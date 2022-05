Casi medio año después de que Jorge Javier Vázquez protagonizara una fuerte disputa con Lucía Pariente en la que expulsó a la concursante de 'Secret Story: La casa de los secretos' del plató, la tensión entre el presentador, la madrileña y su hija Alba Carrillo, contra la que el catalán también lanzó entonces duras palabras, parece estar más viva que nunca. Tanto es así que, apenas un día después de que la colaboradora de 'Ya es mediodía' lo nombrara en su programa, Vázquez respondió a sus palabras desde 'Sálvame' con una contundente y directa petición.

Jorge Javier se dirige a Alba Carrillo desde 'Sálvame'

"¿Puedo hacer una petición a una amiga tuya? Pero es una petición con muy buen rollo, de verdad", aseguraba el presentador, acompañado por Rocío Carrasco, en un momento del programa de la tarde del miércoles 4 de mayo. "Con la mejor de mis sonrisas, Alba Carrillo, te pediría de todo corazón, si puede ser, no voy a exigir nada, solo si te sale: te pido por favor que, en la medida de lo posible, no me nombres nunca, para nada. Imagínate que yo me he muerto", soltó el catalán.

"Pero, ¿te ha nombrado?", preguntaba una sorprendida Carrasco. "Ella aprovecha cualquier tipo de situación para darme una hostia y, entonces, Alba, de verdad, para mí como si me hubiera muerto. Prefiero estar muerto, porque ya basta", respondía Vázquez, mirando a cámara para dar su mensaje a la colaboradora, quien el día antes había mandado su apoyo a Marta Riesco en lo que se refería a los ataques que había recibido por parte del presentador. A pesar de sus palabras, su invitada comentó que "yo creo que tú te ibas a llevar bien con Alba", momento en el que el catalán manifestó con contundencia que "mi relación ya hizo tope, ya está".

Jorge Javier pidiendo a Alba Carrillo que no le nombre #yoveosalvame #APOYOROCIO4M pic.twitter.com/uEv9AFqKBA — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) May 4, 2022

"Bastante tengo que aguantar con verte"

"Ya bastante humillante para mí es tener que verte en 'Ya es mediodía' sabiendo que tu madre me ha puesto un juicio, cuando en Zeppelin, en el último programa, os habéis comportado de una manera tan ingrata, tan mal y habéis sido tan poco agradecidas", recordó el presentador, en referencia a su último programa juntos, la primera edición de 'Secret Story'. "Ya bastante tengo que aguantar con verte, que yo lo único que te pediría es que, por favor, no me nombres nunca. Si sale de ti, ya está", insistió Vázquez, cuyas palabras animaron a Carrasco a manifestar su intención de mediar entre ambos. "¿Quieres que medie yo para que hables con Olga Moreno?", lanzaba entonces el catalán, con cierta dureza. "No es lo mismo. No me digas eso", protestó su invitada, tras lo cual Vázquez dejó claro que su intervención "no hace falta. Tú te la comes y, a la madre, también", dada su relación de amistad.