Por Diego López |

Este 8 de julio se cumplen seis años de la trágica desaparición de la actriz de 'Glee' Naya Rivera. La joven, de 33 años, se encontraba pasando el día en el Lago Piru de California con su hijo de cuatro años cuando desapareció en el agua tras ayudar al pequeño a subir al barco en el que estaban.

El cuerpo sin vida de Rivera, que no llevaba salvavidas, fue rescatado del lago el 13 de julio y su muerte fue calificada como un ahogamiento provocado por una corriente en el agua. El sheriff del caso aseguró que "logró suficiente energía para salvar a su hijo, pero no a ella misma".

Tras la muerte de Rivera, fue su expareja Ryan Dorsey quien se hizo con la custodia del pequeño Josey. En noviembre de 2020 presentó en nombre de su hijo una demanda contra las autoridades locales así como contra la empresa que les alquiló el barco. A los primeros les acusó de falta de señalización y aviso de los peligros de nadar en el lago, mientras que a los segundos de no disponer de las medidas de seguridad necesarias en el barco, como una escalera para subir a bordo.

Josey se culpa de no haber podido salvar a su madre

El pequeñoy vive una vida discreta con su padre Ryan, que continúa trabajando como actor (recientemente le hemos podido ver en la serie ' Palm Royale '). Padre e hijo viven una vida bastante normal y privada, aunque comparten algunas instantáneas a través de redes sociales, donde podemos ver lo que ha crecido ya Josey.

Josey Dorsey junto a su padre en el último Halloween

Hace unos meses, su padre concedió una rara entrevista en la que hablaba por primera vez de la vida de ambos tras la muerte de Naya Rivera. En ella desvelaba cómo su hijo sigue llevando la culpa de no haber podido salvar a su madre, aunque solo tuviera cuatro años.

Josey, el hijo de Naya Rivera, vestido de cazafantasmas en Halloween

"Algo que dice una y otra vez es que estaba tratando de buscar un salvavidas, y que había una cuerda, pero había una araña en la cuerda y le daba miedo lanzarla", señala su padre del traumático episodio que tuvo que vivir su hijo tan pequeño.

Josey junto a su padre Ryan durante la celebración de su décimo cumpleaños Josey, hijo de Naya Rivera, en una imagen familiar

Josey y Ryan recuerdan frecuentemente a su madre Naya. Por ejemplo, el niño toma lecciones de piano porque era una de las cosas que su madre añoraba no haber hecho de pequeña. Padre e hijo intentan ser positivos: "intento ser el mejor padre que puedo para criar un pequeño hombrecito. Me da una razón para seguir adelante".