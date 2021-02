Marina, anonadada con la actitud de Jesús en 'La isla de las tentaciones': "Ahora, empieza el juego de verdad"

El jueves 4 de enero, 'La isla de las tentaciones' emitió su tercera entrega, en la que las chicas se enfrentaban a su primera hoguera. La primera de ellas fue Marina García, quien pudo ver imágenes de Jesús Sánchez. Unos momentos del reality en los que el sevillano se mostraba muy extrovertido, lanzando comentarios provocativos y animando a soltarse durante su experiencia en el reality que sorprendieron a la propia Marina, al igual que a sus compañeras.

Marina, atenta a las imágenes de Jesús en 'La isla de las tentaciones'

Antes de ver las primeras imágenes, la sevillana reconocía sentirse "más tranquila que mis compañeras porque estoy más segura de mi relación". "Me lo he pasado estupendamente, no puedo mentir, se me nota", reconoció García, tras lo cual afirmó que "también" echaba de menos a su pareja, dado que "una parte de mi mente está con él". "Quiero verlo conectar con alguien. Quiero ponerlo a prueba de verdad. Necesito sentir que lo pierdo", concluyó Marina, tras lo cual pudo ver las primeras imágenes, en las que Jesús se veía muy animado, haciendo comentarios picantes. "Me ha sorprendido. No me lo imaginaba tan abierto. Pensaba que estaba enamorado de mí y que magia, por su parte, había", reconoció la sevillana, con expresión sorprendida, quien recordó frases de Sánchez como "en tiempos de guerra, todos los agujeros son trinchera". "Joder, qué fácil lo dice delante de diez solteras. Qué bonito. Que lo diga yo y seguro que soy la más... de España", criticó la sevillana.

"Ella nos hablaba de Jesús como un chico muy bueno, respetuoso. No me han gustado sus palabras", intervino entonces Marta de Lola, mientras que Lara Tronti declaró que "yo no me lo esperaba para nada, la verdad. El Jesús que yo vi no es ese". Las chicas se sumaron entonces a comentar las múltiples frases salidas de tono de Jesús, como "no he venido a jugar a las canicas" o "quien no apoya, no folla". "Con el mío que no se junte. Vamos a ser muy perros, que lo sea solo", comentaba Lucía Sánchez, ante lo que Marina declaró que "tranquila, que yo también voy a ser muy perra", tras lo cual el equipo del reality dio paso a nuevas imágenes. "Me estoy quedando loca", confesaba Marina, ante las declaraciones de Jesús sobre una supuesta amiga que le daba muy buenos masaje en la cabeza. "¿Qué amiga? Lo mismo se lo inventa, porque es mucho de inventarse las cosas", cuestionó la sevillana, quien aclaró que "él teme siempre quedar por debajo de mí, en todos los aspectos. ¿Hay algún video que se acuerde de mí, me mencione o algo?".

"Ese no es el tontito que tu creías"

"Veo que se lo está pasando bien, yo también me lo voy a pasar muy bien", lanzó la participante, tras lo cual protestó al señalar que "y yo, cortándome. Voy a decir a los cuatro vientos todo lo que pienso". "Tampoco te pongas a la altura de él", le aconsejó Lola. "No cierra puertas. Ese no es el tontito que tu creías", señaló Lucía, tras una nueva y última tanda de vídeos. "Me estoy dando cuenta de la persona con la que llevo cinco años. No cierra puertas, lo veo muy a gusto con Nahia. Por lo menos estoy viendo lo que quería ver", admitió Marina, para después desvelar que "él no sale conmigo a ningún lado, porque las discotecas no son para ir con las novias, eso dice él". "No sé lo que es salir de fiesta con mi pareja, bailar, reírme... me estoy dando cuenta ahora, cuando hablo con gente. Carezco de muchísimas cosas en mi relación", indicó la sevillana, quien antes las cámaras confesó que "me gusta que me sorprenda y me despierte sensaciones, porque me lo imaginaba más paradito. A partir de ahora, empieza el juego de verdad".