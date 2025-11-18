Gemma Nierga vuelve a La 2 con 'Se hace lo que se puede', un programa sobre crianza

Por Julia Almazán Romero |

RTVE refuerza su producción propia en las tardes del fin de semana de La 2 con 'Se hace lo que se puede', un nuevo espacio presentado por Gemma Nierga que llega este sábado 22 y domingo 23 de noviembre a las 18:10 horas. El programa propone un recorrido por las complejidades de criar y educar hoy, combinando el testimonio de rostros conocidos, análisis de especialistas y, sobre todo, la mirada de los propios niños.

Cada entrega estará dedicada a un tema: los límites, el vínculo, los miedos, los roles, las pantallas o el bienestar emocional, y contará con invitados como Lorena Castell, Elena Furiase, Anabel Alonso, Alberto San Juan, Alba Carrillo, Edu Soto, Juan Gómez-Jurado, Jorge Garbajosa o Tania Llasera, entre muchos otros. Todos ellos se muestran en su faceta más íntima como madres y padres, compartiendo experiencias personales y anécdotas desconocidas.

Dirigido por Quique Quera, el espacio incorpora también voces expertas como Álvaro Bilbao, Míriam Tirado, María Velasco, José Antonio Marina, Alberto Soler o Elena Crespi, además de testimonios de familias anónimas. La participación de niños y niñas funciona como un eje central del formato, aportando su visión directa sobre cada uno de los ocho temas de esta primera temporada.

Tras la cancelación de '59 segundos'

El primer fin de semana aterriza con dos capítulos: 'Los límites' y 'El vínculo', rodado en un rocódromo con Anabel Alonso y Alberto San Juan. Ambos episodios combinan entrevistas en localizaciones reales con historias de familias y reflexiones de los especialistas y de servicio público, ocupando el hueco que dejaban los documentales de fin de semana y consolidando la presencia de Nierga.

La puesta en marcha de este programa coincide con un momento clave en la trayectoria reciente de Gemma Nierga dentro de RTVE. Apenas ocho meses atrás, la periodista despedía en directo la nueva etapa de '59 segundos' en la corporación, que fue cancelada en marzo de 2025 tras una temporada marcada por sus discretos datos de audiencia y por el vaivén de cadenas y horarios, ya que su andadura arrancó en La 1 y se acabó relegando a La 2.

La cancelación llegó por sorpresa, ya que no estaba anunciada en ninguna nota de prensa, y fue la propia Nierga quien, en los últimos minutos del programa, comunicó que había llegado el final. Lo hizo reivindicando la pluralidad del formato, que contó con perfiles muy diversos y asegurando que, aunque los programas sean fugaces, esperaba haber dejado una huella en la audiencia. Con 'Se hace lo que se puede', la presentadora retoma el liderazgo de un espacio en La 2, esta vez centrado en la crianza y en los retos de la educación actual.