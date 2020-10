11 parejas de famosos que nos gustaría ver en 'La casa fuerte 2'

Entre junio y julio de este mismo año, Mediaset España emitió un nuevo reality, 'La casa fuerte', que concluyó su primera edición con una buena media de 19%, tras la victoria de Leticia Sabater y Yola Berrocal. El formato contaba con varios concursantes que, en parejas, convivían en una vivienda en la que, mientras unos disfrutaban de todos los lujos con habitaciones propias y una caja fuerte con dinero, los demás dormían a la intemperie. Dos bandos entre los que, tras realizar varias pruebas, salían un par de dúos que quedaban en manos del público, encargado de decidir quién se quedaba con el dinero y la habitación.

Sandra Barneda, Jorge Javier Vázquez y Lara Álvarez, presentadores de 'La casa fuerte 2'

Apenas unos meses después de que concluyera la edición, Mediaset parece volver a apostar por este formato ante la ausencia de 'Gran Hermano' en cualquiera de sus versiones, aunque con ligeros cambios. En primer lugar, al no emitirse durante la época estival, los concursantes no podrán dormir al raso y pasan de llamarse "asaltantes" a "acampados". Además, tampoco será posible realizar pruebas en el exterior con la misma frecuencia. Por esa razón, aunque el reality tendrá lugar en las mismas instalaciones, se ha optado por utilizar un pabellón cubierto en el que se celebrarán las pruebas semanales, que prometen ser más vistosas y espectaculares en esta nueva temporada. Dicho complejo será empleado también para celebrar las juntas de los concursantes, donde analizarán todo lo ocurrido a lo largo de la semana, como ocurría en la edición previa.

Otro de los grandes cambios que ha anunciado Mediaset sobre este formato está relacionado con los presentadores: mientras que la primera edición contó con Sonsoles Ónega, Jorge Javier Vázquez y Nuria Marín como conductores de las galas y de las pruebas, en esta ocasión solo repetirá el segundo. En el caso de Ónega y Marín, serán Sandra Barneda y Lara Álvarez las encargadas de recoger su testigo, como presentadora de una de las galas semanales y conductora de las pruebas y juntas que se desarrollen en la casa, respectivamente. Así, Mediaset vuelve a apostar por el trío de presentadores que ya estuvo a cargo de 'Supervivientes' entre 2016 y 2018 y de 'GH VIP 6', en un formato que todo apunta a que no tardará mucho en estrenarse en las cadenas de la compañía. Ante lo que parece ser un estreno inminente, en FormulaTV recogemos algunas de las parejas que nos gustaría ver conviviendo en esta segunda edición del reality show.

1 Ángela y Alina

Ángela, en una entrevista para TV3, y Alina, en 'Sábado deluxe'

Uno de los temas de actualidad que más revuelo ha despertado entre la opinión española recientemente ha sido, sin duda alguna, el conocido como "caso Mainat". A principios de octubre, saltaba a los medios el hecho de que el productor Josep Maria Mainat había interpuesto una denuncia contra su mujer, Ángela Dobrowolski, por un presunto intento de asesinato por su parte. A causa de esta revelación, fueron muchos los medios de comunicación que se personaron ante la puerta del domicilio de la pareja, con el fin de averiguar más cosas sobre lo que ocurría al otro lado de sus puertas, hasta el punto de que se pudo ver en directo disputas entre algunos de los supuestos habitantes de la casa, como la propia Dobrowolski, e incluso con el tiempo han ido surgiendo grabaciones realizadas en el interior de la vivienda.

Poco después de que saltara la noticia, además, 'Sábado deluxe' recibió en su plató a Alina, la pareja de Gabriel, un hombre al que supuestamente habría contratado Ángela como escort. Una visita que se produjo apenas unos días después de que apareciera gritando ante la puerta de la casa de Mainat, sin tener en cuenta la presencia de las cámaras de televisión. De hecho, la rusa no se cortó a la hora de lanzar duras acusaciones contra Dobrowolski, de quien aseguró que trataba de hacerles la vida imposible desde que Gabriel dejó su relación para irse con ella, hasta el punto de que fue la responsable de que los echaran de su casa.

