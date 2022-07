El quinto capítulo de 'En el nombre de Rocío' se centró en desmontar la figura de José Ortega Cano y la relación que tenía con Rocío Jurado. Sin embargo, el avance para el sexto episodio apuntaba directamente a Rosa Benito y un fatal desplante hacia Rocío Jurado cuando ya estaba enferma, según Rocío Carrasco. No obstante, la polémica llegó sus oídos.

La colaboradora de 'Ya es mediodía' y se apresuró a desmentir las palabras de la que fuese su sobrina política. Cabe destacar que todavía no se ha emitido el total de las declaraciones de Carrasco ni hemos podido conocer si tiene alguna prueba o testimonio que soporte sus palabras, por lo que, a fecha de publicación de esta noticia, estamos ante la palabra de una contra la de otra.

Rocío Carrasco

La docuserie de La Fábrica de la Tele adelantó la siguiente declaración: "Mi madre estaba en la cama. Entramos Fidel y yo en la habitación y nos la encontramos llorando. Dice: 'Mira lo que me ha pasado. He llamado a Rosa para que venga a hacerme el favor de teñirme y me ha dicho: 'Rocío, cómo voy a ir a teñirte si ahora me peinan a mí''", exponía Rocío Carrasco con visible decepción en su tono de voz.

Rosa Benito utilizó su perfil de Instagram para compartir una imagen con la intérprete de "Como una ola" para desmentir a 'En el nombre de Rocío': "He leído, que decían que me llamaste y no fui. ¿Alguien se lo puede creer? ¡Deje todo por ti! Mi casa, mis hijos mi trabajo... Ya ves qué poca memoria tienen algunos; hasta te arregle para tu último viaje... Junto con la enfermera que en ese momento estaba", sentenció sin ápice alguno de dudas.

El dardo de Rosa a Rocío Carrasco

Todo apunta que la extertuliana de 'Sálvame' quería lanzarle una indirecta a Rocío Carrasco cuando aseguraba que únicamente había dos personas junto a Rocío Jurado: "¡Nadie más!", concluía su post, acompañando el texto de una mariposa. En este sentido, cabe recordar que la protagonista de la docuserie ha mencionado en varias ocasiones que "el final de una fue el comienzo de muchos".