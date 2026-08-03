El 'Grand Prix' lidera la noche del domingo perdiendo casi 5 puntos con un 11,1%

Audiencias Domingo 2 de Agosto de 2026
10,8%
10,4%
7,4%
6,7%
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Prime time
Grand Prix presenta785.000 8,7%
Grand Prix776.000 11,1%
Imprescindibles247.000 2,8%
Maruja Torres: ganas de contar247.000 2,8%
Me meto en un jardín 290.000 3,3%
Me meto en un jardín 221.000 3,1%
Antena 3 presenta 1.005.000 11,2%
Una nueva vida732.000 9,6%
Cuarto milenio: arrancando la nave T21237.000 2,8%
Cuarto milenio420.000 5,1%
First Dates: Summer769.000 8,6%
Universo Calleja325.000 5,5%
El taquillazo 621.000 6,9%
Cine 405.000 6,4%
Late night
Grand Prix presenta230.000 6,9%
Grand Prix129.000 6,0%
Tesoros de la tele 135.000 3,3%
Lucía en la telaraña 47.000 2,2%
Una nueva vida144.000 4,8%
Cuarto milenio233.000 6,3%
Sportium Game Show61.000 3,4%
Planeta Calleja 229.000 7,9%
Gran Madrid Show73.000 3,8%
Cine 2 204.000 7,8%
Sobremesa y tarde
Sesión de tarde 725.000 9,1%
Sesión de tarde 2 565.000 7,9%
Aquí la Tierra651.000 8,9%
Saber y ganar: fin de semana322.000 3,9%
Grandes documentales259.000 3,3%
El rebaño285.000 3,5%
Serengueti 3 266.000 3,4%
Dehesa223.000 2,9%
Documentales de la 2181.000 2,5%
Planeta arqueología. Cuando se explica el pasado por M 181.000 2,5%
De tapas por España 181.000 2,5%
De tapas por España 216.000 2,7%
Multicine 1.062.000 13,2%
Multicine 2 796.000 10,4%
Multicine 3 534.000 7,4%
Home Cinema 499.000 6,2%
Home Cinema 2 383.000 5,3%
El show de Paz486.000 6,1%
Fiesta765.000 10,4%
Cine 588.000 7,3%
Cine 2 482.000 6,5%
Mañana
Viaje al centro de la tele 260.000 11,4%
Viaje al centro de la tele 287.000 10,5%
Viaje al centro de la tele 352.000 11,0%
D Corazón603.000 10,9%
Carreteras extremas 21.000 2,5%
Los conciertos de la 2 25.000 2,1%
Medina23.000 1,5%
Buenas noticias TV49.000 2,7%
Shalom33.000 1,7%
Últimas preguntas47.000 2,2%
El día del Señor158.000 6,1%
Santa misa162.000 6,2%
Pueblo de Dios 83.000 3,0%
Pueblo de Dios 63.000 2,1%
Zoom tendencias70.000 2,2%
Zoom tendencias71.000 1,9%
Flash moda84.000 1,9%
El escarabajo verde 119.000 2,2%
Mi familia en la mochila. Ruta España 132.000 2,0%
Saber y ganar: fin de semana129.000 1,6%
Los más...58.000 4,2%
Los más TV54.000 4,3%
Los más osados74.000 3,9%
La voz Kids: asaltos150.000 5,4%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 463.000 11,3%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 616.000 12,6%
La ruleta de la suerte1.161.000 17,3%
Love Shopping TV5.000 1,0%
¡Toma salami! 33.000 4,4%
¡Toma salami! 54.000 5,9%
Volando voy 105.000 7,0%
Volando voy 166.000 6,8%
Viajeros Cuatro 225.000 7,5%
Viajeros Cuatro 369.000 8,7%
Enforma12.000 1,9%
Love Shopping TV14.000 1,8%
Got Talent España111.000 6,1%
El precio justo174.000 6,1%
El precio justo293.000 7,6%
El precio justo402.000 6,3%
Equipo de investigación 61.000 7,4%
Equipo de investigación 132.000 8,9%
Equipo de investigación 181.000 8,3%
Equipo de investigación 174.000 6,4%
Equipo de investigación 175.000 5,6%
Equipo de investigación 270.000 6,2%
Informativos
La sobremesa del domingo confirma el dominio de Antena 3, cuya 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' escala hasta el 21,7%, +0,8 puntos respecto al mismo domingo de hace una semana, ampliando la ventaja sobre una La 1 que se mantiene prácticamente plana con el 14,5% en el 'Telediario fin de semana 1'. El movimiento más llamativo en la franja lo protagoniza 'laSexta noticias 14h', que sube +1,4 puntos hasta el 9,5%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' avanza más modestamente, +0,6 puntos hasta el 7,4%. En el lado negativo, el 'Telediario fin de semana 2' cede -1,0 punto hasta el 12,9%, aunque mantiene la segunda posición absoluta de la franja.
En la noche, el panorama es de ligeros retrocesos generalizados. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' sube +1,3 puntos hasta el 15,1% y se consolida como líder nocturno con claridad. 'Informativos Telecinco 21:00' baja -0,2 puntos hasta el 9,2%, y 'Noticias Cuatro 2' retrocede -1,1 puntos hasta el 6,8%, la caída más pronunciada de la noche. 'laSexta noticias 20h' mejora +1,0 punto hasta el 8,3%, la única cadena comercial de la franja que cierra la semana con signo positivo.
Fin de semana 24h197.000 19,1%
Teled. fin semana 11.196.000 14,5%
Teled. fin semana 21.077.000 12,9%
Antena 3 noticias 1 fin de semana1.796.000 21,7%
Antena 3 noticias 2 fin de semana1.251.000 15,1%
Noticias Cuatro 1612.000 9,6%
El desmarque Cuatro 1354.000 4,3%
Noticias Cuatro 2489.000 6,8%
Informativos Telecinco 15:00611.000 7,4%
Informativos Telecinco 21:00751.000 9,2%
laSexta noticias 14h611.000 9,5%
La Sexta deportes 1403.000 5,0%
laSexta noticias 20h596.000 8,3%
La Sexta deportes 2299.000 3,5%
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