Fue entonces cuando Alina y Gabriel decidieron ir a vivir con la mujer de Mainat, donde los tres convivieron durante un total de veinte días, teniendo incluso que pasar de dormir en una habitación con jacuzzi al sótano, a causa de los deseos de Ángela de alquilar las habitaciones a escorts. Todo un batiburrillo de sucesos sorprendentes y de conflictos entre Dobrowolski y Alina, que podrían suponer un punto fuerte en el caso de que ambas se incorporasen a la segunda edición de 'La casa fuerte', dado que es muy poco probable que su protagonista, el propio Mainat, se animara a convertirse en un concursante de reality. Quizás incluso, con la incorporación de ambas mujeres al formato, se acabarían resolviendo ciertas incógnitas que se han ido multiplicando desde que los medios han puesto el foco sobre el entorno del productor y lo que ocurría entre las paredes de su casa.

2 Tom Brusse y Melyssa Pinto

Melyssa y Tom en su último encuentro en 'La isla de las tentaciones'

Sin duda una de las parejas estrella de 'La isla de las tentaciones', Tom Brusse y Melyssa Pinto ingresaron en el formato presentado por Sandra Barneda para poner a prueba su relación y fortalecerla. Sin embargo, el comportamiento de Brusse, quien se mostró muy cercano con las solteras desde el comienzo e incluso llegó a establecer una estrecha relación con Sandra Pica, acabó por dinamitar por completo la relación de ocho meses de la pareja. De esa forma, mientras que los inicios de la pareja se remontan al trono de Melyssa en 'Mujeres y hombres y viceversa', donde eligió a Tom en la final, 'La isla de las tentaciones' se convirtió en el programa en el que ambos se despidieron tras vivir uno de los reencuentro más esperados de la segunda edición.

Varias semanas después de estar separados en sus respectivas villas, el comportamiento de Brusse con Sandra empujó a Melyssa a solicitar una hoguera de confrontación para pedirle explicaciones a su pareja, incluso cuando Pinto aún desconocía que se había acostado con la tentadora. Dichas aclaraciones por parte de Tom, sin embargo, nunca llegaron a darse del todo durante el tenso encuentro, donde Pinto demostró una fortaleza y una determinación que fue alabada por muchos de los seguidores del programa, mientras que Tom se mostró más cabizbajo de lo habitual. Tras lanzar sus reproches e incluso devolverle a Brusse el anillo de pedida que le había entregado antes del reality, Melyssa abandonaba la isla para reunirse con sus familiares, no sin antes dejar claro que no quería volver a saber nada de él.

Mientras, Brusse sorprendía al apostar por marcharse del relity solo, dejando así en el aire su relación con Sandra, quien no pudo ocultar su decepción y acabó saliendo del programa tras él. De hecho, en una promo del reencuentro de la pareja tres meses después, el programa ya adelantaba una potente revelación sobre Brusse y Pinto: que se habrían acostado tras poner fin a su relación en el reality. Tanto de ser cierto como de no serlo, ¿cómo estará la situación de la antigua pareja tantos meses después de su ruptura? ¿Serían capaces de convivir en 'La casa fuerte', ignorando lo ocurrido entre ellos, volverían a chocar al tener que vivir de nuevo bajo el mismo techo o, por el contrario, retomarían su relación?

3 José Antonio Avilés y Carmen

José Antonio Avilés y su madre, Carmen

Tras debutar en 'Viva la vida' en 2019 y convertirse en uno de sus colaboradores más polémicos, José Antonio Avilés se convirtió a principios de 2020 en uno de los concursantes de 'Supervivientes', donde sus disputas y sus cotilleos lo convirtieron en uno de los participantes más presentes de la edición. De hecho, con su incorporación al reality, se fueron destapando las mentiras y supuestas estafas que habría cometido a lo largo de los últimos años, colocando a Avilés en el centro de la polémica tanto dentro como fuera del formato. Su salida no cambió demasiado las cosas, dado que sus explicaciones convencieron poco a la audiencia e incluso se vio obligado a abandonar su puesto en 'Viva la vida' a la espera de solucionar sus problemas y de que pasara un poco la tormenta.

