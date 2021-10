'Secret Story' excluye a la mitad de sus concursantes por culpa de una mecánica fallida

'Secret Story: La casa de los secretos' pierde "fuerza" tras cometer un error en la mecánica del concurso. El nuevo formato de Mediaset parece que no está siguiendo el rumbo que marcó al comienzo. Fue en la primera gala cuando Jorge Javier Vázquez explicó la mecánica del programa, lo más preciado que tenía cada concursante era un secreto, el cual debían proteger como oro en paño. Además, contaban con una segunda misión, conseguir esferas de los demás participantes, ya que estas representaban su valioso secreto y podían contener miles de euros.

Gemeliers en 'Secret Story'

Acumular esferas, algo que parecía tan sencillo, se ha convertido inesperadamente en el nuevo quebradero de cabeza de la organización. El desarrollo del reality ha llevado a algunos concursantes a quedarse sin esfera, mientras que otros como Luca Onestini y Lucía Pariente poseen más de cinco. Un hecho que había pasado desapercibido hasta que Jordi González conectó con la casa durante la noche del debate. El veterano presentador anunció que se abría el pulsador , ocasión para que alguno de ellos apostara para desmantelar un secreto. Sin embargo, tanto el comunicador como los espectadores se quedaron sorprendidos tras observar que nadie se levantó: "Si quieres voy yo, que no tengo esfera. Estamos más secos que la mojama", señaló Luis Rollán, uno de los seis concursantes "desesferados".

La imagen hablaba por sí sola, ya que no tenía "sentido" lo que estaba ocurriendo, tal y como expresaron los espectadores en las redes sociales. "Esto no tiene sentido, ahora nadie puede robar su esfera a Sandra porque ya no tiene secreto. Y ella sí que puede robar a otros. Los que ya no tienen secreto no deberían poder seguir jugando", comentó una seguidora. Asimismo, el público mostró su descontento porque el juego había perdido la "emoción".

Y ahora Sandra tiene una esfera. Puede descubrir un secreto y a ella nadie ? Porque a ella ya se lo han descubierto .... El absurdo de éste juego .... #SecretNoche6 — Edairan (@Edairan) October 17, 2021

No entiendo esto, y ahora por ejemplo si Julen gana que ya saben su secreto ¿cómo le robarían la esfera a él? #SecretNoche6 @SecretStory_es — Sobrevivir a GH ???????? (@SobrevivirAGH) October 17, 2021

El juego de las esferas no tiene ni pies ni cabeza. Ahora a Sandra cómo le quitan la esfera si ya se sabe su secreto. #SecretNoche6 — Patricia Jiménez (@patrijm99) October 17, 2021

Lluvia de criticas

Aunque el novedoso formato de Telecinco está consiguiendo mantener a los espectadores pegados a la pantalla, estos se han mostrado críticos con algunos aspectos del concurso. El debate presentado por el periodista catalán provocó el enfado de la audiencia tras descubrir una serie de errores en el programa. Ahora, la actual apuesta de Mediaset se enfrenta a duras criticas, algunas por el "fallo" en el planteamiento del juego de las esferas y otras por cometer un error en el gráfico de los porcentajes de los nominados, ya que en total no sumaban 100% sino 97%, lo que llevó a los espectadores a acusarlos de "manipular".