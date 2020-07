RTVE explicará por qué no emitió la misa funeral por las víctimas del coronavirus

'RTVE responde' cierra temporada este domingo 26 de julio, a las 13:30h en La 2, con Samuel Martín Mateos como invitado. El director de La 2 abordará diferentes asuntos de la cadena como la programación durante el Estado de Alarma, el cine y los documentales, además de algunas novedades de la nueva temporada.

Los Reyes Felipe VI y Letizia, en la misa celebrada en la catedral de La Almudena

La cadena pública responderá a las quejas por no retransmitir la misa funeral por las víctimas de la covid-19, organizada por la Conferencia Episcopal y a la que no acudió el presidente Pedro Sánchez el pasado 6 de julio. En relación con la pandemia, también responderá al porqué de incluir en los 'Telediarios' imágenes en las que no se respetan las medidas sanitarias contra el coronavirus.

Se atenderán las peticiones para que continúen en antena 'Aprendemos en Casa' y 'Muévete en Casa'. También se abordarán quejas por el aumento de reemisiones desde el comienzo del Estado de Alarma, y por documentales que algunos espectadores consideran que dejan en mal lugar la imagen de España.

El futuro de 'El Ministerio del Tiempo'

En el capítulos de series, el programa responderá a una petición para que se renueve 'El Ministerio del Tiempo'. También se explicará la supresión del programa informativo ‘Europa 2020’ desde el comienzo de la pandemia. Además, se incluirán dos reportajes: uno sobre la película participada por RTVE 'La boda de Rosa', que dirige Iciar Bollaín; y el segundo, sobre la serie 'HIT' , que se estrenará la próxima temporada en La 1.

Por último, se responderá al corte de los títulos de créditos de la película homenaje a Ennio Morricone, "Cinema paradiso". También se hablará sobre las nuevas entregas de la serie 'Comisario Montalbano' y se avanzarán las novedades de la próxima temporada de La 2.