Mientras, con su ingreso en 'Supervivientes', apareció en escena su madre, Carmen, una mujer que no dudó en defender su concurso, aunque lo tuvo mucho más complicado al tratar de defenderlo las mentiras que se iban achacando a su hijo, comenzando por el supuesto título de periodista del que llegó a fardar, pero que realmente se demostró que no tenía. Sus ambiguas declaraciones sobre las supuestas estafas que se achacaban a Avilés, junto con el comportamiento que él tuvo hacia ella ante las cámaras tras regresar de la isla, despertaron cierto interés sobre cómo podría ser la verdadera relación entre madre e hijo, lejos de la televisión.

Por esa razón, su ingreso en un programa como 'La casa fuerte', podría mostrar realmente como se comportan José Antonio y su madre en un entorno con cámaras presentes durante todo el día. De hecho, el fichaje de este dúo era uno de los que sonaba con fuerza en la primera edición, a raíz de lo mucho que se hablaba de Avilés, pero finalmente quedaron fuera. Algo que quizás podría cambiar en la segunda temporada, puesto que de nuevo ha comenzado a sonar el nombre del colaborador de 'Viva la vida' junto a dos concursantes de realities más veteranos: Juan Miguel y el Maestro Joao.

4 Marta López y Efrén Reyero

Efrén y Marta, juntos en 'Sálvame'

En pleno confinamiento por la expansión del coronavirus en España, la opinión pública se hizo eco de unas imágenes en las que Alfonso Merlos, pareja de Marta López, intervenía en un programa online en el que se podía ver cómo una mujer pasaba detrás de él. Unos breves fragmentos que bastaron para dinamitar su relación con la colaboradora de 'Sálvame', después de que saliera a la luz el hecho de que Merlos mantenía una relación con Alexia Rivas, trabajadora de 'Socialité', y que convirtieron a Marta en el centro de atención en Mediaset. Tanto fue así, que López acabó firmando un suculento contrato con la compañía a principios de mayo, con una duración de tres meses.

El interés por la vida sentimental de la concursante de 'GH 2' condujo incluso al equipo de 'Sálvame' a investigar sobre sus relaciones pasadas, entre las que se apuntaba a algunos futbolistas e incluso un miembro de la familia real. No obstante, en agosto, Marta volvió a convertirse en centro de la polémica tras su despido de Telecinco, a raíz del presunto positivo en coronavirus que la colaboradora habría dado tras demostrar una "actitud públicamente irresponsable", tal y como manifestó Mediaset en el comunicado sobre su despido. Aun así, unas tres semanas más tarde, López regresaba a Telecinco en 'Sábado deluxe', donde aclaró que había sido un falso positivo, antes de reincorporarse como colaboradora de la cadena.

En medio de esos vaivenes en su carrera profesional, López comenzó una relación muy cuestionada con Efrén Reyero, extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa', a quien muchos acusaban de querer aprovecharse de López para volver a la televisión. A raíz de esta relación, la pareja intervino en 'Sálvame' antes de que él se sometiera al polígrafo en 'Sábado deluxe', donde Reyero confesó que "la quiero, tengo muchísima ilusión, pero no estoy enamorado", algo con lo que coincidió la propia Marta. "Lo sentí muy frío, no es la misma persona que yo veo fuera", reconoció la colaboradora, en 'Sálvame', donde explicó que Efrén "no lo hizo bien y no me gustó" en 'Sábado deluxe', después de que la pareja viviera algún que otro encontronazo. Toda una relación con altibajos que bien podrían animar 'La casa fuerte' en su segunda edición, al igual que podría dejar claro a los espectadores si se trata de algo sincero o, como algunos compañeros de Marta creen, hay intereses de por medio.

