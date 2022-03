Santi Alverú regresa a 'Zapeando' tras conseguir salir de Ucrania al comenzar la guerra

Después de una larga travesía, Santi Alverú consiguió salir de Ucrania donde se encontraba grabando un reportaje. El humorista tuvo que escapar en autobús y llegó a Madrid este 26 de febrero. Nada más pisar la capital, Alverú mostraba su entusiasmo en redes por seguir vivo: "Amigos. Por fin. Ya estoy fuera de Ucrania, en Polonia. Acabo de pasar la frontera".

Santi Alverú

Dani Mateo anunciaba el regreso de Alverú en 'Zapeando' este 11 de marzo: "Hemos descansado unas semanas sin su presencia porque no ha podido estar aquí por un tema, es que no lo vamos ni a comentar, pero todo lo bueno se acaba". Nada más aparecer en plató, Mateo no podía parar de lanzarle pullitas al defensor del espectador: "Total que te hiciste un regalo en el momento adecuado, qué bueno eres eligiendo findes", comentaban entre risas.

Santi Alverú venía dispuesto a cambiar de tema y dar paso a otra sección del programa, pero Dani Mateo todavía no había acabado de meterse con el colaborador: "¿Te has traído un souvenir?", decía en tono jocoso. Sin embargo, el presentador aún se guardaba un as en la manga y Alverú, al comenzar introduciendo su tema de "La Carrasca de Lecina en Huesca", fue interrumpido de nuevo por él: "Al único sitio donde puedes viajar tú, seguro".

Todavía en el campo de guerra

Santi Alverú no ha sido el único personaje televisivo que ha vivido momentos de tensión durante su estancia en Ucrania. Actualmente se encuentra allí Sol Macaluso, que permanece en el país a pesar de los peligros a los que se ha visto sometida. La periodista ha tomado la decisión de quedarse en Ucrania por la profesión periodística y la necesidad de informar a la audiencia de la situación de guerra que se vive en Europa del Este.