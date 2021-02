Lucía, dolida al ver a Manu y Stefany en 'La isla de las tentaciones': "Me da coraje que no me tiente nadie"

La noche del jueves 4 de enero, la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' alcanzó su tercera entrega en Telecinco, donde las chicas se enfrentaron a su primera hoguera. Una mecánica en la que Lucía Sánchez Rodríguez, pareja de Manu González, pudo ver imágenes de su pareja, en las que mantenía una especial cercanía con Stefany Martínez, una de las solteras, que no sentó nada bien a la gaditana.

Lucía se rompe al ver a Manu junto a Stefany en 'La isla de las tentaciones'

"Estoy muy nerviosa. Después de lo visto, tengo miedo de ver cosas peores de las que han visto ellas", reconoció Sánchez, antes de ver a su novio con la tentadora. "Me ha sorprendido, le dije quien le gustaba y no lo sabía ni él: dije Nahia y Stefany ", reconoció la gaditana, tras lo cual manifestó que "me da tristeza y coraje que a mí no me tiente nadie, porque yo vengo aquí para que el sienta también miedo de perderme, a ver si en el fondo me quiere, y al final volvemos a lo mismo: el miedo lo siento yo y él, supertranquilo".

Las imágenes subieron de tono cuando mostraron a Manu manteniendo contacto físico con Stefany, bajo el agua, e incluso ella llegaba a morderle el hombro de forma provocativa, algo que a punto estuvo de romper a Lucía. "Se deja mucho de tocar. Los juegos en la piscina, vale, pero que le dé un bocado, que se le ponga él detrás...", protestó la gaditana, para después admitir que "siento que cómo para qué llorar tanto". Lucía también manifestó entonces su dolor cuando se le recalcaba que fuera una persona "fría, tienes peor carácter", algo que achacó al comportamiento del gaditano.

"Me porto superbien para las mierdas que hace"

"Nadie sabe lo que hay detrás. Solo se ve que yo corto, que digo, que contesto mal, pero eso no lo ve nadie", señaló la participante, en referencia a la actitud de Manu con las mujeres. "Tú todo el día: 'mi Manuel, mi Manuel'. Tu Manuel está de putísima madre. Tú toca, que él toca también", la animó Marina García. "No se merece como soy con él", reflexionó Lucía, tras lo cual reconoció que "me quiero ir para mi puta casa". "Me da vergüenza. Es el tío con el que llevo perdiendo tres años", reconoció la gaditana, que concluyó declarando que "Manuel no se merece tenerme. Porque yo me porto superbien con él, para las mierdas que él hace conmigo". "A mí nadie me ha tocado", se quejaba Sánchez, mientras se alejaba medio llorando con sus compañeras.