5 Andrea Gasca y Óscar Ruiz

Óscar y Andrea en su reencuentro en 'La isla de las tentaciones'

La primera edición de 'La isla de las tentaciones' nos llevó a conocer a parejas como la de Fani Carbajo y Christofer Guzmán, quienes ya fueron concursantes de 'La casa fuerte' en su debut, además de la de Ismael Nicolás y Andrea Gasca, que acabaron rompiendo después de que la segunda conociera a Óscar Ruiz en el reality, con quien mantuvo una estrecha relación. De hecho, la participante acabó abandonando la isla junto al tentador, con quien después protagonizó alguna que otra disputa en 'El debate de las tentaciones' e incluso en 'Mujeres y hombres y viceversa', donde Gasca también tuvo ocasión de hablar con su expareja, Ismael.

Meses más tarde, la pareja se reencontraba de nuevo en el reality, en la que era su segunda edición, momento en el que reconocieron que habían roto tan solo un mes antes de incorporarse al programa como tentadores. Algo que sorprendía después de sus disputas ante las cámaras de televisión, en medio un encuentro en el que tuvieron la oportunidad de charlar con Sandra Barneda sobre su noviazgo, desatando un nuevo cruce de reproches en el que Gasca se mostró especialmente dolida.

Tanto Andrea como Óscar demostraron ser todo unos expertos a la hora de tentar, aunque el segundo tuvo más éxito que la primera: mientras que Gasca trató de acercarse a Cristian Jerez, Ruiz llegó mucho más lejos con Mayka Rivera, hasta el punto de que ambos compartieron múltiples besos e incluso la cama. De hecho, el segundo concluyó su segundo paso por el reality acompañando a Mayka, mientras que su expareja tuvo que conformarse con una última cita de veinticuatro horas con Jerez. A pesar de todo, aún parece que entre ambos queden ciertos asuntos pendientes sobre su antigua relación, algo que podría dar mucho juego de ingresar juntos en 'La casa fuerte'. ¿Dejaría Óscar a un lado lo vivido con Mayka en 'La isla de las tentaciones'? ¿Sería su relación fría y distante, cordial o cargada de reproches? ¿Acabarían de nuevo juntos tras la convivencia, o más lejos que nunca?

6 Dani Santos y Ari

Dani Santos y Ariadna, exconcursantes de 'GH 12+1'

En otoño de 2011, Daniel Santos y Ariadna Sánchez pasaron a formar parte del grupo de concursantes de 'GH 12+1', reality en el que ambos hicieron muy buenas migas, hasta el punto de que se convirtieron en una de las parejas de amigos más entretenidas de la historia del concurso. Juntos, el dúo dejó grandes y divertidos momentos, lejos de las broncas que suelen convertir a los concursantes en el centro de atención de estos formatos, hasta el punto de que incluso llegaron a tener una "mascota" en el reality de la que tuvieron que despedirse, entre risas y lágrimas, cuando el Súper les indicó que lo mejor era dejarla en libertad: un caracol al que llamaron Zoraida.

Su paso por el concurso, de hecho, logró convertir a Dani en el tercer finalista, después de ser el primer candidato escogido por la audiencia para pasar a la final. Además, fue entonces cuando el castellano-leonés apostó por su amiga Ari, para compartir el premio en caso de ganar, algo que finalmente no ocurrió. Aun así, ambos lograron mantener su amistad más allá del reality, hasta el punto de que la hija de Sánchez, Nirvana, calificaba a Dani de "tío", algo que dejaba patente la estrecha relación que mantienen a pesar del paso de los años.

