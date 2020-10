'Sálvame' desvela a la segunda pareja de 'La casa fuerte 2' el jueves 29 de noviembre

Tras el final de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', Mediaset España tiene listo su nuevo reality preparado. El grupo de comunicación ultima ya el estreno de la segunda temporada de 'La casa fuerte', espacio que emitió con éxito el pasado verano y que ahora vuelve para ser la apuesta estrella de Telecinco en el último trimestre del nuevo año. Lo hará de nuevo de la productora BulldogTV, factoría responsable de 'Supervivientes', 'Volverte a ver' y 'Mujeres y hombres y viceversa'.

El formato ultima su lanzamiento y por ello ha empezado ya ha revelar la identidad de los habitantes de la casa en la que se volverá a desarrollar el programa. En esta ocasión, los primeros en ser anunciados fueron Chabelita Pantoja y Asraf Beno. La hija de Isabel Pantoja participará de nuevo en un reality y esta vez lo hará junto a su novio. Ambos aparcarán sus trabajos en 'El programa de Ana Rosa' y 'Ya es mediodía' respectivamente para formar parte de esta nueva aventura que los dos vivirán pocos meses antes de casarse y es que tal y como ambos han anunciado ya, están ya inmersos en los preparativos de la que sin duda será una de las bodas del año en cuanto a la prensa rosa se refiere.

La segunda pareja que conoceremos será desvelada este jueves 29 de octubre en 'Sálvame'. Tal y como Telecinco anuncia ya, será en el magacín que conduce Jorge Javier Vázquez cuando se revelen los nombres de los dos integrantes del segundo dúo del programa. Por ahora es una incógnita el momento exacto en el que se producirá el anuncio aunque sería previsible que se haga en 'Sálvame Tomate'. ¿Se anunciará la participación de algún colaborador o colaboradora del programa? ¿Será alguien relacionado con el universo del formato? Todas las apuestas están abiertas.

Muchos rumores

Y es que no son pocos los nombres que suenan para fichar por el programa. Tal y como se desveló días atrás, Bulldog TV ya negocia la incorporación de Juan Miguel y del polémico José Antonio Avilés; pero no serían los únicos. Otros rostros como Loli Álvarez, Maestro Joao, Steisy con su novio Pablo y Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio también suenan con fuerza para incorporarse a esta aventura que ultima su estreno pero que todavía no tiene fecha de lanzamiento confirmada.