su padre, Antonio David Flores.

No verá la segunda docuserie

Es posible que los mensajes de odio o simple oposición se intensifiquen coincidiendo con la emisión de la segunda docuserie de Carrasco, 'En el nombre de Rocío'. Ante las preguntas de los periodistas, Flores declaró hace tan solo unos días que no estaba viendo ni vería esta segunda parte: "Ni me encuentro preparada, ni creo que lo necesite, ni creo que me beneficie mentalmente. Lo he vivido en mis propias carnes; ya es suficiente", expresó.