Aunque ambos llevan tiempo sin mostrarse de nuevo juntos en la pequeña pantalla, sí han tenido oportunidad de participar en diferentes formatos tras su paso por 'GH 12+1': Sánchez participó en '¡Mira quién salta!' y formó parte de la lista de concursantes de 'GH VIP 4', mientras que Ari tuvo ocasión de acudir al plató de 'GH Dúo' para defender a su padre, Fortu, quien ingresó en el reality junto a su pareja, Yoli Sáez. Además, este mismo verano, 'Sálvame' volvió a hablar de la concursante, quien está incluida en la lista de famosos que ganan dinero gracias a OnlyFans. Una buena ocasión para traer de vuelta al divertido dúo y dar espacio en 'La casa fuerte' a dos concursantes que den juego no solo gracias a los enfrentamientos, al mismo tiempo que los espectadores podrán comprobar cuánto ha cambiado el dúo a lo largo de los años.

7 Bárbara Rey y Mari Ángeles Delgado

Bárbara Rey y Mari Ángeles Delgado, exconcursantes de 'Acorralados'

El debut de 'Acorralados' en septiembre de 2011 arrancó poniendo en el foco de atención sobre dos de sus concursantes: Bárbara Rey y Mari Ángeles Delgado, madre de Aída Nízar. Ambas se enfrentaban en la lucha por el liderazgo en una prueba física que acabó con las dos cerca de llegar a las manos, tras un duro cruce de reproches e insultos. Desde entonces, Rey y Delgado protagonizaron numerosas disputas en el reality a raíz de su enemistad, dando lugar a momentos inolvidables que las convierten en una potente pareja para participar en un reality como 'La casa fuerte'.

Mientras que Bárbara ha seguido contando con cierta presencia televisiva al formar parte del equipo de colaboradores de realities como 'Supervivientes' o 'GH VIP', Mari Ángeles participó unos años en 'Mujeres y hombres y viceversa', tras lo cual desapareció por completo de la pequeña pantalla. Ninguna de ellas se ha vuelto a animar a participar en alguno de los realities de Mediaset, aunque ambas han recibido ofertas: de hecho, en 2018 se dio a conocer que ambas exconcursantes de 'Acorralados' habían rechazado formar parte de la lista de concursantes de 'GH VIP 6'. Sin embargo, podría ser posible que 'La casa fuerte' animase a esta potente pareja a regresar a los realities y, quizás, como ya ocurrió en la primera edición con Leticia Sabater y Yola, puedan limar asperezas ante los espectadores. Eso, o darnos inolvidables momentos con sus encontronazos o su posible amistad, quién sabe.

8 Anabel Dueñas y Mercedes Durán

Anabel Dueñas y Mercedes Durán

Anabel Dueñas y Mercedes Durán saltaron a la fama gracias a 'Operación Triunfo', formato en el que la primera participó en 2008, mientras que la segunda lo hizo dos años antes, en la que era la quinta edición el talent show de Gestmusic. El programa musical, por entonces de Telecinco, supuso un importante primer escalón en sus respectivas carreras profesionales en el mundo de la música, a través del cual se convirtieron en fichajes para el programa '¡Qué tiempo tan feliz!'. Fue en dicho formato, presentado por María Teresa Campos, donde ambas establecieron su amistad, tras trabajar como integrantes del grupo del programa "Los Supersingles", junto a Fran Dieli y Jon Allende, exconcursantes de las ediciones cuarta y séptima de 'Operación triunfo', respectivamente.

Tras años ausentes después de la cancelación del programa, ambas han vuelto a ser tema de interés en programas como 'Sálvame', a raíz de la estrecha relación entre Dueñas y Rocío Carrasco, quien la eligió para protagonizar el musical "Punto de partida" sobre su madre, Rocío Jurado. A principios de octubre, el entorno de Anabel aseguraba en el programa de Telecinco que la cantante había roto cualquier tipo de contacto con ellos a raíz de dicha relación con Carrasco, entre las que se encontraba la propia Mercedes, quien ya había hablado anteriormente con 'Socialité' sobre el tema.

