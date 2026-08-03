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Audiencias El 'Grand Prix' lidera la noche del domingo perdiendo casi 5 puntos con un 11,1%

AUDIENCIAS DOMINGO 2 DE AGOSTO

El 'Grand Prix' lidera la noche del domingo perdiendo casi 5 puntos con un 11,1%

'Universo Calleja' cae casi dos puntos en su cambio al domingo y 'Una nueva vida' sigue como lo más estable de la noche. Antena 3 lidera el día con un 10,8%.

El 'Grand Prix' lidera la noche del domingo perdiendo casi 5 puntos con un 11,1%
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Lunes 3 Agosto 2026 09:27 (hace 23 minutos)

Audiencias Domingo 2 de Agosto de 2026

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Prime time

La 1

Grand Prix presenta785.000 8,7%

Grand Prix776.000 11,1%

La 2

Imprescindibles247.000 2,8%

Maruja Torres: ganas de contar247.000 2,8%

Me meto en un jardín 290.000 3,3%

Me meto en un jardín 221.000 3,1%

Antena 3

Antena 3 presenta 1.005.000 11,2%

Una nueva vida732.000 9,6%

Cuatro

Cuarto milenio: arrancando la nave T21237.000 2,8%

Cuarto milenio420.000 5,1%

Telecinco

First Dates: Summer769.000 8,6%

Universo Calleja325.000 5,5%

laSexta

El taquillazo 621.000 6,9%

Cine 405.000 6,4%

Late night

La 1

Grand Prix presenta230.000 6,9%

Grand Prix129.000 6,0%

La 2

Tesoros de la tele 135.000 3,3%

Lucía en la telaraña 47.000 2,2%

Antena 3

Una nueva vida144.000 4,8%

Cuatro

Cuarto milenio233.000 6,3%

Sportium Game Show61.000 3,4%

Telecinco

Planeta Calleja 229.000 7,9%

Gran Madrid Show73.000 3,8%

laSexta

Cine 2 204.000 7,8%

Sobremesa y tarde

La 1

Sesión de tarde 725.000 9,1%

Sesión de tarde 2 565.000 7,9%

Aquí la Tierra651.000 8,9%

La 2

Saber y ganar: fin de semana322.000 3,9%

Grandes documentales259.000 3,3%

El rebaño285.000 3,5%

Serengueti 3 266.000 3,4%

Dehesa223.000 2,9%

Documentales de la 2181.000 2,5%

Planeta arqueología. Cuando se explica el pasado por M 181.000 2,5%

De tapas por España 181.000 2,5%

De tapas por España 216.000 2,7%

Antena 3

Multicine 1.062.000 13,2%

Multicine 2 796.000 10,4%

Multicine 3 534.000 7,4%

Cuatro

Home Cinema 499.000 6,2%

Home Cinema 2 383.000 5,3%

Telecinco

El show de Paz486.000 6,1%

Fiesta765.000 10,4%

laSexta

Cine 588.000 7,3%

Cine 2 482.000 6,5%

Mañana

La 1

Viaje al centro de la tele 260.000 11,4%

Viaje al centro de la tele 287.000 10,5%

Viaje al centro de la tele 352.000 11,0%

D Corazón603.000 10,9%

La 2

Carreteras extremas 21.000 2,5%

Los conciertos de la 2 25.000 2,1%

Medina23.000 1,5%

Buenas noticias TV49.000 2,7%

Shalom33.000 1,7%

Últimas preguntas47.000 2,2%

El día del Señor158.000 6,1%

Santa misa162.000 6,2%

Pueblo de Dios 83.000 3,0%

Pueblo de Dios 63.000 2,1%

Zoom tendencias70.000 2,2%

Zoom tendencias71.000 1,9%

Flash moda84.000 1,9%

El escarabajo verde 119.000 2,2%

Mi familia en la mochila. Ruta España 132.000 2,0%

Saber y ganar: fin de semana129.000 1,6%

Antena 3

Los más...58.000 4,2%

Los más TV54.000 4,3%

Los más osados74.000 3,9%

La voz Kids: asaltos150.000 5,4%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 463.000 11,3%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 616.000 12,6%

La ruleta de la suerte1.161.000 17,3%

Cuatro

Love Shopping TV5.000 1,0%

¡Toma salami! 33.000 4,4%

¡Toma salami! 54.000 5,9%

Volando voy 105.000 7,0%

Volando voy 166.000 6,8%

Viajeros Cuatro 225.000 7,5%

Viajeros Cuatro 369.000 8,7%

Telecinco

Enforma12.000 1,9%

Love Shopping TV14.000 1,8%

Got Talent España111.000 6,1%

El precio justo174.000 6,1%

El precio justo293.000 7,6%

El precio justo402.000 6,3%

laSexta

Equipo de investigación 61.000 7,4%

Equipo de investigación 132.000 8,9%

Equipo de investigación 181.000 8,3%

Equipo de investigación 174.000 6,4%

Equipo de investigación 175.000 5,6%

Equipo de investigación 270.000 6,2%

Informativos

La sobremesa del domingo confirma el dominio de Antena 3, cuya 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' escala hasta el 21,7%, +0,8 puntos respecto al mismo domingo de hace una semana, ampliando la ventaja sobre una La 1 que se mantiene prácticamente plana con el 14,5% en el 'Telediario fin de semana 1'. El movimiento más llamativo en la franja lo protagoniza 'laSexta noticias 14h', que sube +1,4 puntos hasta el 9,5%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' avanza más modestamente, +0,6 puntos hasta el 7,4%. En el lado negativo, el 'Telediario fin de semana 2' cede -1,0 punto hasta el 12,9%, aunque mantiene la segunda posición absoluta de la franja.

En la noche, el panorama es de ligeros retrocesos generalizados. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' sube +1,3 puntos hasta el 15,1% y se consolida como líder nocturno con claridad. 'Informativos Telecinco 21:00' baja -0,2 puntos hasta el 9,2%, y 'Noticias Cuatro 2' retrocede -1,1 puntos hasta el 6,8%, la caída más pronunciada de la noche. 'laSexta noticias 20h' mejora +1,0 punto hasta el 8,3%, la única cadena comercial de la franja que cierra la semana con signo positivo.

La 1

Fin de semana 24h197.000 19,1%

Teled. fin semana 11.196.000 14,5%

Teled. fin semana 21.077.000 12,9%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.796.000 21,7%

Antena 3 noticias 2 fin de semana1.251.000 15,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1612.000 9,6%

El desmarque Cuatro 1354.000 4,3%

Noticias Cuatro 2489.000 6,8%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00611.000 7,4%

Informativos Telecinco 21:00751.000 9,2%

laSexta

laSexta noticias 14h611.000 9,5%

La Sexta deportes 1403.000 5,0%

laSexta noticias 20h596.000 8,3%

La Sexta deportes 2299.000 3,5%

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