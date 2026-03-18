La segunda temporada de 'One Piece' lidera a nivel global, pero no logra superar a su predecesora

Por Alejandro Rodera |

La banda de Luffy ha irrumpido en el Grand Line en la segunda temporada de 'One Piece', que está disponible en Netflix desde el 10 de marzo. Con esa cita se ponía fin a una espera de más de dos años y medio y, a juzgar por los datos compartidos por la propia plataforma de streaming, la expectación era considerable, puesto que la adaptación de la obra de Eiichiro Oda ha acaparado el primer puesto a nivel mundial.

La segunda tanda de 'One Piece' ha sido consumida durante 136,2 millones de horas a lo largo de su primera semana, generando así 16,8 millones de visualizaciones al dividir el montante de horas entre su duración, ligeramente superior a las ocho horas. De este modo, ha aventajado con creces a 'Los dinosaurios', que ha generado 9,6 millones de visualizaciones en el ranking de series de habla inglesa.

Lera Abova en la segunda temporada de 'One Piece'

Si acercamos un poco la lupa al fenómeno de 'One Piece', observamos que el live action ha sido la serie más vista en 63 territorios en la semana comprendida entre el 9 y el 15 de marzo. Además, se ha colado en el top 10 de 92 países, entre los cuales se encuentra España, donde la opción predominante ha sido la producción local 'Esa noche'.

Charithra Chandran y Emily Rudd en la segunda temporada de 'One Piece'

Misterio español

En comparación con el rendimiento de la primera temporada, estrenada el 31 de agosto de 2023, cabe resaltar que,. Aquel arranque veraniego copó la primera posición de la lista con 18,5 millones de visualizaciones, es decir, 1,7 millones más que su sucesora. Asimismo, hay que matizar que aquella primera temporada, estrenada un jueves, contó con cuatro días para alcanzar esos datos, mientras que

Independientemente del impacto inmediato de la segunda temporada de 'One Piece', su tercera tanda ya está en plena producción, aunque seguro que Netflix revisará meticulosamente su desempeño a lo largo de las próximas semanas. En cuanto al contenido local, 'Esa noche' no solo ha convencido en España, ya que se ha posicionado en la segunda plaza del top 10 de series de habla no inglesa con 3,8 millones de visualizaciones en todo el mundo, siendo superada tan solo por la surcoreana 'Novio a la carta' con 4,8 millones de visualizaciones. El thriller español también ha sido lo más visto de la semana en Argentina, Uruguay y Ucrania.