"No habla con nadie del entorno. Ni con Fran, ni con Jon, ni con Samuel, ni conmigo. Ni con nadie del programa", declaraba la artista, quien confesó que el grupo tuvo una reunión tres años atrás, a la que Anabel rechazó ir tras anunciar que "dejaba el grupo". "Ella tenía ya el musical en mente, pero nosotros no sabíamos nada. Fue un poco desagradable", reconocía Durán, quien calificó a su amiga de "ambiciosa profesionalmente", motivo por el que firmaba "contratos a escondidas", les mentía e incluso "hizo un single a escondidas" de sus compañeros. Un distanciamiento entre las dos artistas que parece venir de lejos, pero que quizás podría dar buen juego en caso de que 'La casa fuerte' consiguiera reunirlas para trabajar juntas de nuevo.

9 Marta Peñate y Amanda

Marta y Amanda, excompañeras de 'GH 16'

La participación de Marta Peñate en 'La isla de las tentaciones' animó a 'Sábado deluxe' a ponerse en contacto con Amanda Rodríguez, una de las concursantes de 'GH 16' con la que más disputas había mantenido Peñate durante su paso por el reality. De hecho, tal fue su enemistad que Rodríguez fue una de las concursantes criticadas por la hermana de Peñate, a raíz de su comportamiento tras darse a conocer la expulsión de Peñate del reality, junto a Raquel Martín, momento en el que ambas dieron rienda suelta a su euforia delante del público y el resto de sus compañeros.

En su regreso a televisión, Rodríguez tampoco se cortó a la hora de criticar a su excompañera, de la que opinó que "está haciendo el papelón de su vida" en 'La isla de las tentaciones. Además, Amanda aseguró de Marta que es "superinsegura, tiene un complejo de inferioridad muy heavy, por eso insulta a los demás". Sus palabras evidenciaban así la aún persistente enemistad entre ambas, algo que había cambiado, por ejemplo, en el caso de Raquel, quien incluso acudió a algunas entregas de 'El debate de las tentaciones' como defensora de Marta a raíz de su paso por 'La isla de las tentaciones'.

Hace un mes, Rodríguez habló con FormulaTV en una entrevista en la que también tuvo ocasión de opinar sobre su excompañera, de quien afirmó que "no se le puede sacar nada bueno" antes de señalar que "yo nunca le he hecho nada". Poco después, llegó el turno de Marta, quien en su entrevista declaró que "Amanda me mete todavía caña en las redes sociales, olvídame ya que yo te he olvidado". Dos entrevistas que evidencian, junto con sus piques y "choques" en redes sociales, el hecho de que una reconciliación entre ambas aún está lejos de alcanzarse. Sin embargo, su posible participación en 'La casa fuerte' podría llegar a cambiar el rumbo de su relación. ¿Seguirían enfrentándose en las instalaciones del reality después de tantos años o, por el contrario, acabarían teniendo un desenlace como el de la pareja ganadora de la primera edición?

10 Adara y Rodri

Adara y Rodri, exconcursantes de 'GH 17'

Tanto Adara Molinero como Rodri Fuertes se convirtieron en concursantes de 'GH 17', reality durante el cual el exconcursante comenzó su relación con Bea Retamal, a la que ambos pusieron fin en abril del pasado año. Tras compartir multitud de experiencias con sus seguidores a través de un canal online de Mediaset, la pareja habló de su ruptura a modo de despedida, tras lo cual ambos tomaron caminos separados. Adara, por su parte, inició un año después una relación con Hugo Sierra, ganador de 'GH Revolution', con quien tuvo a su primer hijo. Sin embargo, el ingreso de la madrileña en 'GH VIP 7' y su posterior acercamiento con Gianmarco Onestini, además de sus declaraciones sobre su relación con Sierra, pusieron fin a su relación sentimental.

Al salir del reality, sin embargo, la relación entre el italiano y Adara no llegó a durar mucho y ambos protagonizaron tensos encuentros en televisión, en programas como 'Sábado deluxe'. Onestini, de hecho, apuntó por entonces a la posibilidad de que Adara estuviera "tonteando" con Rodri, algo que ella no dudó en negar, asegurando que los mensajes que había mantenido con su excompañero de concurso nacían de la amistad que existía entre ambos. "Yo con él hablo, me río y nada más. Aun siendo amigos nunca he intentado quedar con él", aclaraba Molinero, quien incluso recibió el apoyo de Fuertes tras protagonizar un enfrentamiento con su expareja, Bea, en 'Supervivientes 2020'.

