Este 8 de julio se cumplen seis años de la trágica desaparición de la actriz de 'Glee' Naya Rivera. La joven, de 33 años, se encontraba pasando el día en el Lago Piru de California con su hijo de cuatro años cuando desapareció en el agua tras ayudar al pequeño a subir al barco en el que estaban.
El cuerpo sin vida de Rivera, que no llevaba salvavidas, fue rescatado del lago el 13 de julio y su muerte fue calificada como un ahogamiento provocado por una corriente en el agua. El sheriff del caso aseguró que "logró suficiente energía para salvar a su hijo, pero no a ella misma".
- Filmin estrena el tráiler de 'Millennial Mal', su nueva comedia universitaria de la mano de Lorena Iglesias
- '120 Minutos' celebra sus 2.000 programas en Telemadrid con un vídeo del día a día en la redacción
- Tráiler de '33 días', la nueva serie de Atresplayer con Julián Villagrán y José Manuel Poga
- Tráiler en catalán de 'Ravalear', la nueva serie de HBO Max sobre los fondos buitre
- Tráiler de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Dead City' de AMC+
- Canción ganadora de Eurovisión 2026: DARA con "Bangaranga" por Bulgaria
Tras la muerte de Rivera, fue su expareja Ryan Dorsey quien se hizo con la custodia del pequeño Josey. En noviembre de 2020 presentó en nombre de su hijo una demanda contra las autoridades locales así como contra la empresa que les alquiló el barco. A los primeros les acusó de falta de señalización y aviso de los peligros de nadar en el lago, mientras que a los segundos de no disponer de las medidas de seguridad necesarias en el barco, como una escalera para subir a bordo.
Josey se culpa de no haber podido salvar a su madre
Palm Royale'). Padre e hijo viven una vida bastante normal y privada, aunque comparten algunas instantáneas a través de redes sociales, donde podemos ver lo que ha crecido ya Josey.
Hace unos meses, su padre concedió una rara entrevista en la que hablaba por primera vez de la vida de ambos tras la muerte de Naya Rivera. En ella desvelaba cómo su hijo sigue llevando la culpa de no haber podido salvar a su madre, aunque solo tuviera cuatro años.
"Algo que dice una y otra vez es que estaba tratando de buscar un salvavidas, y que había una cuerda, pero había una araña en la cuerda y le daba miedo lanzarla", señala su padre del traumático episodio que tuvo que vivir su hijo tan pequeño.
Josey y Ryan recuerdan frecuentemente a su madre Naya. Por ejemplo, el niño toma lecciones de piano porque era una de las cosas que su madre añoraba no haber hecho de pequeña. Padre e hijo intentan ser positivos: "intento ser el mejor padre que puedo para criar un pequeño hombrecito. Me da una razón para seguir adelante".