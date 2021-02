Rubén, cita de Lara tras su debut en 'La isla de las tentaciones 3': "Vamos a ver si puedo salir con alguien"

El jueves 4 de enero, 'La isla de las tentaciones' alcanzó su tercera entrega en Telecinco, en la que Rubén Sánchez se incorporó al reality como nuevo soltero, después de que las chicas del programa descartaran a uno de sus acompañantes, con quien menos afinidad tenían. Un debut que contó con mucho éxito, dado que el madrileño enseguida captó la atención de Lara Tronti, quien optó por darle su segunda cita.

Rubén, sonriente ante las chicas al llegar a 'La isla de las tentaciones 3'

"Ninguna de nosotras ha sentido conexión con esa persona. Es difícil, porque también se coge cariño, pero estamos a lo que estamos y queremos a alguien que nos pueda despertar algo para ponernos un poquito más a prueba", reconoció Lucía Sánchez, como portavoz, antes de expulsar a David. "No pasa nada, ellas han venido a poner a prueba nuestra realidad y si no han sentido ningún tipo de afinidad conmigo, lo veo lógico. Somos los quince un equipo increíble", reconoció el aludido, quien manifestó que "me he quedado con un sabor agridulce porque, al final estaba haciendo muy buenas amigas con los compañeros y las chicas también". "Me alegro de que fuera el primer expulsado porque, la verdad, es que no congeniaba con nadie y para que esté él, que esté otro que nos agrade y que no nos moleste", reconocía Sánchez, ya a solas ante las cámaras.

Las chicas apostaban por un nuevo soltero "divertido, guapo, moreno, respetuoso sobre todo", antes de que Sandra Barneda presentara a Rubén, cuya presencia dejó anonadadas a las participantes. "Algunas me conoceréis por la primera edición. Tuve en esta casa una historia con Fani que, al final, no funcionó y vengo con muchas ganas, porque después he intentado encontrar el amor y no lo he hecho", se presentó el madrileño, que recibió los elogios de las cinco chicas de Villa Montaña. "Las veo un poquito tímidas, pero me dan muy buenas vibraciones", declaró el recién llegado, tras lo cual confesó que Lola Mencía y Lara habían llamado su atención porque "con el tono morenito de piel me gustan un montón". "Tengo ganas de enamorarme, volver a recuperar esa ilusión. Vamos a ver si puedo salir con alguien de la mano", apostaba el soltero.

"Va a haber un cambio por mi parte"

Rubén, de hecho, arrancó su paso por el reality con éxito, dado que fue el escogido por Lara para tener su segunda cita. "Es guapo, puede ser una tentación", reconocía Tronti, dispuesta a darle una oportunidad al madrileño. Una decisión por parte de la gallega que llegaba acorde a las palabras que lanzó en su primera hoguera, donde presenció cierta cercanía y cachondeo por parte de Hugo Pérez que no le agradó en absoluto. "Me revienta, porque luego hago yo algo y soy la peor. Estoy harta. Como vea algo que yo no pueda, se acabó. No hay nada que valga, ni llantos, ni semana sin vernos. No quiero volver a verlo en mi vida", declaraba Tronti, enfadada. "Se supone que venimos a fortalecer, no a romper. A mí, una actitud como esa en una pareja con la que quiero formar una familia, no me gusta", criticó Lara, tras lo cual manifestó que el hecho de "que él no se esté conteniendo nada y que yo sí, me está haciendo sentir gilipollas". "A partir de ahora, va a haber un cambio por mi parte, voy a ser más yo y voy a actuar como él hace", prometía Tronti, algo que pareció empezar a cumplir al acercarse a Rubén.