RTVE recula: devuelve 'La promesa' y 'Valle Salvaje' y traslada el Tour a La 2

Por Redacción |

Nuevo giro de guion en la programación de RTVE. Después de anunciar que el Tour de Francia ocuparía buena parte de la tarde de La 1, dejando fuera de la parrilla a 'Valle Salvaje' y 'La promesa', la corporación ha decidido rectificar a última hora y recuperar la emisión de ambas series en sus horarios habituales en la tarde del viernes.

El cambio ha supuesto el traslado de la decimonovena etapa del Tour de Francia 2026 a La 2, donde se ha emitido desde las 16:15 horas la etapa entre Gap y Alpe d'Huez. Mientras tanto, La 1 ha recuperado su esquema habitual de programación para reforzar la información sobre los graves incendios que afectan a distintos puntos de España.

La tarde de la cadena pública ha arrancado con 'Directo al grano', que ha regresado a su horario habitual desde las 15:50 horas. El espacio presentado por Gonzalo Miró y Martín Barreiro ha centrado buena parte del programa en el seguimiento de los incendios activos en Madrid, Toledo, Ávila, Guadalajara y León, con conexiones en directo desde las zonas afectadas.

El regreso del magacín a su franja habitual llega además después de que este jueves firmara. Emitido fuera de su horario habitual debido a la retransmisión del Tour de Francia,registró este jueves unde cuota de pantalla yespectadores, situándose entre sus datos más bajos hasta la fecha.

Manuel y Julieta en una escena de 'La promesa'

La 2 mantiene la cobertura mientras La 1 emite sus series

Tras 'Directo al grano', La 1 recupera 'Valle salvaje' y, posteriormente, 'La promesa', las dos series diarias que habían desaparecido de la planificación anunciada horas antes debido a la retransmisión ciclista.

Tras el Tour, La 2 ha continuado con el seguimiento de los incendios mediante la edición diaria habitual de 'Malas lenguas', presentada por Jesús Cintora, prestando especial atención a la evolución de los fuegos con conexiones en directo desde las provincias afectadas y al seguimiento de los trabajos de extinción.

Al finalizar 'La promesa', la cobertura de la emergencia regresa a La 1 con la emisión habitual de 'Malas lenguas' a partir de las 19:35 horas. A continuación, también se mantiene 'Aquí la Tierra', que dedica parte de su emisión a la evolución de los incendios. Jacob Petrus cuenta con un amplio equipo desplegado sobre el terreno para recoger los testimonios de los vecinos desalojados, los servicios de emergencia y distintos expertos forestales y sanitarios.