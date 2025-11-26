'One Piece' inicia la producción de su temporada 3 y pesca en 'Sombra y hueso' uno de sus dos nuevos fichajes

Por Beatriz Prieto |

Un mes después de que se pusiera fecha al estreno de la segunda temporada de 'One Piece', después de que Netflix confirmara su renovación por una tercera, la plataforma ha comunicado no solo el inicio de la producción de dicha temporada, sino que también ha sumado dos fichajes más a su reparto para ponerse en la piel de dos de los villanos principales, mientras la espera para el estreno de la segunda temporada, marcada para el próximo 10 de marzo, va acortándose.

"Dos de los agentes más letales de Baroque Works se presentan ante nosotros", escribían en las cuentas oficiales de la serie. A través de ellas, se anunciaba que "la temporada 3 da la bienvenida a Awdo Awdo y Daisy Head como las armas de confianza del Mr. 0, listas para traer un peligro abrumador a nuestro viaje", en un texto acompañado por las fotos de ambos actores junto a sus respectivos personajes.

Awdo Awdo y Daisy Head se suman al reparto de la tercera temporada de 'One Piece'

En concreto, Awdo será el responsable de dar vida a Mr. 1, el agente más destacado de Baroque Works, la organización de asesinos a la que tendrán que hacer frente los Sombrero de Paja en la tercera temporada, mientras que Head llega desde la cancelada serie 'Sombra y hueso', donde se puso en la piel de Genya Safin, para interpretar a su compañera, Ms. Doublefinger. Los dos se suman así a los recientes fichajes de Cole Escola y Xolo Maridueña, quienes encarnarán a Bon Clay y Portgas D. Ace, respectivamente.

Arranca la tercera temporada

Imagen con la que Netflix anunció el arranque de la producción de la tercera temporada de 'One Piece'

, donde se ha iniciado el desarrollo de la temporada 3, tal y como anunció Netflix este mismo lunes. Por entonces, la plataforma compartió una imagen en la que, familiares para los fans del anime ' One Piece ', junto a una calavera. Todo ello situado sobre, escenario principal de la tercera temporada.

Asimismo, dicha imagen incluía la portada del guion, donde se podía leer el nombre del primer episodio de la tercera temporada, "Donde hay humo (Where There's Smoke)". En ella también se podía leer que el guion está a cargo de Ashley Wigfield, responsable también del episodio 2 de la segunda temporada, transcurrido en Reverse Mountain, mientras que la dirección recae en Christoph Schrewe, encargado de los episodios cuatro y cinco de la segunda emporada, ambientados en Little Garden.