El decimosexto capítulo de 'La isla de las tentaciones' ha sido una auténtica montaña rusa de emociones: tan pronto había gente enfadada, como llorando, como gritando. Este reencuentro de las parejas ha sido un conjunto de sensaciones, y el más viral ha sido la de Montoya y Anita, que han acabado casi peor de lo que empezaron. Pero no todo ha sido así, Bayan y Eros acababan su encuentro de una forma mucho más bonita y emotiva.

Después de haber comenzado de una forma muy tensa y reprochándose comportamientos, entraba Torres, el tentador con el que Bayan puso los cuernos a Eros. Tras una conversación en la que Torres y Bayan se sinceraban sobre lo que habían vivido tras el programa, ella le enseñaba el tatuaje que se hizo en su honor. Finalmente, estos hacían las paces y el tentador se iba. En ese momento Sandra Barneda preguntaba a Eros: "¿Tienes algo más que decirle a Bayan?", a lo que él contestaba: "Simplemente que gracias por todo. Ha sido la persona más importante de mi vida durante estos cuatro años".

"Te tiembla la voz", le decía Barneda a Eros, lo que provocaba la sonrisa cómplice de Bayan. "Hombre, se me remueve todo, la verdad. Sabe que si necesita algo, siempre voy a estar ahí", respondía él. Ante este arranque de emotividad, la presentadora lo reconocía: "Me habéis emocionado al final porque, a veces, el rencor tiene que salir, la rabia, y creo que los dos habéis aprendido mucho de esta relación". A continuación, se giraba hacia Bayan y preguntaba si quería decirle algo a su exnovio. "Sí, ¿puedo sentarme a su lado? Es que se merece este acercamiento aunque haya entrado muy nerviosa", decía ella.

La participante se emocionaba hablando con su expareja: "Yo me quedo con lo bueno de verdad, no me arrepiento de haber ido porque yo me he dado cuenta de cosas pero sé que tú también". Además, le decía que él "se merecía ser feliz, encontrar el amor y volverse a enamorar", a lo que él contestaba: "Difícil". "Espero que hayas aprendido de esto, ¿sabes?", le deseaba Bayan, y Eros respondía: "Sí, hay que aprender de todo lo malo". Finalmente, una emocionada Sandra Barneda despedía al mallorquín y los que fueron pareja se fundían en un cariñoso abrazo: "Sé feliz, ¿vale? Y deja el rencor a un lado, que no soy tan mala como dices", le decía Bayan.

El aprendizaje de Bayan

"Lo has sacado todo, con Torres, con Eros... ¿Te ha gustado ver a Torres?", preguntaba Barneda a la mallorquina después de que él abandonara el plató."Sí, Sandra. Es que me alegra verlo bien, es que no le deseo nada malo. Me ha hecho mucho daño pero es que en 'La isla de las tentaciones' he aprendido a ser tan fuerte", contestaba ella. "Me he puesto a mí misma por delante de todo y nunca me voy a arrepentir. Ojalá todo el mundo sepa aprender a elegirse a uno mismo porque llega un punto en el que cualquiera te hace daño. Es que si no te quieres, nunca te va a querer nadie", concluía, emocionada.