La segunda edición de 'Secret Story: La casa de los secretos' alcanzó su novena gala semanal la noche del jueves 17 de marzo, en la que Adrián Tello y Álvaro López se jugaban su permanencia en el concurso. Ambos concursantes protagonizaban un intenso duelo en manos de los seguidores del formato después de que Rafa Martínez y Colchero se salvaran en la gala del domingo, que se resolvió en la cita con Carlos Sobera, quien anunció la expulsión de López.

Adrián Tello y Álvaro López en la sala de expulsión de 'Secret Story'

Los concursantes se reunieron en la sala de expulsión, donde el programa mostró cómo estaban situados los porcentajes unos minutos antes de que se diera a conocer la decisión de la audiencia: un 60,7% y un 39,3%. Sobera mencionó entonces el hecho de que Tello se había mostrado pesimista sobre su continuación en el concurso, momento en el que el zaragozano reconoció que las cosas habían cambiado: "no me atrevo a decir nadie, no me la juego".

"No creo que haya algo que decante a favor", apostaba por su parte López, antes de conocer su expulsión, producida a raíz de una votación récord que alcanzó 2.750.799 votos. "No pasa nada. Estoy muy contento y orgulloso de todo lo que he hecho aquí", declaraba el madrileño, conforme con la decisión de la audiencia. "Es superfuerte. Aquí he aprendido tantas, tantas cosas del amor, la entrega, la valentía, la amistad... me siento de las personas más afortunadas ahora mismo del planeta por haber podido estar aquí", confesó el noveno expulsado, cuando intervino Sobera para conocer cómo se encontraba.

¡Álvaro se convierte en el expulsado de esta noche! ¿Os lo esperabais? #SecretGala9 pic.twitter.com/7tg3dFr2J1 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 17, 2022

"Se están quedando todos los muebles"

Antes de la marcha del madrileño, Tello desveló el compromiso que su compañero se había fijado en caso de salir de la casa: ponerse en forma. "Es un camino duro, pero la recompensa es gratificante", recalcaba el zaragozano, ante un López convencido de su promesa, tras recibir ayuda de su compañero durante su estancia en la casa. Asimismo, el expulsado tuvo la ocasión de reunirse con Carmen Nadales, quien recibió la noticia totalmente estupefacta. "Pero si Adrián es un mueble, no lo entiendo. Madre mía, se están quedando todos los muebles", declaraba la exconcursante.