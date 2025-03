Por Beatriz Prieto | |

La gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' del domingo 9 de marzo estuvo marcada por el desembarco de José Carlos Montoya en el reality. Tras su salto del helicóptero y su desembarco en una tercera playa, separada del resto de concursantes, el reality completó su lista de concursantes oficiales con Manuel González y Anita Williams, cuyo debut en el programa se producirá en la cita de 'Supervivientes: Tierra de nadie' del martes 11 de marzo.

Montoya se asienta en Playa Misterio durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras'

, Montoya no sabe lo que hace, pero sabe lo que siente. Este cariño lo voy a guardar como un tesoro, me han ayudado mucho", aseguró el sevillano. Montoya llegó a emocionarse en pleno vuelo en helicóptero al pensar en su familia, cuando incluso. "Peor que lo he pasado en la otra isla no lo voy a pasar, vengo con muchas ganas, es el mejor momento", declaró el sevillano, consciente de que el reality "va a ser duro", antes de saltar al mar.

Una vez en la orilla, Laura Madrueño dio la bienvenida a Montoya al reality, tras lo cual una barca condujo al sevillano a un nuevo emplazamiento: Playa Misterio. Con el concursante a solas e instalándose en esa tercera localización, el programa procedió a confirmar al décimo octavo concursante, Manuel, quien fuera tentador de la novia de Montoya en 'La isla de las tentaciones'. "Este era mi sueño: saltar desde el helicóptero y convertirme en un superviviente", confesó el gaditano en su vídeo de presentación.

"Vengo a que me conozcáis"

"Se tirará en helicóptero el martes y se reencontrará con Montoya y empezarán a convivir, Manuel, Montoya y todos los demás", anunció Carlos Sobera, encargado de las citas de 'Tierra de nadie', en su breve visita al plató para avanzar los contenidos de su próxima gala. "He de decir que Montoya no sabe que va Manuel, no tiene ni idea", aseguró Sandra Barneda, sobre el sevillano.

Ya en los últimos minutos de la cita, la presentadora confirmó a Anita como última concursante de la edición. "Vengo a darlo todo, a abrirme en canal, a que me conozcáis al 100%. Soy una mujer guerrera, luchadora, independiente, muy competitiva y, sobre todo, soy resiliente, me adapto a cualquier cosa", trasladó en su vídeo la catalana, quien se reunirá con Manuel y Montoya en Playa Misterio. No obstante, queda por resolver si los tres convivirán un tiempo en dicha localización, a solas, o se reunirán con el resto de concursantes esa misma noche.