En medio de dicha disputa, la exconcursante del reality de supervivencia recalcó que a Adara "siempre le ha gustado Rodri", algo que Molinero acabó reconociendo una vez se calmaron las aguas. De hecho, durante el tiempo que Adara defendió a su madre en plató, fueron varias las ocasiones en las que se insinuó que la madrileña mantenía una relación sentimental con Rodri, algo que no confirmaron oficialmente hasta principios de julio. Por entonces, Molinero lanzó unas declaraciones en una entrevista en Lecturas, en la que aseguraba que "no estamos conociendo despacio", algo que de momento parece ir bien para la pareja: Fuertes ya publicó la primera imagen en Instagram junto a Adara a finales de septiembre, mientras que ella hizo lo mismo hace apenas unos días. "Te quiero mi amor. Siempre a mi lado, siempre a tu lado", confesaba la ganadora de 'GH VIP 7', quien junto a Fuertes, podrían formar una pareja potente de cara a la nueva edición de 'La casa fuerte'.

11 Carolina Sobe y Nagore

Carolina Sobe y Nagore

En 2009, Nagore Robles y Carolina Sobe saltaron a la fama gracias a su paso por 'GH 11', formato por el que, a pesar de no llegar a convivir juntas en la casa, entablaron una gran amistad. Sin embargo, dos años más tarde, dicha relación se rompió por completo tras el ingreso de Robles en 'Acorralados' y la cuestionada defensa que Sobe hizo por entonces de su amiga. Eso, junto a las críticas que Carolina lanzó en contra de Nagore y su pareja, Sofía Cristo, cuya relación incluso puso en entredicho, llevó a Robles a cortar por lo sano y poner punto final a su amistad. Todo ello después de que ambas pasaran incluso por 'Sábado deluxe', donde vivieron un tenso encuentro que deterioró aún más su relación cuando, un año más tarde, Sobe se enfrentó a un polígrafo en el que aseguraba que su examiga ya no se sentía atraída por su pareja y tenía planeado hacer un montaje con Jacobo Ostos.

Con el paso de los años, su profesionalidad y desparpajo colocó a ambas mujeres en distintos platós de Mediaset, en algunos de los cuales coincidieron, como fue el caso de 'Mujeres y hombres y viceversa', programa en el que se vieron las caras en 2014. Fue allí donde ambas se enzarzaron en una tensa disputa en la que Nagore calificó a Carolina de "montajista" y afirmó que "eres la peor persona que me he cruzado en la vida". Ya en 2019, con el ingreso de Sobe en 'GH Dúo' y su "curva de la vida", la concursante realizó una breve mención al conflicto, aparentemente arrepentida por lo que había ocurrido y que propiciaron que, a su salida, tuviera que hacer frente a la propia Nagore. "Por una parte considero que fue honesta, sabe que me hizo mal y que tuvimos una relación muy importante", declaró Robles, quien señaló que "no me parece excusa" el hecho de que su examiga hubiera achacado lo que hizo en el pasado a su representante, "que te dijo que te podías ganar unos euros criticándome".

A pesar de todos los encontronazos protagonizados en televisión, las colaboradoras volvieron a verse cara a cara el pasado mes de mayo, en 'Supervivientes 2020', donde se mostraron más cercanas y cordiales, aunque Nagore siguió rechazando la posibilidad de recuperar la amistad que habían tenido en el pasado. "No es por rabia. Lo pasé muy mal y la quise mucho", reconocía la colaboradora. Aun habiendo tomado caminos profesionales separados, tanto Robles como Sobe podrían convertirse en grandes estrellas de 'La casa fuerte 2', dado que han ofrecido multitud de grandes momentos televisivos a lo largo de su carrera. Además, quizás su ingreso en el reality podría ayudarlas a aclarar, por fin, si merece la pena para ambas recuperar o no la relación que nació en 'GH 11'.