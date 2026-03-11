La productora de 'One Piece' prepara un live action de 'Samurai Champloo'

Por Alejandro Rodera |

El barco de 'One Piece' ha vuelto a zarpar con el estreno de la segunda temporada y, con el objetivo de que la espera con respecto a la tercera no se dilate en exceso, su rodaje ya se inició en noviembre. Sin embargo, la aventura de Luffy y compañía no es el único foco de atención de la productora Tomorrow Studios, que ha puesto en marcha un nuevo proyecto que apelará, una vez más, al público amante de la ficción nipona.

Como adelanta Variety, la compañía regentada por Marty Adelstein y Becky Clements tiene en desarrollo un live action de 'Samurai Champloo', el anime de culto de Shin'ichirō Watanabe. La obra original, emitida entre 2004 y 2005 y animada por Manglobe, supuso el retorno del creativo japonés tras 'Cowboy Bebop', saltando del western espacial a una aventura histórica con una atmósfera única, marcada por el hip hop y el relato de tres personajes tan variopintos como Jin, Mugen y Fuu.

Nami y Luffy en 'One Piece'

Los tres viajaban por una reimaginación del Japón del período Edo que, si nada se tuerce, será versionada con la colaboración del propio Watanabe. De hecho, la prioridad del estudio a la hora de sacar adelante la adaptación no fue otra que contar con la implicación del autor original, a diferencia de lo que sucedió en el live action de 'Cowboy Bebop', que fue cancelado tras una única temporada por Netflix pese a ser una gran apuesta por parte de Tomorrow Studios.

El live action de 'Cowboy Bebop' fue cancelado por Netflix

Fase temprana

Tras ese tropiezo, que tuvo lugar en 2021, la compañía reconoce que Watanabe tuvo menos peso en aquella ocasión, pero esta vez será diferente. "", explica Adelstein, que ya ha aplicado ese aprendizaje en 'One Piece' al mantenera lo largo del proceso de adaptación.

El desarrollo de la serie de carne y hueso de 'Samurai Champloo' está en un estado embrionario y, por el momento, ninguna cadena o plataforma se ha vinculado, pero Clements asegura que ya "han recibido muchas llamadas" de interés. Mientras tanto, Tomorrow Studios tratará de moldear un producto que reviva el espíritu del anime y, para ello, Clements ha confirmado que se le está dando especial prioridad al apartado musical, tan característico de la obra original. Tanto es así que ya están buscando un compositor que dé forma al ambiente sonoro de la serie, aunque todavía tendremos que esperar para verla (y escucharla).