Diego, tras ver a Lola en 'La isla de las tentaciones': "Me molesta lo que falsamente ha dicho de mí"

La noche del jueves 4 de enero, 'La isla de las tentaciones' emitió su tercera entrega, en la que se pudo ver la primera hoguera de Diego James Lover, pareja de Lola Mencía, quien había tenido mucha afinidad y cercanía con Simone Coppola. De hecho, los abrazos y carantoñas de ambos acabaron activando la luz de la tentación en dos ocasiones, algo que Diego pudo ver durante la hoguera, junto a sus compañeros, al igual que el dolor manifiesto de su pareja ante la idea de perder al perro con el que ambos conviven, Horus.

Diego, atento a las imágenes de Lola con Simone en 'La isla de las tentaciones 3'

"Veo un poco de tonteo, me ha gustado que le ha cortado el beso. Tampoco me gusta que él vaya tan de listín", observó el santanderino, tras ver las primeras imágenes, para después alegar que "porque si mi novia le quiere dar un beso donde sea, perfecto, es cosa de ella, pero no le gusta que le entren a saco". "Veremos hasta donde llega", señaló Diego, aunque apostaba por que "perfectamente" podía llegar a más la cosa entre ambos. Además, el cántabro también pudo ver cómo Lola aseguraba que a él no le gustaba viajar, hacer planes, al igual que admitía sentirse "muy condicionada por el perro" y acababa llorando por ello. "Lo de siempre. Voy a quedar yo de malo y de duro, pero llora por lo mínimo", declaró Diego, tras lo cual aseguró que la leonesa "está diciendo una mentira: estoy fuera de mi casa todo el año por cuestiones de trabajo y, cuando me dan el mes de agosto, obviamente voy a ver a mi familia".

"A veces me propone planes y yo le digo que no, pero yo también la propongo otros. Me encanta el deporte y ella es una vaga en ese sentido, siempre está en el sofá tirada y no lo quiere hacer", añadió el participante. "Lo del perro, obviamente, está a mi nombre. ¿Que se lía con el chava este? El perro es mío y se queda conmigo, evidentemente", manifestó el cántabro, tajante. "Lo que más me ha chocado es que antes de venir aquí, mi pareja diga que me ama con locura y que quiere formar una familia conmigo y que, a los dos días, esté así con ese chico, insinuando que no lo deja conmigo por el perro", confesaba Diego, ante las cámaras, para después señalar que Lola "hace bien en llorar por el perro, porque como haya un beso, que se olvide". El participante pudo ver imágenes de su pareja junto a Simone, tumbados en varios sofás y muy juntos, ante lo que el cántabro declaró que "no reconozco a esta chavala, no ha llegado a haber un beso, pero da igual. Hay cosas que no hace falta que sea carnal para ver que esta chavala no me respeta".

"Ha roto una barrera y me duele"

"Estoy a la vez mosqueado y supercontento de haberme dado cuenta", reconoció Diego, quien describió a su pareja de "muy influenciable, se deja llevar por nada, pero si antes de entrar aquí, me dicen que en la primera hoguera voy a ver esto, meto la mano en la hoguera y te digo que no". "Tuvimos una conversación muy seria sobre esto. Y era impensable que aquí ninguno de los dos llegaría este punto y ella lo ha hecho en dos días", confesaba Diego. Tras la hoguera, el cántabro admitió que "soy una persona muy impulsiva, muy caliente, y hasta me he cortado con lo que he dicho ahí. Más que el tonteo, me molesta más lo que falsamente ha dicho de mí y estoy muy mosqueado". Un episodio del que tuvo ocasión de hablar con las solteras de su villa, antes quienes manifestó que su pareja "ha roto la barrera y me duele. Es muy difícil que pueda recuperar la confianza en Lola después de lo que he visto".