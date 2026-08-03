RTVE recibe cerca de 900 canciones para el Benidorm Fest 2027 sin mencionar Eurovisión

Por Fidel Conejero |

RTVE ya ha cerrado el plazo de recepción de candidaturas para el 'Benidorm Fest' 2027. La corporación ha recibido cerca de 900 canciones durante los 115 días que ha permanecido abierta la convocatoria, de las cuales 350 llegaron en las últimas 24 horas, según ha informado el ente. El dato confirma el interés que sigue despertando el certamen musical, aunque la nota de prensa evita hacer cualquier referencia al papel que desempeñará el festival de cara a Eurovisión 2027, después de que España renunciara a participar en la última edición del certamen europeo.

El plazo de inscripción permaneció abierto entre el 6 de abril y el 30 de julio, convirtiéndose además en la convocatoria más temprana de la historia del Benidorm Fest. Según explica RTVE, este adelanto permitirá disponer de más tiempo para seleccionar las candidaturas y trabajar junto a los artistas elegidos antes de la celebración del festival.

A partir de ahora, la corporación escogerá las 16 mejores propuestas, una cifra que podrá ampliarse hasta 20 si el nivel musical de las candidaturas así lo aconseja. Como en anteriores ediciones, RTVE también se reserva la posibilidad de invitar directamente a intérpretes y compositores de reconocido prestigio para completar el cartel definitivo.

Los participantes del Benidorm Fest 2026 posan en el photocall de la presentación

El Benidorm Fest sigue adelante mientras RTVE guarda silencio sobre Eurovisión

Más allá del elevado número de candidaturas recibidas, llama la atención que RTVE no haga ninguna mención a Eurovisión 2027 en su comunicado. Se trata de la primera convocatoria del Benidorm Fest que se desarrolla después de que la corporación decidiera retirar a España de Eurovisión 2026 por su desacuerdo con la participación de Israel en el Festival, una decisión que dejó sin "premio final" al ganador del certamen que tiene lugar en la ciudad alicantina.

Desde entonces, RTVE no ha aclarado si volverá a participar en el Festival de Eurovisión en 2027 ni cuál sería el destino del vencedor de la próxima edición del Benidorm Fest en caso de mantenerse la misma situación. La ausencia de cualquier referencia al certamen europeo en la nota de prensa alimenta, por tanto, las dudas sobre el futuro inmediato del festival, aunque la corporación mantiene intacta su apuesta por el formato.

La última edición del Benidorm Fest se celebró después de que RTVE anunciara, en diciembre de 2025, la retirada de España de Eurovisión 2026. De este modo, el certamen dejó por primera vez de elegir al representante español para el festival europeo, aunque mantuvo su celebración y estrenó un sistema de premios. Tony Grox y LUCYCALYS se proclamaron vencedores con "T AMARÉ", llevándose 150.000 euros, la Sirenita de Oro y también el Premio Univisión, mientras que ASHA recibió el Premio Spotify, que le permitió grabar un sencillo en los estudios de la plataforma en Estocolmo