El 'Grand Prix' lidera la noche del domingo perdiendo casi 5 puntos con un 11,1%

Por Redacción |

Prime time

La 1

Grand Prix presenta785.000 8,7% Grand Prix776.000 11,1%

La 2

Imprescindibles247.000 2,8% Maruja Torres: ganas de contar247.000 2,8% Me meto en un jardín Almudena Ariza 290.000 3,3% Me meto en un jardín Nazareth Castellanos 221.000 3,1%

Antena 3

Antena 3 presenta Una nueva vida 1.005.000 11,2% Una nueva vida732.000 9,6%

Cuatro

Cuarto milenio: arrancando la nave T21237.000 2,8% Cuarto milenio420.000 5,1%

Telecinco

First Dates: Summer769.000 8,6% Universo Calleja325.000 5,5%

laSexta

El taquillazo Villaviciosa de al lado 621.000 6,9% Cine Torrente 2: Misión en Marbella 405.000 6,4%

Late night

La 1

Grand Prix presenta230.000 6,9% Grand Prix129.000 6,0%

La 2

Tesoros de la tele Especial Cecilia 135.000 3,3% Lucía en la telaraña Obtener las respuestas 47.000 2,2%

Antena 3

Una nueva vida144.000 4,8%

Cuatro

Cuarto milenio233.000 6,3% Sportium Game Show61.000 3,4%

Telecinco

Planeta Calleja Elsa Pataky 229.000 7,9% Gran Madrid Show73.000 3,8%

laSexta

Cine 2 Torrente: El brazo tonto de la ley 204.000 7,8%

Sobremesa y tarde

La 1

Sesión de tarde La trampa del amor (2024) 725.000 9,1% Sesión de tarde 2 Un verano en la selva negra 565.000 7,9% Aquí la Tierra651.000 8,9%

La 2

Saber y ganar: fin de semana322.000 3,9% Grandes documentales259.000 3,3% El rebaño285.000 3,5% Serengueti 3 Parentesco 266.000 3,4% Dehesa223.000 2,9% Documentales de la 2181.000 2,5% Planeta arqueología. Cuando se explica el pasado por M Conseguir que hablen los cuerpos 181.000 2,5% De tapas por España Barcelona: ciudad modernista e innovadora 181.000 2,5% De tapas por España Córdoba, milenaria y universal 216.000 2,7%

Antena 3

Multicine El caso Amish 1.062.000 13,2% Multicine 2 Por ti he matado 796.000 10,4% Multicine 3 Muerte en el alma 534.000 7,4%

Cuatro

Home Cinema Harry Potter y la cámara secreta 499.000 6,2% Home Cinema 2 Hansel y Gretel: cazadores de brujas 383.000 5,3%

Telecinco

El show de Paz486.000 6,1% Fiesta765.000 10,4%

laSexta

Cine Cadena perpetua 588.000 7,3% Cine 2 Cry Macho 482.000 6,5%

Mañana

La 1

Viaje al centro de la tele Especial Raphael 260.000 11,4% Viaje al centro de la tele Zoombados 287.000 10,5% Viaje al centro de la tele 80 y pop 352.000 11,0% D Corazón603.000 10,9%

La 2

Carreteras extremas Las niñas libres de Tayikistán 21.000 2,5% Los conciertos de la 2 XXVI ciclo jóvenes músicos II (2 parte) 25.000 2,1% Medina23.000 1,5% Buenas noticias TV49.000 2,7% Shalom33.000 1,7% Últimas preguntas47.000 2,2% El día del Señor158.000 6,1% Santa misa162.000 6,2% Pueblo de Dios Senegal: casilla de salida 83.000 3,0% Pueblo de Dios Blaj: en el corazón de Rumania 63.000 2,1% Zoom tendencias70.000 2,2% Zoom tendencias71.000 1,9% Flash moda84.000 1,9% El escarabajo verde Back from the brink 119.000 2,2% Mi familia en la mochila. Ruta España Andalucía 132.000 2,0% Saber y ganar: fin de semana129.000 1,6%

Antena 3

Los más...58.000 4,2% Los más TV54.000 4,3% Los más osados74.000 3,9% La voz Kids: asaltos150.000 5,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Lentejas con boniato 463.000 11,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Alcachofas con almejas en salsa verde 616.000 12,6% La ruleta de la suerte1.161.000 17,3%

Cuatro

Love Shopping TV5.000 1,0% ¡Toma salami! Más estrellas que en el cielo 33.000 4,4% ¡Toma salami! Motorizados 54.000 5,9% Volando voy Serra do Courel 105.000 7,0% Volando voy Rioja Alavesa 166.000 6,8% Viajeros Cuatro Melbourne y Tasmania 225.000 7,5% Viajeros Cuatro Ciudad del Cabo 369.000 8,7%

Telecinco

Enforma12.000 1,9% Love Shopping TV14.000 1,8% Got Talent España111.000 6,1% El precio justo174.000 6,1% El precio justo293.000 7,6% El precio justo402.000 6,3%

laSexta

Equipo de investigación El fugitivo 61.000 7,4% Equipo de investigación El Yoyas: historia de una fuga 132.000 8,9% Equipo de investigación Furia al volante 181.000 8,3% Equipo de investigación Igor, el salvaje 174.000 6,4% Equipo de investigación La carrera de El Piojo 175.000 5,6% Equipo de investigación Los ojos del odio 270.000 6,2%

Informativos

La sobremesa del domingo confirma el dominio de Antena 3, cuya 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' escala hasta el 21,7%, +0,8 puntos respecto al mismo domingo de hace una semana, ampliando la ventaja sobre una La 1 que se mantiene prácticamente plana con el 14,5% en el 'Telediario fin de semana 1'. El movimiento más llamativo en la franja lo protagoniza 'laSexta noticias 14h', que sube +1,4 puntos hasta el 9,5%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' avanza más modestamente, +0,6 puntos hasta el 7,4%. En el lado negativo, el 'Telediario fin de semana 2' cede -1,0 punto hasta el 12,9%, aunque mantiene la segunda posición absoluta de la franja.

En la noche, el panorama es de ligeros retrocesos generalizados. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' sube +1,3 puntos hasta el 15,1% y se consolida como líder nocturno con claridad. 'Informativos Telecinco 21:00' baja -0,2 puntos hasta el 9,2%, y 'Noticias Cuatro 2' retrocede -1,1 puntos hasta el 6,8%, la caída más pronunciada de la noche. 'laSexta noticias 20h' mejora +1,0 punto hasta el 8,3%, la única cadena comercial de la franja que cierra la semana con signo positivo.

La 1

Fin de semana 24h197.000 19,1% Teled. fin semana 11.196.000 14,5% Teled. fin semana 21.077.000 12,9%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.796.000 21,7% Antena 3 noticias 2 fin de semana1.251.000 15,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1612.000 9,6% El desmarque Cuatro 1354.000 4,3% Noticias Cuatro 2489.000 6,8%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00611.000 7,4% Informativos Telecinco 21:00751.000 9,2%

laSexta

laSexta noticias 14h611.000 9,5% La Sexta deportes 1403.000 5,0% laSexta noticias 20h596.000 8,3% La Sexta deportes 2299.000 3,5%

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